Ta gra ma na Filmwebie ocenę 1,2. A jaką będzie miał sequel?

W latach 90. niesmak wszystkich budziła gra "Hong Kong 97". Teraz, 30 lat później na rynek ma trafić sequel "Hong Kong 2097".

Najgorsza japońska gra w historii dostałą kontynuację



"Hong Kong 97" przez wielu uważana jest za najgorszą japońską grę w historii. Jej twórcą był Yoshihisa Kurosawa. Tytuł powszechnie uważany był za obraźliwy, rasistowski i w ogóle pozbawiony smaku. Graczy szokowało m.in. to że plansza "game over" pokazywała prawdziwego trupa.

Wygląda na to, ze "Hong Kong 2097" zamierza utrzymać obraźliwy ton. Tym razem na celowniku znalazła się Ameryka, czy też - jak jest nazywana w grze - Amurikkka. Dostało się amerykańskim symbolom, a także celebrytom, jak Taylor Swift i Travis Kelce.

Premiera gry planowana jest na grudzień. A już teraz możecie obejrzeć zwiastun.

Zwiastun gry "Hong Kong 2097"




Hong Kong 97  (1995)

 Hong Kong 97

Hong Kong 2097  (2025)

 Hong Kong 2097

