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Nadchodzi horror o ludziach-kretach

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nadchodzi+horror+o+ludziach-kretach-169391
Nadchodzi horror o ludziach-kretach
źródło: Getty Images
autor: Adela Loconte
W sierpniu 2027 roku do kin ma trafić horror "Molepeople". Nie jest jasne, czy to się uda. Projekt stracił właśnie reżysera oraz jedną z gwiazd.

Co się dzieje z filmem "Molepeople"?



Projekt został ogłoszony całkiem niedawno. Jego reżyserii miał się podjąć Rob Savage, czyli autor aktualnie wyświetlanego w kinach filmu "Inna mamusia". Główną rolę miał z kolei zagrać LaKeith Stanfield ("Wrong Girls").

Jak jednak donosi portal Deadline, zarówno Savage, jak i Stanfield nie są już związani z projektem. Savage podobno musiał opuścić film ze względu na inne zobowiązania. Powód rezygnacji Stanfielda nie jest znany.

W obsadzie pozostaje Ben Mendelsohn. Nie zmienili się też producenci. Są nimi Blumhouse Atomic Monster i Paramount Primal.

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Ben Wheatley

Następcy Stanfielda nie udało się na razie znaleźć. Za to wiemy już, kto będzie nowym reżyserem. To Anglik Ben Wheatley. Jego ostatnim filmem jest "Normal" z Bobem Odenkirkiem w głównej roli.

"Molepeople" to historia mężczyzny, który wkracza w sekretny świat podziemi Nowego Jorku. Odkrywa, że funkcjonuje tam mroczne, zdegenerowane społeczeństwo...

Jeśli film ma trafić do kin w sierpniu przyszłego roku, ekipa powinna wejść na plan przed końcem listopada.

Zwiastun filmu "Normal"




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