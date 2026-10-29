Nadchodzi horror o ludziach-kretach

W sierpniu 2027 roku do kin ma trafić horror "Molepeople". Nie jest jasne, czy to się uda. Projekt stracił właśnie reżysera oraz jedną z gwiazd.
Co się dzieje z filmem "Molepeople"?
Projekt został ogłoszony całkiem niedawno. Jego reżyserii miał się podjąć Rob Savage
, czyli autor aktualnie wyświetlanego w kinach filmu "Inna mamusia
". Główną rolę miał z kolei zagrać LaKeith Stanfield
("Wrong Girls
").
Jak jednak donosi portal Deadline, zarówno Savage
, jak i Stanfield
nie są już związani z projektem. Savage
podobno musiał opuścić film ze względu na inne zobowiązania. Powód rezygnacji Stanfielda
nie jest znany.
W obsadzie pozostaje Ben Mendelsohn. Nie zmienili się też producenci. Są nimi Blumhouse Atomic Monster i Paramount Primal.
Ben Wheatley Getty Images © Jo Hale
Następcy Stanfielda
nie udało się na razie znaleźć. Za to wiemy już, kto będzie nowym reżyserem. To Anglik Ben Wheatley
. Jego ostatnim filmem jest "Normal
" z Bobem Odenkirkiem
w głównej roli.
"Molepeople
" to historia mężczyzny, który wkracza w sekretny świat podziemi Nowego Jorku. Odkrywa, że funkcjonuje tam mroczne, zdegenerowane społeczeństwo...
Jeśli film ma trafić do kin w sierpniu przyszłego roku, ekipa powinna wejść na plan przed końcem listopada.
Zwiastun filmu "Normal"