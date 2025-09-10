Newsy Filmy Podobał się Wam "Until Dawn"? Reżyser odświeży kultową serię horrorów
Podobał się Wam "Until Dawn"? Reżyser odświeży kultową serię horrorów

Fani horrorów mają kolejny projekt, na który mogą czekać. To nowy "Amityville Horror", który powstanie dla wytwórni Amazon MGM Studios.

Z serii "Obecność" do nowej wersji kultowej opowieści



Za nowy projekt będzie odpowiadać David F. Sandberg, który ostatnio zrealizował horror "Until Dawn" na podstawie kultowej gry. Wśród producentów jest szef DC Studios Peter Safran, który z Sandbergiem pracował już przy filmie "Annabelle: Narodziny zła".

David F. Sandberg

Na tym nie kończą się powiązania z serią "Obecność". Scenarzystami zostali bowiem Ian Goldberg oraz Richard Naing, którzy przygotowali fabuły do horrorów "Zakonnica II" i "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie".

Co ciekawe, nie jest to jedyna próba odświeżenia serii, jaka została w ostatnim czasie zapowiedziana. Latem dowiedzieliśmy się, że reżyser horroru "Zniknięcia" Zach Cregger będzie producentem filmu inspirowanego wydarzeniami, z których zrodziła się później książka Jaya Ansona i pierwszy kinowy "Horror Amityville".

Szczegóły wersji Sandberga nie są na razie znane. Punktem wyjścia dla cyklu są prawdziwe wydarzenia z 1974 roku. Wtedy to Ronald DeFeo Jr. zamordował swoich rodziców i rodzeństwo w domu przy ulicy 112 Ocean w Amityville w stanie Nowy Jork. Rok później do domu wprowadzili się nieznający jego mrocznej przeszłości George i Kathy Lutzowie z trójką dzieci. Krótko po zadomowieniu się zaczęli – jak twierdzą – doświadczać serii nadprzyrodzonych zjawisk. Po niecałych 28 dniach rodzina wyprowadziła się, nie mogąc wytrzymać ponurej atmosfery.

Zwiastun filmu "Until Dawn"


