Podobał się Wam "Until Dawn"? Reżyser odświeży kultową serię horrorów

Fani horrorów mają kolejny projekt, na który mogą czekać. To nowy "Amityville Horror", który powstanie dla wytwórni Amazon MGM Studios.
Z serii "Obecność" do nowej wersji kultowej opowieści
Za nowy projekt będzie odpowiadać David F. Sandberg
, który ostatnio zrealizował horror "Until Dawn
" na podstawie kultowej gry. Wśród producentów jest szef DC Studios Peter Safran
, który z Sandbergiem
pracował już przy filmie "Annabelle: Narodziny zła
".
Getty Images © Chelsea Guglielmino
David F. Sandberg
Na tym nie kończą się powiązania z serią "Obecność". Scenarzystami zostali bowiem Ian Goldberg
oraz Richard Naing
, którzy przygotowali fabuły do horrorów "Zakonnica II
" i "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
".
Co ciekawe, nie jest to jedyna próba odświeżenia serii, jaka została w ostatnim czasie zapowiedziana. Latem dowiedzieliśmy się, że reżyser horroru "Zniknięcia" Zach Cregger będzie producentem filmu inspirowanego wydarzeniami, z których zrodziła się później książka Jaya Ansona i pierwszy kinowy "Horror Amityville".
Szczegóły wersji Sandberga
nie są na razie znane. Punktem wyjścia dla cyklu są prawdziwe wydarzenia z 1974 roku. Wtedy to Ronald DeFeo Jr.
zamordował swoich rodziców i rodzeństwo w domu przy ulicy 112 Ocean w Amityville w stanie Nowy Jork. Rok później do domu wprowadzili się nieznający jego mrocznej przeszłości George i Kathy Lutzowie z trójką dzieci. Krótko po zadomowieniu się zaczęli – jak twierdzą – doświadczać serii nadprzyrodzonych zjawisk. Po niecałych 28 dniach rodzina wyprowadziła się, nie mogąc wytrzymać ponurej atmosfery.
Zwiastun filmu "Until Dawn"