Nadchodzi rewolucja! Nowy sezon "Klary" już wkrótce w HBO MAX

Koniec spokoju – rewolucja czai się tuż za rogiem! Najbardziej szalona i pogubiona serialowa bohaterka ponownie wkracza na ekrany. A wraz z nią niezawodni przyjaciele i zawodna rodzina. HBO Max prezentuje pierwszy teaser promujący nowy sezon "Klary" – "Klara. Rewolucja", który już wkrótce zadebiutuje w serwisie.
Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarniają kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…
W serialu "Klara. Rewolucja
" użytkownicy HBO Max ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę
, Katarzynę Warnke
, Adama Woronowicza
, Piotra Adamczyka
, Iwonę Bielską
i Eryka Kulma
. Do obsady dołączają Joachim Lamża
, Aleksandra Konieczna
i Bartosz Porczyk
, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal
, Maria Mamona
, Stefan Gorski
, Pavlos Kourtidis
, Janusz Chabior
, Marta Malikowska
, Magdalena Stużyńska
oraz Katarzyna Zawadzka
.
"Klara. Rewolucja
" to serial autorstwa Marka Modzelewskiego
rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski
, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop
. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska
, kostiumowego – Pola Gomółka
, a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska
. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski
, a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart
. Producentkami są Izabela Kuna
(producent kreatywny) oraz Karolina Izert
(TVN WBD).
Informacja sponsorowana