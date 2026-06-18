Nadchodzi sequel "100 dni do matury". Zobacz teaser "100 dni: Misja Zeus"

O filmie "100 dni: Misja Zeus"

Teaser filmu "100 dni: Misja Zeus"

to pełna akcji i humoru młodzieżowa komedia akcji, która rozwija świat znany z pierwszej części i prowadzi bohaterów w zupełnie nowym kierunku. Tym razem nie chodzi już o maturę, ale o znacznie większą sprawę — misję, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. Kapsel i jego drużyna zostają wciągnięci w niebezpieczną grę, w której liczą się spryt, odwaga i współpraca.Teaser pokazuje, czego widzowie mogą spodziewać się po nowym filmie — większej skali, bardziej dynamicznej akcji i ekscytującej przygody. Powracają bohaterowie, których publiczność poznała i pokochała w pierwszej części, ale pojawią się też nowe postaci, nowe napięcia i świeża energia. To opowieść o drużynie, która nie jest idealna, ale właśnie dzięki swoim różnicom ma szansę zmierzyć się z wyzwaniem większym od niej samej.Na ekranie ponownie zobaczymy młodych twórców internetowych i influencerów, którzy zadebiutowali w pierwszej części, a także uznanych aktorów, nadających tej historii dodatkowy wymiar. Część zdjęć do filmu zrealizowano na terenie Parku Rozrywki Energylandia, która stała się tłem wybranych scen nowej produkcji. Dzięki temu świat "100 dni" staje się jeszcze większy, bardziej widowiskowy i bardziej filmowy, zachowując jednocześnie to, co było siłą pierwszego filmu: emocje, humor i bliskość doświadczeniom młodych widzów.to historia o dorastaniu do wyzwań, presji, by nadążyć za światem i o potrzebie odnalezienia własnego miejsca wtedy, gdy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli. Film łączy energię kina rozrywkowego z emocjonalną prawdą o młodych ludziach, którzy próbują udowodnić sobie i innym, że są gotowi na więcej - nawet jeśli sami nie mają jeszcze tej pewności.Premiera filmu "100 dni: Misja Zeus" została zaplanowana na 11 września 2026 roku.