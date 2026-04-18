Nadia Farès nie żyje. Zmarła aktorka znaleziona tydzień temu na dnie basenu

Niestety historia aktorki Nadii Farès nie ma szczęśliwego zakończenia. Jej córki podały do publicznej wiadomości informację o jej śmierci.
Tragiczny finał wypadku na basenie
Przypomnijmy, że nieprzytomna Nadia Farès
trafiła do szpitala 11 kwietnia. Aktorka została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu.
Świadkowie twierdzą, że aktorka pływała i nagle się zanurzyła. Zanim zauważono jej ciało, miała spędzić pod wodą trzy do czterech minut. Na pomoc ruszyło dwóch pływaków, którzy wyciągnęli ją z wody i udzielili pierwszej pomocy. Do przyjazdu służb ratunkowych wykonywali masaż serca, użyli też defibrylatora.
Co przyczyniło się do utraty przez nią przytomności? Na chwilę obecną brak oficjalnych informacji na ten temat.
Kim jest Nadia Farès? Nadia Farès
to francuska aktorka o marokańskich korzeniach. Na wielkim ekranie zadebiutowała rolą w komedii "Les amies de ma femme
". Mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak "Demony Jezusa
", "Purpurowe rzeki
", "Ostatni skok
", "Zabić każdy może
", "Przed burzą
", "Zabójca
" czy "Gorąca linia
". Grała także w serialach, m.in. "Marseille
" i "Obietnicy
". Jej filmografię aktualnie zamyka komedia "Toujours possible
".
Jednym z ostatnich filmów Farès
jest wyreżyserowany przez Romualda Boulangera
thriller "Gorąca linia
", na planie którego aktorka spotkała się m.in. z Melem Gibsonem
Przypominamy zwiastun:
Zobacz zwiastun filmu "Gorąca linia"