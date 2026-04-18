Nadia Farès nie żyje. Zmarła aktorka znaleziona tydzień temu na dnie basenu
Inne / Filmy

Onet.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nadia+Far%C3%A8s+nie+%C5%BCyje.+Zmar%C5%82a+aktorka+znaleziona+tydzie%C5%84+temu+na+dnie+basenu-166176
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Niestety historia aktorki Nadii Farès nie ma szczęśliwego zakończenia. Jej córki podały do publicznej wiadomości informację o jej śmierci.

Tragiczny finał wypadku na basenie



Przypomnijmy, że nieprzytomna Nadia Farès trafiła do szpitala 11 kwietnia. Aktorka została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu.

Świadkowie twierdzą, że aktorka pływała i nagle się zanurzyła. Zanim zauważono jej ciało, miała spędzić pod wodą trzy do czterech minut. Na pomoc ruszyło dwóch pływaków, którzy wyciągnęli ją z wody i udzielili pierwszej pomocy. Do przyjazdu służb ratunkowych wykonywali masaż serca, użyli też defibrylatora.

Co przyczyniło się do utraty przez nią przytomności? Na chwilę obecną brak oficjalnych informacji na ten temat.

03.jpg Getty Images © Stephane Cardinale - Corbis


Kim jest Nadia Farès?



Nadia Farès to francuska aktorka o marokańskich korzeniach. Na wielkim ekranie zadebiutowała rolą w komedii "Les amies de ma femme". Mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak "Demony Jezusa", "Purpurowe rzeki", "Ostatni skok", "Zabić każdy może", "Przed burzą", "Zabójca" czy "Gorąca linia". Grała także w serialach, m.in. "Marseille" i "Obietnicy". Jej filmografię aktualnie zamyka komedia "Toujours possible".

Jednym z ostatnich filmów Farès jest wyreżyserowany przez Romualda Boulangera thriller "Gorąca linia", na planie którego aktorka spotkała się m.in. z Melem Gibsonem. Przypominamy zwiastun:

Zobacz zwiastun filmu "Gorąca linia"




Powiązane artykuły Nadia Farès

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Gwiazda "Grzeszników" w 3. sezonie "The Last of Us"

2 komentarze
Wideo Gry

Tak zaczyna się nowy James Bond

21 komentarzy
VOD Filmy

"Projekt Hail Mary" na VOD? Nie tak szybko

4 komentarze
Filmy

David Harbour spotka Johna Rambo!

7 komentarzy

Wyprodukowała "Idę", "Zimną wojnę" i "Strefę interesów". Teraz pokazała "Piekło kobiet"

1 komentarz
Filmy

Znamy kolejną członkinię obsady "Avengers: Doomsday"

21 komentarzy

Nowe ogłoszenia filmowego rozdziału Brasswood Soundtracks