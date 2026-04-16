Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie

Francuskie media donoszą o tragicznym wypadku, jakiemu uległa aktorka Nadia Farès. Aktualnie znajduje się ona w szpitalu. Lekarze postanowili wprowadzić ją w stan śpiączki farmakologicznej. Jej stan określany jest jako krytyczny.
Okoliczności wypadku Nadii Farès
Według informacji "Le Parisien" do wypadku doszło 11 kwietnia w obiekcie sportowym mieszczącym się w 9. dzielnicy Paryża. Farès
została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu. Świadkowie twierdzą, że aktorka pływała i nagle się zanurzyła. Zanim zauważono jej ciało, miała spędzić pod wodą trzy do czterech minut. Na pomoc ruszyło dwóch pływaków, którzy wyciągnęli ją z wody i udzielili pierwszej pomocy. Do przyjazdu służb ratunkowych wykonywali masaż serca, użyli też defibrylatora.
Getty Images © Antoine Flament
Wrzesień 2025. Nadia Farès, Patrick Ridremont i Amanda Lear na premierze "Toujours Possible"
Sprawę bada prokuratura. Na tym etapie nie stwierdzono znamion przestępstwa.
Kim jest Nadia Farès?Nadia Farès
to francuska aktorka o marokańskich korzeniach. Na wielkim ekranie zadebiutowała rolą w komedii "Les amies de ma femme
". Mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak "Demony Jezusa
", "Purpurowe rzeki
", "Ostatni skok
", "Zabić każdy może
", "Przed burzą
", "Zabójca
" czy "Gorąca linia
". Grała także w serialach, m.in. "Marseille
" i "Obietnicy
". Jej filmografię aktualnie zamyka komedia "Toujours possible
".
Jednym z ostatnich filmów Farès
jest wyreżyserowany przez Romualda Boulangera
thriller "Gorąca linia
", na planie którego aktorka spotkała się m.in. z Melem Gibsonem
. Przypominamy zwiastun: