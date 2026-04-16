Nadia Farès walczy o życie. Francusko-marokańska aktorka zasłabła na basenie
news

TVN 24 / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nadia+Far%C3%A8s+walczy+o+%C5%BCycie.+Francusko-maroka%C5%84ska+aktorka+zas%C5%82ab%C5%82a+na+basenie-166132
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Francuskie media donoszą o tragicznym wypadku, jakiemu uległa aktorka Nadia Farès. Aktualnie znajduje się ona w szpitalu. Lekarze postanowili wprowadzić ją w stan śpiączki farmakologicznej. Jej stan określany jest jako krytyczny.

Okoliczności wypadku Nadii Farès


Według informacji "Le Parisien" do wypadku doszło 11 kwietnia w obiekcie sportowym mieszczącym się w 9. dzielnicy Paryża. Farès została znaleziona nieprzytomna na dnie basenu. Świadkowie twierdzą, że aktorka pływała i nagle się zanurzyła. Zanim zauważono jej ciało, miała spędzić pod wodą trzy do czterech minut. Na pomoc ruszyło dwóch pływaków, którzy wyciągnęli ją z wody i udzielili pierwszej pomocy. Do przyjazdu służb ratunkowych wykonywali masaż serca, użyli też defibrylatora.

GettyImages-2234385711.jpg Getty Images © Antoine Flament
Wrzesień 2025. Nadia Farès, Patrick Ridremont i Amanda Lear na premierze "Toujours Possible"

Sprawę bada prokuratura. Na tym etapie nie stwierdzono znamion przestępstwa.

Kim jest Nadia Farès?


Nadia Farès to francuska aktorka o marokańskich korzeniach. Na wielkim ekranie zadebiutowała rolą w komedii "Les amies de ma femme". Mogliśmy ją zobaczyć w takich filmach jak "Demony Jezusa", "Purpurowe rzeki", "Ostatni skok", "Zabić każdy może", "Przed burzą", "Zabójca" czy "Gorąca linia". Grała także w serialach, m.in. "Marseille" i "Obietnicy". Jej filmografię aktualnie zamyka komedia "Toujours possible".

Zobacz zwiastun filmu "Gorąca linia"


Jednym z ostatnich filmów Farès jest wyreżyserowany przez Romualda Boulangera thriller "Gorąca linia", na planie którego aktorka spotkała się m.in. z Melem Gibsonem. Przypominamy zwiastun:


