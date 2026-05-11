Nadjeżdżają aż CZTERY seriale "Szybcy i wściekli"?

Gaz do dechy, "Szybcy i wściekli" jadą do telewizji - i to w swoim stylu, na całego. Platforma Peacock szykuje nie jeden, a cztery seriale rozgrywające się w uniwersum popularnej filmowej serii.
Serialowi "Szybcy i wściekli" w przygotowaniu W ciągu ostatniej dekady uświadomiliśmy sobie, że fani chcą więcej
, powiedział Vin Diesel
. Chcieli, żebyśmy rozwinęli postacie i ich historie. I od dekady chcieliśmy wkroczyć do świat telewizji. Diesel
przyznał, że czeka na właściwy moment. Objawił się, kiedy szefowa studia Universal Pictures, Donna Langley, przejęła kontrolę również nad projektami telewizyjnymi. Sama Langley obiecuje, że nowe produkcje będą wierne duchowi postaci i zachowają swój "międzynarodowy urok". Na razie jedynie jeden z czterech planowanych projektów jest w procesie aktywnego rozwoju.
Zobaczymy więc, ile z nich faktycznie powstanie. Showrunnerami pierwszego z seriali są Mike Daniels
("Synowie Anarchii
", "Pamiętniki wampirów
") i Wolfe Coleman
("9-1-1: Teksas
").
Na razie nie wiemy, o czym miałyby opowiadać nowe seriale. Obstawiamy jednak, że o rodzinie.
Tymczasem jedenasty film kinowy z serii "Szybcy i wściekli
", "Fast Forever
", ma trafić do kin w 2028 roku.
"Szybcy i wściekli 10" – zwiastun
W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia.