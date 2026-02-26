Nagroda FIPRESCI dla dokumentu. Znamy finalistów

FIPRESCI ogłosiło dziś listę pięciu tytułów, które powalczą o inauguracyjną nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego dokumentu roku.
5 filmów walczy o Dokumentalne Grand Prix. Zwycięzcę poznamy w Warszawie
Założona w 1925 roku FIPRESCI jest największą i najbardziej renomowaną organizacją reprezentującą krytyków i krytyczki filmowe na świecie. Dokumentalne Grand Prix to nowa nagroda, powołana w odpowiedzi na rosnącą potrzebę docenienia kina non-fiction. Do tej pory FIPRESCI powoływało swoje składy jurorskie na licznych festiwalach filmowych na całym świecie – w tym na festiwalach klasy A w Cannes, Wenecji czy Toronto – a najważniejsze wyróżnienie, Grand Prix, było corocznie wręczane w San Sebastián.
W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczone drugie Grand Prix FIPRESCI, tym razem dla filmu dokumentalnego. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas Gali Otwarcia 23. Millennium Docs Against Gravity
w maju w Warszawie.
Kto będzie historycznym, pierwszym zwycięzcą? W walce pozostało pięć filmów. Oto one: "2000 metrów do Andrijiwki"
"Fiume o morte!"
"Pan Nikt kontra Putin"
"Orwell: 2 + 2 = 5"
"Idealna sąsiadka"
Laureata wyłoni głosowanie wszystkich członków prestiżowej organizacji, reprezentującej ponad 50 sekcji narodowych oraz indywidualnych członków z kolejnych 30 krajów.