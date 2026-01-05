Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje
Ogłoszono nominacje do tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Tradycyjnie kapituła wyłoniła grupę składającą się z pięciorga młodych aktorów i aktorek, którzy wyróżnili się swoimi ekranowymi kreacjami. Nagroda ma na celu promowanie wschodzących gwiazd polskiego kina, stając się często pierwszym poważnym wyróżnieniem dla najważniejszych aktorów i aktorek rodzimego przemysłu.   

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025 - nominacje



O statuetkę powalczą:
Bartłomiej Deklewa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Sebastian Dela za rolę w filmie "Błazny"
Izabella Dudziak za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Karolina Rzepa za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"
Agata Turkot za rolę w filmie "Dom dobry"


Laureatkę lub laureata poznamy 26 stycznia 2026 na gali w warszawskim kinie Iluzjon. Wtedy dowiemy się również, która książka otrzyma Nagrodę im. Bolesława Michałka. To wyróżnienie przyznawane od 1997 roku dla najlepszej książki traktującej o tematyce filmowej oraz filmoznawczej. O nagrodę w tym roku walczyć będą:  

Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta : rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria)
Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora)
Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)


Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego - historia



Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego wręczono po raz pierwszy w 1969 roku. Jej pomysłodawczynią była Wiesława Czapińska. Główna idea założycieli to wyłonienie "młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością". Pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest wręczana od 1969. W 2005, po 10-letniej przerwie, została wznowiona przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO"). Wśród jej laureatów są takie sławy jak Krystyna Janda, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Maja Komorowska, Dorota Segda, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz, Eryk Lubos, Agata Buzek, Maciej Stuhr, Piotr Głowacki, Marta Nieradkiewicz, Dawid Ogrodnik, Magdalena Koleśnik, Eryk Kulm , Tomasz Włosok oraz Julian Świeżewski


