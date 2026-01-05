Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

Ogłoszono nominacje do tegorocznej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Tradycyjnie kapituła wyłoniła grupę składającą się z pięciorga młodych aktorów i aktorek, którzy wyróżnili się swoimi ekranowymi kreacjami. Nagroda ma na celu promowanie wschodzących gwiazd polskiego kina, stając się często pierwszym poważnym wyróżnieniem dla najważniejszych aktorów i aktorek rodzimego przemysłu.
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025 - nominacje
O statuetkę powalczą: Bartłomiej Deklewa
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Sebastian Dela
za rolę w filmie "Błazny
" Izabella Dudziak
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Karolina Rzepa
za rolę w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej
" Agata Turkot
za rolę w filmie "Dom dobry
"
Laureatkę lub laureata poznamy 26 stycznia 2026 na gali w warszawskim kinie Iluzjon. Wtedy dowiemy się również, która książka otrzyma Nagrodę im. Bolesława Michałka. To wyróżnienie przyznawane od 1997 roku dla najlepszej książki traktującej o tematyce filmowej oraz filmoznawczej. O nagrodę w tym roku walczyć będą:
Grzegorz Fortuna Jr za książkę "Elektroniczny bandyta : rynek wideo w Polsce okresu transformacji" (słowo / obraz terytoria)
Tadeusz Sobolewski za książkę "Cannes: religia kina" (Wydawnictwo Agora)
Emil Sowiński za książkę "Niezależni producenci : Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego w latach 1981-2005" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego)
Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego
jest wręczana od 1969. W 2005, po 10-letniej przerwie, została wznowiona przez Fundację "KINO" (wydawcę miesięcznika "KINO"). Wśród jej laureatów są takie sławy jak Krystyna Janda
, Jadwiga Jankowska-Cieślak
, Maja Komorowska
, Dorota Segda
, Olgierd Łukaszewicz
, Daniel Olbrychski
, Zbigniew Zamachowski
, Artur Żmijewski
, Marcin Dorociński
, Maja Ostaszewska
, Sonia Bohosiewicz
, Eryk Lubos
, Agata Buzek
, Maciej Stuhr
, Piotr Głowacki
, Marta Nieradkiewicz
, Dawid Ogrodnik
, Magdalena Koleśnik
, Eryk Kulm
, Tomasz Włosok
oraz Julian Świeżewski
.