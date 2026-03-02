Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrody Aktorskie 2026: Gala pełna niespodzianek
Nagrody Aktorskie 2026: Gala pełna niespodzianek

Nagrody Aktorskie 2026: Gala pełna niespodzianek
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
W niedzielę w Los Angeles przyznano po raz pierwszym w historii Nagrody Aktorskie (Actor Awards). Nie są to jednak nowe nagrody branżowe, a jedynie nowa nazwa wyróżnień przyznawanych przez SAG, czyli Gildię Aktorów. Pierwsza ceremonia pod nową nazwą przejdzie do historii, bowiem pełna była niespodzianek. Po niej wciąż pozostaje kwestią otwartą to, kto dostanie w tym roku Oscary.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Wielki triumf "Grzeszników". Wielka przegrana Chalameta i "Jednej bitwy po drugiej"



Jeśli chodzi o kategorie filmowe, to absolutnym triumfatorem okazali się "Grzesznicy", którzy jako jedyny film zdobyli dwie statuetki. Wyróżniony został Michael B. Jordan oraz cała obsada. Obie nagrody przyjęto z dużym zaskoczeniem.

Jordan "zabrał" statuetkę faworyzowanemu Timothée Chalametowi. Dla niego była to druga z rzędu bolesna porażka (dopiero co przegrał na gali BAFTA). Z kolei w przypadku obsady wielu wróżyło sukces aktorom z filmu "Jedna bitwa po drugiej".

Michael B. Jordan odbiera nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego





Obraz Paula Thomasa Andersona był faworytem gali mając aż siedem nominacji. Jednak "Jedna bitwa po drugiej" zakończyła wieczór tylko z jedną statuetką. Dostał ją Sean Penn, który nie był obecny na ceremonii. Jeszcze gorzej wypadł "Frankenstein", który zakończył galę bez wygranej.

Sporą niespodzianką była także nagroda dla Amy Madigan. Na gali BAFTA triumfowała bowiem Wunmi Mosaku, a Złoty Glob dostała Teyana Taylor.

Serialowe Nagrody Aktorskie dla faworytów



Jeśli chodzi o nagrody przyznane aktorom serialowym, to tu wygrywali w większości faworyci. Wielkimi zwycięzcą okazało się "Studio", które zakończyło galę z trzema statuetkami. Wśród laureatów była zmarła niedawno Catherine O’Hara.

Seth Rogen wspomina Catherine O’Harę





Dwie statuetki otrzymał serial "The Pitt". Swoją kolekcję nagród powiększyła także młoda gwiazda "Dojrzewania" Owen Cooper.

Nagrody Aktorskie 2026: Lista laureatów



Kategorie filmowe

OBSADA
"Grzesznicy"

AKTOR PIERWSZOPLANOWY
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
Jessie Buckley – "Hamnet"

AKTOR DRUGOPLANOWY
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"

AKTORKA DRUGOPLANOWA
Amy Madigan – "Zniknięcia"

ZESPÓŁ KASKADERSKI
"Mission: Impossible — The Final Reckoning"



Kategorie telewizyjne

OBSADA W SERIALU DRAMATYCZNYM
"The Pitt"

OBSADA W SERIALU KOMEDIOWYM
"Studio"

AKTOR W FILMIE LUB SERIALU LIMITOWANYM
Owen Cooper - "Dojrzewanie"

AKTORKA W FILMIE LUB SERIALU LIMITOWANYM
Michelle Williams - "Kwestia seksu i śmierci"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM
Noah Wyle - "The Pitt"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Keri Russell - "Dyplomatka"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM
Seth Rogen - "Studio"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM
Catherine O’Hara - "Studio"

EKIPA KASKADERSKA
"The Last of Us"

