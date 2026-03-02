Nagrody Aktorskie 2026: Gala pełna niespodzianek

W niedzielę w Los Angeles przyznano po raz pierwszym w historii Nagrody Aktorskie (Actor Awards). Nie są to jednak nowe nagrody branżowe, a jedynie nowa nazwa wyróżnień przyznawanych przez SAG, czyli Gildię Aktorów. Pierwsza ceremonia pod nową nazwą przejdzie do historii, bowiem pełna była niespodzianek. Po niej wciąż pozostaje kwestią otwartą to, kto dostanie w tym roku Oscary.
Wielki triumf "Grzeszników". Wielka przegrana Chalameta i "Jednej bitwy po drugiej"
Jeśli chodzi o kategorie filmowe, to absolutnym triumfatorem okazali się "Grzesznicy", którzy jako jedyny film zdobyli dwie statuetki. Wyróżniony został Michael B. Jordan oraz cała obsada. Obie nagrody przyjęto z dużym zaskoczeniem.
Michael B. Jordan odbiera nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego
Obraz Paula Thomasa Andersona był faworytem gali mając aż siedem nominacji. Jednak "Jedna bitwa po drugiej" zakończyła wieczór tylko z jedną statuetką. Dostał ją Sean Penn, który nie był obecny na ceremonii. Jeszcze gorzej wypadł "Frankenstein", który zakończył galę bez wygranej.
Jeśli chodzi o nagrody przyznane aktorom serialowym, to tu wygrywali w większości faworyci. Wielkimi zwycięzcą okazało się "Studio", które zakończyło galę z trzema statuetkami. Wśród laureatów była zmarła niedawno Catherine O’Hara.