Nagrody Aktorskie 2026. Zobacz galerię zdjęć gwiazd

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Earl Gibson III
Za nami rozdanie Nagród Aktorskich (Actor Awards) przyznawanych przez SAG, czyli Gildię Aktorów. Pisaliśmy już o laureatach ceremonii (więcej na ten temat tutaj), a teraz przyjrzyjmy się, jak prezentowały się obecne tam gwiazdy.


Wśród uczestników gali nie zabrakło aktorów z filmów nominowanych w tym roku do Oscarów, jak również gwiazd telewizji. Całość poprowadziła Kristen Bell, a na liście gości znaleźli się między innymi nagrodzeni na gali Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Amy Madigan, Michelle Williams czy gwiazdy "Grzeszników", "Studia" oraz "The Pitt". Nie zabrakło także innych gości - jedną z nagród wręczyły aktorki z "Biura" (w tym Jenna Fischer oraz Angela Kinsey), a nagrodę za całokształt twórczości odebrał Harrison Ford

Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z gali i czerwonego dywanu.





GettyImages-2264321933.jpg Getty Images © Jeff Kravitz




GettyImages-2264321243.jpg Getty Images © Jeff Kravitz



GettyImages-2264320524.jpg Getty Images © Julian Hamilton/GA



GettyImages-2264320623.jpg Getty Images © Taylor Hill



GettyImages-2264320308.jpg Getty Images © Jeff Kravitz



GettyImages-2264319581.jpg Getty Images © Jeff Kravitz



GettyImages-2264318686.jpg Getty Images © Jeff Kravitz



GettyImages-2264319518.jpg Getty Images © Brianna Bryson/GA



GettyImages-2264315027.jpg Getty Images © Emma McIntyre



GettyImages-2264311645.jpg Getty Images © Julian Hamilton/GA



GettyImages-2263803654.jpg Getty Images © Earl Gibson III



GettyImages-2264308470.jpg Getty Images © Julian Hamilton/GA


Ekipa "Grzeszników"

GettyImages-2263803823.jpg Getty Images © Kayla Bartkowski


Gwiazdy "The Pitt"

GettyImages-2263802122.jpg Getty Images © Gilbert Flores



GettyImages-2263798011.jpg Getty Images © Michael Buckner


Seth Rogen odbiera nagrodę w imieniu Catheriny O'Hary

GettyImages-2263796973.jpg Getty Images © Michael Buckner



GettyImages-2264299708.jpg Getty Images © Jeff Kravitz



GettyImages-2263794042.jpg Getty Images © Michael Buckner


Gwiazdy "The Office"

GettyImages-2263784977.jpg Getty Images © Michael Buckner



GettyImages-2264294347.jpg Getty Images © Frazer Harrison



GettyImages-2264301521.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer


"Grzesznicy" - zwiastun



