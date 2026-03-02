Nagrody Aktorskie 2026. Zobacz galerię zdjęć gwiazd

Za nami rozdanie Nagród Aktorskich (Actor Awards) przyznawanych przez SAG, czyli Gildię Aktorów. Pisaliśmy już o laureatach ceremonii (więcej na ten temat tutaj), a teraz przyjrzyjmy się, jak prezentowały się obecne tam gwiazdy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Wśród uczestników gali nie zabrakło aktorów z filmów nominowanych w tym roku do Oscarów
, jak również gwiazd telewizji. Całość poprowadziła Kristen Bell
, a na liście gości znaleźli się między innymi nagrodzeni na gali Michael B. Jordan
, Jessie Buckley
, Amy Madigan
, Michelle Williams
czy gwiazdy "Grzeszników
", "Studia
" oraz "The Pitt
". Nie zabrakło także innych gości - jedną z nagród wręczyły aktorki z "Biura
" (w tym Jenna Fischer
oraz Angela Kinsey
), a nagrodę za całokształt twórczości odebrał Harrison Ford
.
Poniżej znajdziecie galerię zdjęć z gali i czerwonego dywanu.
