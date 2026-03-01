Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów: "Jedna bitwa po drugiej", "The Pitt" i "Studio" ze statuetkami
Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów: "Jedna bitwa po drugiej", "The Pitt" i "Studio" ze statuetkami

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nagrody+Ameryka%C5%84skiej+Gildii+Producent%C3%B3w%3A+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22%2C+%22The+Pitt%22+i+%22Studio%22+ze+statuetkami-165406
Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów: &quot;Jedna bitwa po drugiej&quot;, &quot;The Pitt&quot; i &quot;Studio&quot; ze statuetkami
źródło: Getty Images
autor: Kevin Winter
W sobotę wieczorem w Los Angeles ogłoszono laureatów nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Wyróżnienie to uważane jest za niezwykle ważny przedoscarowy prognostyk. Dość wspomnieć, że wszyscy zdobywcy nagrody Gildii z ostatnich pięciu lat zwyciężali również na gali Amerykańskiej Akademii Filmowej.     


Tegorocznym triumfatorem w kategorii "Najlepszy film" okazała się "Jedna bitwa po drugiej" w reżyserii Paula Thomasa Andersona. Przypomnijmy, że inspirowana prozą Thomasa Pynchona czarna komedia wygrała wcześniej m.in. Złote Globy, BAFTA oraz nagrodę Gildii Reżyserów. 


Bohaterem "Jednej bitwy po drugiej" jest zmęczony życiem eks rewolucjonista, który żyje na obrzeżach społeczeństwa wraz ze swoją zadziorną córką. Kiedy jednak jego zaprzysięgły wróg powraca niespodziewanie po 16 latach, rozmiłowany w używkach bohater musi zwlec się z kanapy i ponownie stanąć do walki. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Chase Infiniti, Regina Hall oraz Teyana Taylor

Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych 2026: laureaci



NAJLEPSZY FILM
"Jedna bitwa po drugiej"

FILM ANIMOWANY
"K-popowe łowczynie demonów"

SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt

 
SERIAL KOMEDIOWY
"Studio"

SERIAL LIMITOWANY/ANTOLOGIA
"Dojrzewanie"

Pełną listę zwycięzców znajdziecie TUTAJ

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"



K-popowe łowczynie demonów  (2025)

 K-popowe łowczynie demonów

Studio  (2025)

 Studio

Dojrzewanie  (2025)

 Dojrzewanie

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

