Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów: "Jedna bitwa po drugiej", "The Pitt" i "Studio" ze statuetkami

W sobotę wieczorem w Los Angeles ogłoszono laureatów nagród Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych. Wyróżnienie to uważane jest za niezwykle ważny przedoscarowy prognostyk. Dość wspomnieć, że wszyscy zdobywcy nagrody Gildii z ostatnich pięciu lat zwyciężali również na gali Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Tegorocznym triumfatorem w kategorii "Najlepszy film" okazała się "Jedna bitwa po drugiej
" w reżyserii Paula Thomasa Andersona
. Przypomnijmy, że inspirowana prozą Thomasa Pynchona
czarna komedia wygrała wcześniej m.in. Złote Globy, BAFTA oraz nagrodę Gildii Reżyserów.
Bohaterem "Jednej bitwy po drugiej
" jest zmęczony życiem eks rewolucjonista, który żyje na obrzeżach społeczeństwa wraz ze swoją zadziorną córką. Kiedy jednak jego zaprzysięgły wróg powraca niespodziewanie po 16 latach, rozmiłowany w używkach bohater musi zwlec się z kanapy i ponownie stanąć do walki. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Leonardo DiCaprio
, Sean Penn
, Benicio Del Toro
, Chase Infiniti
, Regina Hall
oraz Teyana Taylor
.
Nagrody Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych 2026: laureaci NAJLEPSZY FILM
"Jedna bitwa po drugiej
" FILM ANIMOWANY
"K-popowe łowczynie demonów
" SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt
" SERIAL KOMEDIOWY
"Studio
" SERIAL LIMITOWANY/ANTOLOGIA
"Dojrzewanie
"
.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"