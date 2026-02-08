Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów: "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" ze statuetkami

W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów 78. nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów. Zgodnie z przewidywaniami statuetka za reżyserię filmu fabularnego powędrowała w ręce Paula Thomasa Andersona za "Jedną bitwę po drugiej". Wyróżnienie Gildii przybliża go do pierwszego w karierze Oscara za reżyserię. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów 2026 - wyniki FILM Reżyseria filmu fabularnego Paul Thomas Anderson
- "Jedna bitwa po drugiej
" Debiut reżyserski Charlie Polinger
- "Zaraza
" Reżyseria filmu dokumentalnego Mstyslav Chernov
- "2000 metrów do Andrijiwki
"
TELEWIZJA Reżyseria serialu dramatycznego Amanda Marsalis Getty Images © Kevin Winter
- "The Pitt
", odc. "6:00 P.M." Reżyseria serialu komediowego Seth Rogen
i Evan Goldberg
- "Studio
", odc. "The Oner"
Reżyseria serialu limitowanego i antologii Shannon Murphy
- "Kwestia seksu i śmierci
", odc. “It’s Not That Serious” Reżyseria filmu telewizyjnego Stephen Chbosky
- "Babcie
" (Netflix) Reżyseria serialu dokumentalnego Rebecca Miller
- "Mr. Scorsese
", odc. "All This Filming Isn’t Healthy"
