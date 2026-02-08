Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów: "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" ze statuetkami
Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów: "Jedna bitwa po drugiej" i "The Pitt" ze statuetkami

W sobotę wieczorem poznaliśmy laureatów 78. nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów. Zgodnie z przewidywaniami statuetka za reżyserię filmu fabularnego powędrowała w ręce Paula Thomasa Andersona za "Jedną bitwę po drugiej". Wyróżnienie Gildii przybliża go do pierwszego w karierze Oscara za reżyserię.   

Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów 2026 - wyniki



FILM

Reżyseria filmu fabularnego
Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Debiut reżyserski
Charlie Polinger - "Zaraza"

Reżyseria filmu dokumentalnego
Mstyslav Chernov - "2000 metrów do Andrijiwki"

GettyImages-2260462227.jpg Getty Images © Kevin Winter


TELEWIZJA

Reżyseria serialu dramatycznego
Amanda Marsalis - "The Pitt", odc. "6:00 P.M."

Reżyseria serialu komediowego
Seth Rogen i Evan Goldberg - "Studio", odc. "The Oner"

Reżyseria serialu limitowanego i antologii
Shannon Murphy - "Kwestia seksu i śmierci", odc. “It’s Not That Serious”

Reżyseria filmu telewizyjnego
Stephen Chbosky - "Babcie" (Netflix)

Reżyseria serialu dokumentalnego
Rebecca Miller - "Mr. Scorsese", odc. "All This Filming Isn’t Healthy"

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"



