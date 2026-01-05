Nagrody Critics Choice 2026: "Jedna bitwa po drugiej", Chalamet, Buckley ze statuetkami

Sezon nagród trwa. W nocy odbyła się 31. gala wręczenia Nagród Critics' Choice. Jednym z największych zwycięzców wieczoru okazała się "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która otrzymała nagrodę dla najlepszego filmu. Anderson triumfował także jako reżyser oraz autor scenariusza adaptowanego.
To jednak nie film Andersona
zdobył najwięcej statuetek. W klasyfikacji liczby nagród wśród filmów na prowadzenie wysunęły się ex aequo "Frankenstein" i "Grzesznicy" (po 4 statuetki).
Dalej znalazły się wspomniana "Jedna bitwa po drugiej
" (3 nagrody), "F1: Film
" oraz "K-popowe łowczynie demonów
" (po 2 statuetki). W kategoriach telewizyjnych najwięcej wyróżnień zebrało "Dojrzewanie
" (4 statuetki), a za nim uplasowały się "The Pitt
" i "Studio
", zdobywając po 3 nagrody, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego i najlepszego serialu komediowego.
W kategoriach aktorskich triumfowali m.in. Timothée Chalamet
oraz Jessie Buckley
.
"Jedna bitwa po drugiej" - zwiastun
Nagrody Critics Choice 2026 – lista laureatów FILM
"Jedna bitwa po drugiej
" AKTOR Timothée Chalamet
– "Wielki Marty
" AKTORKA Jessie Buckley
– "Hamnet
" AKTOR DRUGOPLANOWY Jacob Elordi
– "Frankenstein
" AKTORKA DRUGOPLANOWA Amy Madigan
– "Zniknięcia
" MŁODY/A AKTOR/AKTORKA Miles Caton
– "Grzesznicy
" OBSADA
"Grzesznicy
" REŻYSERIA Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" SCENARIUSZ ORYGINALNY Ryan Coogler
– "Grzesznicy
" SCENARIUSZ ADAPTOWANY Paul Thomas Anderson
– "Jedna bitwa po drugiej
" ZDJĘCIA Adolpho Veloso
– "Sny o pociągach
" SCENOGRAFIA
"Frankenstein
" MONTAŻ
"F1: Film
" KOSTIUMY
"Frankenstein
" FRYZURY I MAKIJAŻ
"Frankenstein
" EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół
" KOMEDIA
"Naga broń
" ANIMACJA
"K-popowe łowczynie demonów
" FILM OBCOJĘZYCZNY
"Tajny agent
" PIOSENKA
Golden – "K-popowe łowczynie demonów
" MUZYKA
"Grzesznicy
" SCENY KASKADERSKIE
"Mission: Impossible: The Final Reckoning
" SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt
" SERIAL KOMEDIOWY
"Studio
" SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie
" FILM TELEWIZYJNY
"Bridget Jones: Szalejąc za facetem
" AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM Noah Wyle
– "The Pitt
" AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM Rhea Seehorn
– "Jedyna
" AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM Seth Rogen
– "Studio
" AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM Jean Smart
– "Hacks
" AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Stephen Graham
– "Dojrzewanie
" AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Sarah Snook
– "To jej wina
" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM Tramell Tillman
– "Rozdzielenie
" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM Katherine LaNasa
– "The Pitt
" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM Ike Barinholtz
– "Studio
" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM Janelle James
– "Misja podstawówka
" AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Owen Cooper
– "Dojrzewanie
" AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Erin Doherty
– "Dojrzewanie
" TALK SHOW
"Jimmy Kimmel Live!" SERIAL ANIMOWANY
"South Park
" SERIAL NIEANGLOJĘZYCZNY
"Squid Game
" PROGRAM KOMEDIOWY
"SNL50: The Anniversary Special"