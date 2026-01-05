Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrody Critics Choice 2026: "Jedna bitwa po drugiej", Chalamet, Buckley ze statuetkami
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Nagrody Critics Choice 2026: "Jedna bitwa po drugiej", Chalamet, Buckley ze statuetkami

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nagrody+Critics+Choice+2026%3A+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22%2C+%22The+Pitt%22%2C+%22Studio%22+triumfuj%C4%85-164579
Nagrody Critics Choice 2026: &quot;Jedna bitwa po drugiej&quot;, Chalamet, Buckley ze statuetkami
Sezon nagród trwa. W nocy odbyła się 31. gala wręczenia Nagród Critics' Choice. Jednym z największych zwycięzców wieczoru okazała się "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, która otrzymała nagrodę dla najlepszego filmu. Anderson triumfował także jako reżyser oraz autor scenariusza adaptowanego. 

To jednak nie film Andersona zdobył najwięcej statuetek. W klasyfikacji liczby nagród wśród filmów na prowadzenie wysunęły się ex aequo "Frankenstein" i "Grzesznicy" (po 4 statuetki). Dalej znalazły się wspomniana "Jedna bitwa po drugiej" (3 nagrody), "F1: Film" oraz "K-popowe łowczynie demonów" (po 2 statuetki). W kategoriach telewizyjnych najwięcej wyróżnień zebrało "Dojrzewanie" (4 statuetki), a za nim uplasowały się "The Pitt" i "Studio", zdobywając po 3 nagrody, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego i najlepszego serialu komediowego. 

W kategoriach aktorskich triumfowali m.in. Timothée Chalamet oraz Jessie Buckley.

"Jedna bitwa po drugiej" - zwiastun




Nagrody Critics Choice 2026 – lista laureatów



FILM
"Jedna bitwa po drugiej"

AKTOR
Timothée Chalamet – "Wielki Marty"

AKTORKA
Jessie Buckley – "Hamnet"

AKTOR DRUGOPLANOWY
Jacob Elordi – "Frankenstein"

AKTORKA DRUGOPLANOWA
Amy Madigan – "Zniknięcia"

MŁODY/A AKTOR/AKTORKA
Miles Caton – "Grzesznicy"

OBSADA
"Grzesznicy"

REŻYSERIA
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

SCENARIUSZ ORYGINALNY
Ryan Coogler – "Grzesznicy"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Paul Thomas Anderson – "Jedna bitwa po drugiej"

ZDJĘCIA
Adolpho Veloso – "Sny o pociągach"

SCENOGRAFIA
"Frankenstein"

MONTAŻ
"F1: Film"

KOSTIUMY
"Frankenstein"

FRYZURY I MAKIJAŻ
"Frankenstein"

EFEKTY SPECJALNE
"Avatar: Ogień i popiół"

KOMEDIA
"Naga broń"

ANIMACJA
"K-popowe łowczynie demonów"

FILM OBCOJĘZYCZNY
"Tajny agent"

PIOSENKA
Golden – "K-popowe łowczynie demonów"

MUZYKA
"Grzesznicy"

SCENY KASKADERSKIE
"Mission: Impossible: The Final Reckoning"


SERIAL DRAMATYCZNY
"The Pitt"

SERIAL KOMEDIOWY
"Studio"

SERIAL LIMITOWANY
"Dojrzewanie"

FILM TELEWIZYJNY
"Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM
Noah Wyle – "The Pitt"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Rhea Seehorn – "Jedyna"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM
Seth Rogen – "Studio"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM
Jean Smart – "Hacks"

AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Stephen Graham – "Dojrzewanie"

AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Sarah Snook – "To jej wina"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM
Tramell Tillman – "Rozdzielenie"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM
Katherine LaNasa – "The Pitt"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM
Ike Barinholtz – "Studio"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM
Janelle James – "Misja podstawówka"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Owen Cooper – "Dojrzewanie"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Erin Doherty – "Dojrzewanie"

TALK SHOW
"Jimmy Kimmel Live!"

SERIAL ANIMOWANY
"South Park"

SERIAL NIEANGLOJĘZYCZNY
"Squid Game"

PROGRAM KOMEDIOWY
"SNL50: The Anniversary Special"

Powiązane artykuły K-popowe łowczynie demonów

Zobacz wszystkie artykuły

Dojrzewanie  (2025)

 Dojrzewanie

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

Bridget Jones: Szalejąc za facetem  (2025)

 Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Naga broń  (2025)

 Naga broń

Najnowsze Newsy

Critics’ Choice 2026: Galeria zdjęć. Zobacz zwycięzców i ich emocje

3 komentarze
Filmy

Po roli w "Czarnej Panterze" potrzebował terapii

9 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Ant-Man i Osa" o swoim ciężkim stanie zdrowia po wypadku

5 komentarzy
Filmy

Czy to nowi Power Rangers? Znamy nazwiska

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2025: oto nominacje

1 komentarz
Filmy

Sztuka nie jest ważna? Tak zaczyna się faszyzm – mówi del Toro

7 komentarzy
Filmy Box office

Co najchętniej oglądaliśmy w grudniu? Disney przede wszystkim

3 komentarze