Nagrody Emmy 2026: Antytrumpowski odcinek "South Park" nagrodzony. "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" wielkimi zwycięzcami drugiej gali

W niedzielę odbyła się druga gala wręczenia tegorocznych nagród Emmy. Podczas niedzielnej ceremonii ogłoszono laureatów w kategoriach technicznych, jak również w wybranych kategoriach aktorskich oraz w kilku innych, dla których zabrakło miejsca w głównej gali, która odbędzie się za tydzień.
EMMY 2026: Nowości górą
Podobnie jak podczas sobotniej gali, w niedzielę wyraźnie odczuwalne były nastroje antytrumpowskie. Najlepszym tego przykładem jest nagroda za najlepszy program animowany, którą otrzymał odcinek serialu "Miasteczko South Park"
zatytułowany "Sermon on the 'Mount", parodiujący Donalda Trumpa.
Jednak niedzielna gala należała przede wszystkim do serialowych nowości. "Wdowia zatoka" wyrosła na największego triumfatora dwóch pierwszych ceremonii, zdobywając w sumie aż 8 nagród Emmy.
Serial Apple'a został doceniony m.in. za casting w serialu komediowym, zdjęcia i muzykę. Betty Gilpin
otrzymała zaś statuetkę w kategorii występ gościnny aktorki w serialu komediowym.
Niewiele gorzej poradził sobie serial "Chętni na seks". W niedzielę zdobył sześć nagród Emmy,
w tym dla Davida Harboura
i Lindy Cardellini
za najlepsze role drugoplanowe w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym. Produkcja HBO Max została też doceniona za reżyserię i scenariusz.
Skasowany przez Amazon serial "Spider-Noir"
także spodobał się członkom Telewizyjnej Akademii. Otrzymał bowiem pięć statuetek
, w tym za zdjęcia, efekty specjalne oraz pracę kaskaderów.
Jeden z faworytów tegorocznych Nagród Emmy, "The Pitt"
, na razie musi zadowolić się czterema statuetkami
. Wśród laureatów jest Ernest Harden Jr.
, który wygrał w kategorii gościnny występ aktora w serialu dramatycznym.
Pośmiertnie nagrodzony został także Rob Reiner
za gościnny występ w serialu "The Bear
". Z kolei za najlepszy występ gościnny w serialu dramatycznym została doceniona Shailene Woodley
w serialu "Paradise
".
"Niezwykle szlachetne stworzenia
" platformy Netflix zostały uznane za najlepszy film.
Wszystkich laureatów drugiej gali Emmy 2026 znajdziecie TUTAJ
.
Zwiastun serialu "Wdowia zatoka"