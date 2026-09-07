Newsy Seriale Festiwale i nagrody Nagrody Emmy 2026: Antytrumpowski odcinek "South Park" nagrodzony. "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" wielkimi zwycięzcami drugiej gali
Seriale / Festiwale i nagrody

Nagrody Emmy 2026: Antytrumpowski odcinek "South Park" nagrodzony. "Wdowia zatoka" i "Chętni na seks" wielkimi zwycięzcami drugiej gali

Emmy / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nagrody+Emmy+2026%3A+Antytrumpowski+odcinek+%22South+Park%22+nagrodzony.+%22Wdowia+zatoka%22+i+%22Ch%C4%99tni+na+seks%22+wielkimi+zwyci%C4%99zcami+drugiej+gali-168463
Nagrody Emmy 2026: Antytrumpowski odcinek &quot;South Park&quot; nagrodzony. &quot;Wdowia zatoka&quot; i &quot;Chętni na seks&quot; wielkimi zwycięzcami drugiej gali
W niedzielę odbyła się druga gala wręczenia tegorocznych nagród Emmy. Podczas niedzielnej ceremonii ogłoszono laureatów w kategoriach technicznych, jak również w wybranych kategoriach aktorskich oraz w kilku innych, dla których zabrakło miejsca w głównej gali, która odbędzie się za tydzień.

EMMY 2026: Nowości górą



Podobnie jak podczas sobotniej gali, w niedzielę wyraźnie odczuwalne były nastroje antytrumpowskie. Najlepszym tego przykładem jest nagroda za najlepszy program animowany, którą otrzymał odcinek serialu "Miasteczko South Park" zatytułowany "Sermon on the 'Mount", parodiujący Donalda Trumpa.


Jednak niedzielna gala należała przede wszystkim do serialowych nowości. "Wdowia zatoka" wyrosła na największego triumfatora dwóch pierwszych ceremonii, zdobywając w sumie aż 8 nagród Emmy. Serial Apple'a został doceniony m.in. za casting w serialu komediowym, zdjęcia i muzykę. Betty Gilpin otrzymała zaś statuetkę w kategorii występ gościnny aktorki w serialu komediowym.

Niewiele gorzej poradził sobie serial "Chętni na seks". W niedzielę zdobył sześć nagród Emmy, w tym dla Davida Harboura i Lindy Cardellini za najlepsze role drugoplanowe w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym. Produkcja HBO Max została też doceniona za reżyserię i scenariusz.

Skasowany przez Amazon serial "Spider-Noir" także spodobał się członkom Telewizyjnej Akademii. Otrzymał bowiem pięć statuetek, w tym za zdjęcia, efekty specjalne oraz pracę kaskaderów.

Jeden z faworytów tegorocznych Nagród Emmy, "The Pitt", na razie musi zadowolić się czterema statuetkami. Wśród laureatów jest Ernest Harden Jr., który wygrał w kategorii gościnny występ aktora w serialu dramatycznym.

Pośmiertnie nagrodzony został także Rob Reiner za gościnny występ w serialu "The Bear". Z kolei za najlepszy występ gościnny w serialu dramatycznym została doceniona Shailene Woodley w serialu "Paradise".

"Niezwykle szlachetne stworzenia" platformy Netflix zostały uznane za najlepszy film.

Wszystkich laureatów drugiej gali Emmy 2026 znajdziecie TUTAJ.

Zwiastun serialu "Wdowia zatoka"




Powiązane artykuły Chętni na seks

Zobacz wszystkie artykuły

Wdowia zatoka  (2026)

 Wdowia zatoka

Chętni na seks  (2026)

 Chętni na seks

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Nicolas Cage zabrał głos po anulowaniu "Spider-Noir"

Filmy Box office

Box Office USA: "Spider-Man" po raz szósty numerem 1

21 komentarzy
Filmy Multimedia

Batman ucieka przed policją na nowych nagraniach z planu

6 komentarzy
Filmy

AI miało zagrać Marilyn Monroe, ale Dakota Johnson zrobiła to lepiej

6 komentarzy
Gry

Współtwórcy "Wiedźmina 3" świętują hit

12 komentarzy
Filmy

W "Ink" wykorzystano AI. Danny Boyle podaje szczegóły

Filmy

"Nigdy w życiu 2" bez Uli? Joanna Brodzik także nie wróci do roli

12 komentarzy