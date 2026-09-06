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Nagrody Emmy 2026: Konserwatywna Ameryka w szoku

Deadline / autor: /
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Nagrody Emmy 2026: Konserwatywna Ameryka w szoku
źródło: Getty Images
autor: Amy Sussman
Rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie amerykańskiej branży telewizyjnej, czyli wręczanie Nagród Emmy. W sobotę odbyła się pierwsza z ceremonii, która poświęcona była transmisjom na żywo, programom rozrywkowym, reality show oraz dokumentom.

Emmy kontra Trump



Pierwsza gala okazała się niezwykle kontrowersyjna. Sporo nagród powędrowało bowiem do twórców programów, które były publicznie krytykowane przez prezydenta Donalda Trumpa, a za nim przez media i polityków konserwatywnych.

Liderem pod względem liczby nagród okazała się transmisja z przerwy finału Super Bowl, której gwiazdą był Bad Bunny. Program zdobył aż siedem statuetek. Konserwatywna Ameryka nie była w stanie zaakceptować, że hiszpańskojęzyczny artysta występuje podczas najważniejszego telewizyjnego wydarzenia roku. Członkowie Akademii przyznającej Emmy byli innego zdania.

03.jpg Getty Images © JC Olivera


Pięć statuetek otrzymał program "The Late Show with Stephen Colbert". Program ten już nie istnieje. Po tym, jak został on skrytykowany przez Donalda Trumpa, stacja CBS (przejęta przez Davida Ellisona, którego ojciec jest bliskim znajomym prezydenta USA) postanowiła nie przedłużać kontraktu z Colbertem. Ostatni odcinek programu został wyemitowany w maju.

Sześć nagród Emmy powędrowało do rąk twórców programu "The Traitors", a cztery do "The Muppet Show".

Istotnym punktem gali okazało się zdobycie dwóch statuetek Emmy przez aktorkę Mariskę Hargitay za dokument "Moja mama Jayne". Dwadzieścia lat temu Hargitay otrzymała swoją pierwszą (i do wczoraj jedyną) nagrodę Emmy za rolę w serialu "Prawo i porządek: Sekcja specjalna".

Listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ.

Konferencja prasowa Mariski Hargitay po zdobyciu Emmy



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