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Nagrody Emmy znikają z telewizji. Prawa do transmisji przejmuje Amazon

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nagrody+Emmy+znikaj%C4%85+z+telewizji.+Prawa+do+transmisji+przejmuje+Amazon-168973
Nagrody Emmy znikają z telewizji. Prawa do transmisji przejmuje Amazon
źródło: Getty Images
autor: Marc Bryan-Brown
Koniec epoki. Ceremonia wręczenia Nagród Emmy nie będzie już dostępna do obejrzenia w telewizji. Prawa przejął Amazon.

Kolejne nagrody tylko w streamingu



Są to już kolejne nagrody branży filmowo-serialowej, które znikają z anten stacji telewizyjnych i przenoszą się do streamingu. Amazon przejął prawa do transmisji gali na sześć lat. Każdy rok wyceniony został na 20-25 mln dolarów, więc łączna kwota, jaką zapłacił gigant technologiczny, to 120-150 milionów dolarów.

Prawa Amazonu dotyczą globalnej transmisji gali. Co jednak ważne, ceremonia będzie dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla osób płacących za subskrypcję Prime Video.

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W Ameryce jest to prawdziwa rewolucja. Od 1995 roku funkcjonował tam system, w którym uczestniczyły wszystkie najważniejsze stacje naziemne: ABC, CBS, Fox i NBC. Co roku inna stacja z tej grupy odpowiadała za transmisję gali.

Uważaliśmy, że możemy zwiększyć oglądalność, przyciągnąć młodszą widownię, współpracować z Akademią, żeby nadać całemu przedsięwzięciu znacznie więcej energii, a być może także przyjrzeć się samej produkcji i spróbować wprowadzić innowacje. Mam poczucie, że możemy skierować Emmy na drogę globalnego rozwoju i zwiększenia znaczenia tej marki — coś, co prawdopodobnie było trudniejsze do osiągnięcia, kiedy gala przechodziła z jednej stacji do drugiej, a następnie była na różne sposoby dystrybuowana na całym świecie — tak o przejęciu praw do transmisji Emmy mówi Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios.

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