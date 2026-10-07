Nagrody Emmy znikają z telewizji. Prawa do transmisji przejmuje Amazon

Kolejne nagrody tylko w streamingu

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Są to już kolejne nagrody branży filmowo-serialowej, które znikają z anten stacji telewizyjnych i przenoszą się do streamingu. Amazon przejął prawa do transmisji gali na sześć lat. Każdy rok wyceniony został na 20-25 mln dolarów, więc łączna kwota, jaką zapłacił gigant technologiczny, toPrawa Amazonu dotyczą globalnej transmisji gali. Co jednak ważne, ceremonia będzie dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla osób płacących za subskrypcję Prime Video.W Ameryce jest to prawdziwa rewolucja. Od 1995 roku funkcjonował tam system, w którym uczestniczyły wszystkie najważniejsze stacje naziemne: ABC, CBS, Fox i NBC. Co roku inna stacja z tej grupy odpowiadała za transmisję gali.— tak o przejęciu praw do transmisji Emmy mówi Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios.