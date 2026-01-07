Nagrody Gildii Aktorów: "Jedna bitwa po drugiej" i "Grzesznicy" liderami nominacji

Amerykańska Gildia Aktorów podzieliła się właśnie nominacjami do 32. edycji rozdania organizowanych przez siebie nagród. Wśród hollywoodzkich aktorów i aktorek faworytem pozostaje film "Jedna bitwa po drugiej", wyróżniony aż siedmioma nominacjami. Dzieło Paula Thomasa Andersona ustanowiło w ten sposób nowy rekord w historii SAG. Tuż za nimi plasują się "Grzesznicy" Ryana Cooglera (5 nominacji) oraz "Wielki Marty" Josha Safdiego (3 nominacje).
Nominacje Amerykańskiej Gildii Reżyserów – podsumowanie
W roli wielkiego przegranego tegorocznych nominacji należy upatrywać całkowicie pominięty film "Wartość sentymentalna
". Dzieło Joachima Triera
zostało zignorowane nawet w kategoriach pierwszoplanowych. Jest to o tyle zaskakujące, że zarówno Renate Reinsve
, jak i Stellan Skarsgård
byli uważani przez wielu za cichych faworytów swoich kategorii. Inną niespodzianką jest też ilość wyróżnień, których doczekali się "Grzesznicy
" Ryana Cooglera
. Choć film coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję w walce o najważniejsze nagrody sezonu, dziwić mogą nominacje w kategoriach drugoplanowych dla Wunmi Mosaku
i Milesa Catona
.
Najwięcej nominacji w kategorii filmowej bez zaskoczenia zgarnęło studio Warner Bros, najwięcej w telewizji – Netflix. Mimo tego, to produkowane przez Apple "Studio
" okazało się liderem pośród seriali. Błyskotliwa satyra na współczesne Hollywood produkcji Setha Rogena
i Evana Goldberga
otrzymała łącznie 5 nominacji – w kategorii najlepsza obsada, oraz dla Ike'a Barinholtza
, Setha Rogena
, Kathryn Hahn
i Catherine O’Hary
. Po cztery nominacje otrzymały z kolei "Dojrzewanie
" i "Biały Lotos
".
Lista nominowanych do filmowych Nagród Gildii Aktorów 2026 OBSADA
"Frankenstein
"
"Hamnet
"
"Wielki Marty
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
" AKTOR PIERWSZOPLANOWY Leonardo DiCaprio
– "Jedna bitwa po drugiej
" Timothée Chalamet
– "Wielki Marty
" Ethan Hawke
– "Blue Moon
" Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
" Jesse Plemons
– "Bugonia
" AKTORKA PIERWSZOPLANOWA Jessie Buckley
– "Hamnet
" Rose Byrne
– "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" Kate Hudson
– "Song Sung Blue
" Chase Infiniti
– "Jedna bitwa po drugiej
" Emma Stone
– "Bugonia
" AKTOR DRUGOPLANOWY Miles Caton
– "Grzesznicy
" Benicio del Toro
– "Jedna bitwa po drugiej
" Jacob Elordi
– "Frankenstein
" Paul Mescal
– "Hamnet
" Sean Penn
– "Jedna bitwa po drugiej
" AKTORKA DRUGOPLANOWA Odessa A’zion
– "Wielki Marty
" Ariana Grande
– "Wicked: Na dobre
" Amy Madigan
– "Zniknięcia
" Wunmi Mosaku
– "Grzesznicy
" Teyana Taylor
– "Jedna bitwa po drugiej
" ZESPÓŁ KASKADERSKI
"F1:Film
"
"Frankenstein
"
"Mission: Impossible — The Final Reckoning
"
"Jedna bitwa po drugiej
"
"Grzesznicy
"
. Nagrody Gildii Aktorów
zajmują szczególne miejsce w sezonie branżowych statuetek. Przyznawane na dwa miesiące przed Oscarami
, rokrocznie są fantastycznym prognostykiem w kontekście najważniejszych wyróżnień w kategoriach aktorskich. World of Reel podaje, że nazwiska nominowane do SAG
powtarzają się na kartach do głosowania w Nagrodach Amerykańskiej Akademii Filmowej
, a wskaźnik zgodności zwycięzców obu nagród wynosi aż około 80%.
