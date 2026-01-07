Newsy Filmy Nagrody Gildii Aktorów: "Jedna bitwa po drugiej" i "Grzesznicy" liderami nominacji
Amerykańska Gildia Aktorów podzieliła się właśnie nominacjami do 32. edycji rozdania organizowanych przez siebie nagród. Wśród hollywoodzkich aktorów i aktorek faworytem pozostaje film "Jedna bitwa po drugiej", wyróżniony aż siedmioma nominacjami. Dzieło Paula Thomasa Andersona ustanowiło w ten sposób nowy rekord w historii SAG. Tuż za nimi plasują się "Grzesznicy" Ryana Cooglera (5 nominacji) oraz "Wielki Marty" Josha Safdiego (3 nominacje).



Nominacje Amerykańskiej Gildii Reżyserów – podsumowanie



W roli wielkiego przegranego tegorocznych nominacji należy upatrywać całkowicie pominięty film "Wartość sentymentalna". Dzieło Joachima Triera zostało zignorowane nawet w kategoriach pierwszoplanowych. Jest to o tyle zaskakujące, że zarówno Renate Reinsve, jak i Stellan Skarsgård byli uważani przez wielu za cichych faworytów swoich kategorii. Inną niespodzianką jest też ilość wyróżnień, których doczekali się "Grzesznicy" Ryana Cooglera. Choć film coraz wyraźniej zaznacza swoją pozycję w walce o najważniejsze nagrody sezonu, dziwić mogą nominacje w kategoriach drugoplanowych dla Wunmi Mosaku i Milesa Catona.

Najwięcej nominacji w kategorii filmowej bez zaskoczenia zgarnęło studio Warner Bros, najwięcej w telewizji – Netflix. Mimo tego, to produkowane przez Apple "Studio" okazało się liderem pośród seriali. Błyskotliwa satyra na współczesne Hollywood produkcji Setha Rogena i Evana Goldberga otrzymała łącznie 5 nominacji – w kategorii najlepsza obsada, oraz dla Ike'a Barinholtza, Setha Rogena, Kathryn Hahn i Catherine O’Hary. Po cztery nominacje otrzymały z kolei "Dojrzewanie" i "Biały Lotos". 



Lista nominowanych do filmowych Nagród Gildii Aktorów 2026

OBSADA
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Wielki Marty"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Grzesznicy"

AKTOR PIERWSZOPLANOWY
Leonardo DiCaprio – "Jedna bitwa po drugiej"
Timothée Chalamet – "Wielki Marty"
Ethan Hawke – "Blue Moon"
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"
Jesse Plemons – "Bugonia"

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA
Jessie Buckley – "Hamnet"
Rose Byrne – "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Kate Hudson – "Song Sung Blue
Chase Infiniti – "Jedna bitwa po drugiej"
Emma Stone – "Bugonia"

AKTOR DRUGOPLANOWY
Miles Caton – "Grzesznicy"
Benicio del Toro – "Jedna bitwa po drugiej"
Jacob Elordi – "Frankenstein"
Paul Mescal – "Hamnet"
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej"

AKTORKA DRUGOPLANOWA
Odessa A’zion – "Wielki Marty"
Ariana Grande – "Wicked: Na dobre"
Amy Madigan – "Zniknięcia"
Wunmi Mosaku – "Grzesznicy"
Teyana Taylor – "Jedna bitwa po drugiej"

ZESPÓŁ KASKADERSKI
"F1:Film"
"Frankenstein"
"Mission: Impossible — The Final Reckoning"
"Jedna bitwa po drugiej"
"Grzesznicy"

Listę nominowanych w kategoriach serialowych i telewizyjnych możecie znaleźć klikając TUTAJ.

Nagrody Gildii Aktorów zajmują szczególne miejsce w sezonie branżowych statuetek. Przyznawane na dwa miesiące przed Oscarami, rokrocznie są fantastycznym prognostykiem w kontekście najważniejszych wyróżnień w kategoriach aktorskich. World of Reel podaje, że nazwiska nominowane do SAG powtarzają się na kartach do głosowania w Nagrodach Amerykańskiej Akademii Filmowej, a wskaźnik zgodności zwycięzców obu nagród wynosi aż około 80%.

"Jedna bitwa pod drugiej"  –  zwiastun filmu


