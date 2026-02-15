Newsy Filmy Festiwale i nagrody "Grzesznicy" o krok bliżej Oscara za charakteryzację. Nagrody Gildii Charakteryzatorów przyznane
"Grzesznicy" o krok bliżej Oscara za charakteryzację. Nagrody Gildii Charakteryzatorów przyznane

W sobotę odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów. Wieczór okazał się niezwykle udany dla filmu "Grzesznicy", który zdobył dwie statuetki i tym samym wysunął się na pozycję faworyta do Oscara za charakteryzację.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Nagrody Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów 2026



"Grzesznicy" nie byli jedynym filmem podwójnie nagrodzonym przez Gildię Charakteryzatorów. W kategoriach współczesnych triumfowała "Jedna bitwa po drugiej", która jednak nie ma szans na Oscara w tej kategorii.

Nagrodę za najlepsze wykorzystanie charakteryzacji do efektów specjalnych otrzymał "Frankenstein", który jest nominowany za charakteryzację do Oscara.

Wielkimi przegranymi gali były "Zniknięcia" i "Wicked: Na dobre". Oba filmy miały po trzy nominacje, a nie zdobyły żadnej nagrody.

W kategoriach serialowych statuetkami podzieliły się "Studio" i "Palm Royale". Oba zdobyły po dwie statuetki.

Największymi serialowymi przegranymi byli "Potwór: Historia Eda Geina" i "Wednesday". Każdy z nich miał trzy nominacje, a nie zdobył choćby jednej nagrody.

KATEGORIE KINOWE

WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Jedna bitwa po drugiej"

HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Grzesznicy"

CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Frankenstein"

WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Jedna bitwa po drugiej"

HISTORYCZNE FRYZURY
"Grzesznicy"

Zwiastun filmu "Grzesznicy"




KATEGORIE TELEWIZYJNE

WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Studio"

HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Palm Royale"

CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Stranger Things"

WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Studio"

HISTORYCZNE FRYZURY
"Palm Royale"

Grzesznicy  (2025)

 Grzesznicy

