"Grzesznicy" o krok bliżej Oscara za charakteryzację. Nagrody Gildii Charakteryzatorów przyznane



TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ



Nagrody Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów 2026

KATEGORIE KINOWE



Zwiastun filmu "Grzesznicy"

KATEGORIE TELEWIZYJNE



nie byli jedynym filmem podwójnie nagrodzonym przez Gildię Charakteryzatorów. W kategoriach współczesnych triumfowała, która jednak nie ma szans na Oscara w tej kategorii.Nagrodę za najlepsze wykorzystanie charakteryzacji do efektów specjalnych otrzymał, który jest nominowany za charakteryzację do Oscara.Wielkimi przegranymi gali były. Oba filmy miały po trzy nominacje, a nie zdobyły żadnej nagrody.W kategoriach serialowych statuetkami podzieliły się. Oba zdobyły po dwie statuetki.Największymi serialowymi przegranymi byli. Każdy z nich miał trzy nominacje, a nie zdobył choćby jednej nagrody.