"Grzesznicy" o krok bliżej Oscara za charakteryzację. Nagrody Gildii Charakteryzatorów przyznane

W sobotę odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów. Wieczór okazał się niezwykle udany dla filmu "Grzesznicy", który zdobył dwie statuetki i tym samym wysunął się na pozycję faworyta do Oscara za charakteryzację.
Nagrody Amerykańskiej Gildii Charakteryzatorów 2026 "Grzesznicy"
nie byli jedynym filmem podwójnie nagrodzonym przez Gildię Charakteryzatorów. W kategoriach współczesnych triumfowała "Jedna bitwa po drugiej"
, która jednak nie ma szans na Oscara w tej kategorii.
Nagrodę za najlepsze wykorzystanie charakteryzacji do efektów specjalnych otrzymał "Frankenstein"
, który jest nominowany za charakteryzację do Oscara.
Wielkimi przegranymi gali były "Zniknięcia"
i "Wicked: Na dobre"
. Oba filmy miały po trzy nominacje, a nie zdobyły żadnej nagrody.
W kategoriach serialowych statuetkami podzieliły się "Studio"
i "Palm Royale"
. Oba zdobyły po dwie statuetki.
Największymi serialowymi przegranymi byli "Potwór: Historia Eda Geina"
i "Wednesday"
. Każdy z nich miał trzy nominacje, a nie zdobył choćby jednej nagrody.
KATEGORIE KINOWE
WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Jedna bitwa po drugiej
" HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Grzesznicy
" CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Frankenstein
" WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Jedna bitwa po drugiej
" HISTORYCZNE FRYZURY
"Grzesznicy
"
Zwiastun filmu "Grzesznicy"
KATEGORIE TELEWIZYJNE
WSPÓŁCZESNY MAKIJAŻ
"Studio
" HISTORYCZNY MAKIJAŻ
"Palm Royale
" CHARAKTERYZACJA - EFEKTY
"Stranger Things
" WSPÓŁCZESNE FRYZURY
"Studio
" HISTORYCZNE FRYZURY
"Palm Royale
"