Wyścig po Oscary 2026: "To był zwykły przypadek" pierwszym faworytem! Ale to "Jedna bitwa po drugiej" zdobywa tytuł filmu roku

1 grudnia i ceremonia wręczenia nagród Gotham ostatecznie otwiera amerykański sezon nagród filmowych. Niespodziewanie pierwszym faworytem został irański film "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego. Kiedy reżyser odbierał nagrody w Nowym Jorku, w Teheranie mocy prawnej nabierał właśnie ogłoszony wyrok skazujący go na rok więzienia.

"Jedna bitwa po drugiej" wygranym czy przegranym nagród Gotham?



"To był zwykły przypadek" nominowany był w trzech kategoriach i galę zakończył z trzema wygranymi. Wygrał w kategoriach: reżyseria, scenariusz oryginalny oraz film międzynarodowy.


Jednak najlepszym filmem roku został uznany "Jedna bitwa po drugiej". Trudno jednak uznać to za triumf dzieła Paula Thomasa Andersona. Obraz rozpoczynał galę z sześcioma nominacjami, a poza nagrodą dla najlepszego filmu nie zdobył żadnej innej statuetki.

Lepiej wypadł chociażby "Cień mojego ojca", który wygrał w dwóch kategoriach.

Wśród przegranych są z kolei: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" oraz "No Other Choice". Oba filmy zakończyły galę bez wyróżnień, choć miały po trzy nominacje.

Zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"




FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 1 rozdaniu nagród)



"To był zwykły przypadek" - 3 nagrody
"Cień mojego ojca" - 2 nagrody

Lista laureatów Nagród Gotham 2026



FILM
"Jedna bitwa po drugiej"

FILM MIĘDZYNARODOWY
"To był zwykły przypadek"

DOKUMENT
"My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"

REŻYSERIA
Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek"

PRZEŁOM REŻYSERSKI
Akinola Davies Jr. - "Cień mojego ojca"

SCENARIUSZ ORYGINALNY
"To był zwykły przypadek"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY
"Pillion"

PIERWSZOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI
Sopé Dìrísù - "Cień mojego ojca"

DRUGOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI
Wunmi Mosaku - "Grzesznicy"

PRZEŁOM AKTORSKI
Abou Sangaré - "Historia Souleymane'a"

