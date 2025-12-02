Wyścig po Oscary 2026: "To był zwykły przypadek" pierwszym faworytem! Ale to "Jedna bitwa po drugiej" zdobywa tytuł filmu roku

1 grudnia i ceremonia wręczenia nagród Gotham ostatecznie otwiera amerykański sezon nagród filmowych. Niespodziewanie pierwszym faworytem został irański film "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego. Kiedy reżyser odbierał nagrody w Nowym Jorku, w Teheranie mocy prawnej nabierał właśnie ogłoszony wyrok skazujący go na rok więzienia.
"Jedna bitwa po drugiej" wygranym czy przegranym nagród Gotham? "To był zwykły przypadek"
nominowany był w trzech kategoriach i galę zakończył z trzema wygranymi. Wygrał w kategoriach: reżyseria, scenariusz oryginalny oraz film międzynarodowy.
Jednak najlepszym filmem roku został uznany "Jedna bitwa po drugiej"
. Trudno jednak uznać to za triumf dzieła Paula Thomasa Andersona
. Obraz rozpoczynał galę z sześcioma nominacjami, a poza nagrodą dla najlepszego filmu nie zdobył żadnej innej statuetki.
Lepiej wypadł chociażby "Cień mojego ojca"
, który wygrał w dwóch kategoriach.
Wśród przegranych są z kolei: "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
oraz "No Other Choice"
. Oba filmy zakończyły galę bez wyróżnień, choć miały po trzy nominacje.
Zwiastun filmu "To był zwykły przypadek"
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 1 rozdaniu nagród)
"To był zwykły przypadek
" - 3 nagrody
"Cień mojego ojca
" - 2 nagrody
Lista laureatów Nagród Gotham 2026 FILM
"Jedna bitwa po drugiej
"
FILM MIĘDZYNARODOWY
"To był zwykły przypadek
" DOKUMENT
"My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
" REŻYSERIA Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
" PRZEŁOM REŻYSERSKI Akinola Davies Jr.
- "Cień mojego ojca
" SCENARIUSZ ORYGINALNY
"To był zwykły przypadek
" SCENARIUSZ ADAPTOWANY
"Pillion
" PIERWSZOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI Sopé Dìrísù
- "Cień mojego ojca
" DRUGOPLANOWY WYSTĘP AKTORSKI Wunmi Mosaku
- "Grzesznicy
" PRZEŁOM AKTORSKI Abou Sangaré
- "Historia Souleymane'a
"