Nagrody Grammy 2026: Steven Spielberg przechodzi do historii. Jest zdobywcą EGOT

W niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Grammy, czyli najważniejszych muzycznych wyróżnień amerykańskiej branży rozrywkowej. W czasie Gali miało miejsce wiele historycznych wydarzeń. Bohaterem jednego z nich był Steven Spielberg.
Bad Bunny i Kendrick Lamar piszą nową historię Nagród Grammy
Największym wydarzeniem było odebranie przez Bad Bunny'ego statuetki Grammy za album roku. Po raz pierwszy w historii nagroda ta została przyznana za album zrealizowany w innym języku niż angielski.
Pięć nagród otrzymał Kendrick Lamar. Tym samym stał się najbardziej nagradzanym raperem w historii Nagród Grammy. Pobił rekord Jaya-Z.
Nagrody Grammy 2026 w kategoriach filmowych
Wielkim wydarzeniem w kategoriach filmowych było przyznanie nagrody za najlepszy film muzyczny obrazowi "Muzyka filmowa: John Williams". Jednym z jego producentów jest Steven Spielberg, który tym samym dołączył do ekskluzywnego grona laureatów EGOT, czyli zdobywców nagród Emmy, Grammy, Tony oraz Oscarów.
Wielki triumf święcił też film "Grzesznicy", który zdobył dwie statuetki Grammy.
Listę zwycięzców w kategoriach filmowych, serialowych i growych znajdziecie poniżej:
Najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych "Grzesznicy"
Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych "Grzesznicy"
Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w grach wideo i innych formach interaktywnych "Sword of the Sea"