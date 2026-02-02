Newsy Filmy Festiwale i nagrody Nagrody Grammy 2026: Steven Spielberg przechodzi do historii. Jest zdobywcą EGOT
Nagrody Grammy 2026: Steven Spielberg przechodzi do historii. Jest zdobywcą EGOT

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Nagrody+Grammy+2026%3A+Steven+Spielberg+i+%22Grzesznicy%22+w%C5%9Br%C3%B3d+laureat%C3%B3w-164974
źródło: Getty Images
autor: Taylor Hill
W niedzielę odbyła się ceremonia wręczenia Nagród Grammy, czyli najważniejszych muzycznych wyróżnień amerykańskiej branży rozrywkowej. W czasie Gali miało miejsce wiele historycznych wydarzeń. Bohaterem jednego z nich był Steven Spielberg.

Bad Bunny i Kendrick Lamar piszą nową historię Nagród Grammy



Największym wydarzeniem było odebranie przez Bad Bunny'ego statuetki Grammy za album roku. Po raz pierwszy w historii nagroda ta została przyznana za album zrealizowany w innym języku niż angielski.

Pięć nagród otrzymał Kendrick Lamar. Tym samym stał się najbardziej nagradzanym raperem w historii Nagród Grammy. Pobił rekord Jaya-Z.



Nagrody Grammy 2026 w kategoriach filmowych



Wielkim wydarzeniem w kategoriach filmowych było przyznanie nagrody za najlepszy film muzyczny obrazowi "Muzyka filmowa: John Williams". Jednym z jego producentów jest Steven Spielberg, który tym samym dołączył do ekskluzywnego grona laureatów EGOT, czyli zdobywców nagród Emmy, Grammy, Tony oraz Oscarów.

Wielki triumf święcił też film "Grzesznicy", który zdobył dwie statuetki Grammy.

Listę zwycięzców w kategoriach filmowych, serialowych i growych znajdziecie poniżej:

Najlepsza kompilacyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych
"Grzesznicy"

Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w formach wizualnych
"Grzesznicy"

Najlepsza ilustracyjna ścieżka muzyczna w grach wideo i innych formach interaktywnych
"Sword of the Sea"

Najlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej
"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

Najlepszy film muzyczny 
"Muzyka filmowa: John Williams"

Zwiastun filmu "Muzyka filmowa: John Williams"




