Wyścig po Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" znów wygrywa. Anderson znów przegrywa

We wtorek swoje nagrody przyznali krytycy z Nowego Jorku. "Jedna bitwa po drugiej" i "To był zwykły przypadek" umacniają się na czele filmowego peletonu.

"Jedna bitwa po drugiej" znów najlepszym filmem



Krytycy z Nowego Jorku powtórzyli schemat, który miał miejsce dzień wcześniej także w Nowym Jorku na gali wręczenia nagród Gotham. Otóż "Jedna bitwa po drugiej" została uznana najlepszym filmem, ale Paul Thomas Anderson po raz drugi przegrał z Jafarem Panahim, który został znów uznany najlepszym reżyserem.

Co jednak ciekawe, była to jedyna nagroda dla filmu "To był zwykły przypadek". Obraz najwyraźniej ma już silnego rywala w postaci brazylijskiego "Tajnego agenta", który dostał dwie nagrody, w tym dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Mamy też pierwszego faworyta wśród dokumentów. Po raz drugi w tym sezonie nagrodę otrzymał "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow".

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 2 rozdaniach nagród)



FILM: "Jedna bitwa po drugiej" (2 nagrody)
REŻYSERIA: Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek" (2 nagrody)
DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow" (2 nagrody)

FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 2 rozdaniach nagród)



"To był zwykły przypadek" - 4 nagrody
"Jedna bitwa po drugiej" - 3 nagrody
"Cień mojego ojca", "Grzesznicy", "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow", "Tajny agent" - po 2 nagrody

Nagrody Nowojorskich Krytyków Filmowych



Film: "Jedna bitwa po drugiej"
Reżyseria: Jafar Panahi - "To był zwykły przypadek"
Aktor: Wagner Moura - "Tajny agent"
Aktorka: Rose Byrne - "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
Scenariusz: "Wielki Marty"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro - "Jedna bitwa po drugiej"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan - "Zniknięcia"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów"
Zdjęcia: "Grzesznicy"
Pierwszy film: "Eephus"
Film międzynarodowy: "Tajny agent"
Dokument: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

