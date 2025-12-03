Wyścig po Oscary 2026: "Jedna bitwa po drugiej" znów wygrywa. Anderson znów przegrywa

We wtorek swoje nagrody przyznali krytycy z Nowego Jorku. "Jedna bitwa po drugiej" i "To był zwykły przypadek" umacniają się na czele filmowego peletonu.
"Jedna bitwa po drugiej" znów najlepszym filmem
Krytycy z Nowego Jorku powtórzyli schemat, który miał miejsce dzień wcześniej także w Nowym Jorku na gali wręczenia nagród Gotham
. Otóż "Jedna bitwa po drugiej
" została uznana najlepszym filmem, ale Paul Thomas Anderson
po raz drugi przegrał z Jafarem Panahim
, który został znów uznany najlepszym reżyserem.
Co jednak ciekawe, była to jedyna nagroda dla filmu "To był zwykły przypadek
". Obraz najwyraźniej ma już silnego rywala w postaci brazylijskiego "Tajnego agenta
", który dostał dwie nagrody, w tym dla najlepszego filmu międzynarodowego.
Mamy też pierwszego faworyta wśród dokumentów. Po raz drugi w tym sezonie nagrodę otrzymał "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
".
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
FAWORYCI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH (po 2 rozdaniach nagród) FILM: "Jedna bitwa po drugiej"
(2 nagrody) REŻYSERIA: Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek"
(2 nagrody) DOKUMENT: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow"
(2 nagrody)
FILMY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ WYRÓŻNIEŃ (po 2 rozdaniach nagród)
"To był zwykły przypadek
" - 4 nagrody
"Jedna bitwa po drugiej
" - 3 nagrody "Cień mojego ojca
", "Grzesznicy
", "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
", "Tajny agent
" - po 2 nagrody
Nagrody Nowojorskich Krytyków Filmowych
Film: "Jedna bitwa po drugiej
"
Reżyseria: Jafar Panahi
- "To był zwykły przypadek
"
Aktor: Wagner Moura
- "Tajny agent
"
Aktorka: Rose Byrne
- "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
"
Scenariusz: "Wielki Marty
"
Aktor drugoplanowy: Benicio del Toro
- "Jedna bitwa po drugiej
"
Aktorka drugoplanowa: Amy Madigan
- "Zniknięcia
"
Animacja: "K-popowe łowczynie demonów
"
Zdjęcia: "Grzesznicy
"
Pierwszy film: "Eephus
"
Film międzynarodowy: "Tajny agent"
Dokument: "My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
"