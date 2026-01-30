Newsy Filmy Nagrodzona europejskim Oscarem muzyka Hani Rani z filmu "Wartość sentymentalna" już na Spotify!
źródło: materialy promocyjne
Od dziś na platformie Spotify można posłuchać oficjalnej muzyki skomponowanej przez Hanię Rani z nominowanego do 9 Oscarów filmu "Wartość sentymentalna" w reżyserii Joachima Triera.   


Hania Rani zaczęła grać na fortepianie w wieku siedmiu lat. Kształciła się jako pianistka klasyczna w Warszawie, następnie studiowała w Berlinie, gdzie rozpoczęła swoje poszukiwania w obszarze muzyki elektronicznej. Obecnie mieszka i pracuje w Londynie.

Za muzykę do filmu "Wartość sentymentalna" Joachima Triera została wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową (jako druga Polka w historii w kategorii kompozytor). – Od razu było widać, że jest to film zrobiony między przyjaciółmi. Czułam się jak w domu. To jest pierwszy film, który tak zawładnął moim sercem! – mówiła o pracy przy filmie Joachima Triera.


  
Jej talent docenił także autor zdjęć do filmu, Kasper Tuxen Andersen: – To wspaniała, niezwykle utalentowana osoba. Jeśli muzyka idealnie współgra z obrazem, nie myśli się o niej zbyt dużo. Kiedy oglądałem film po raz pierwszy, dotarł do mnie jedynie mały ułamek pracy Hani. Ona jest po prostu jest świetna w tym, co robi.
   
"Wartość sentymentalna" opowiada historię sióstr Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), które po latach spotykają się ze swoim ojcem Gustavem (Stellan Skarsgård) – charyzmatycznym, niegdyś wielkim reżyserem filmowym. Film jest poruszającą opowieścią o rodzinie, pamięci i pojednaniu, a jednocześnie potwierdzeniem pozycji Joachima Triera jako jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców.

Film zdobył m.in. Grand Prix na festiwalu w Cannes oraz sześć Europejskich Nagród Filmowych, jest nominowany do Oscarów w dziewięciu kategoriach. Teraz jego wyjątkową atmosferę można przeżywać także poza salą kinową – dzięki muzyce Hani Rani dostępnej od dziś na Spotify.

