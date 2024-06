Nagrodzona w Cannes "Substancja" z Demi Moore w programie mBank Nowe Horyzonty

"Substancja": świeża krew w body horrorze

Program festiwalu zasili " Substancja " (The Substance) Coralie Fargeat , jeden z najgłośniejszych tytułów tegorocznego MFF w Cannes (nagroda za scenariusz), z fantastyczną Demi Moore w roli głównej. "Substancję" pokażemy dzięki współpracy z Monolith Films, który wprowadzi to dzieło do regularnej dystrybucji od 20 września."Substancja" była bez wątpienia jednym z najgłośniejszych tytułów tegorocznego konkursu głównego na festiwalu w Cannes (i już zdążyła zebrać fantastyczne recenzje polskich krytyków). To przede wszystkim zasługa brawurowej Demi Moore, dla której rola starzejącej się celebrytki, Elizabeth Sparkle, stanowi spektakularny przełom w karierze. Nic więc dziwnego, że jej występ przyjęty został kilkunastominutowymi owacjami. Znakomitej Moore talentem nie ustępuje świetna, wyrastająca na nową ikonę kina Margaret Qualley (znana z m.in. kultowego już serialu " Sprzątaczka " czy " Pewnego razu w Hollywood Tarantino ). Ich filmowy pojedynek to prawdziwa aktorska uczta. Na szczególną uwagę zasługuje także Dennis Quaid , w niecodziennej dla siebie roli, który również rozsadza ekran niesamowitą energią. I wreszcie: "Substancja" dowodzi, że body horror to gatunek, który za sprawą reżyserek (by wymienić tylko Lucile Hadžihalilović Julie Ducournau czy Rose Glass ) dostał potężny zastrzyk świeżej krwi.Film francuskiej reżyserki, Coralie Fargeat, rozgrywa się w świecie, który każe kobietom stawać się coraz "lepszą wersją siebie", czyli gonić wyśrubowane bez litości standardy piękna. Dlatego kiedy Elizabeth Sparkle, gwiazda fitnessu, kończy 50 lat, szefowie stacji, w której ma swój program, postanawiają wymienić ją na młodszą trenerkę. Zdruzgotana, upokorzona Sparkle otrzymuje jednak ofertę od tajemniczego laboratorium, które oferuje jej tytułową substancję, dzięki której stanie się młodsza, piękniejsza i perfekcyjna w każdym calu. Czy starzejąca się kobieta może odrzucić taką propozycję?Film Fargeat to piekielnie ostra satyra na Hollywood: fenomenalnie wystylizowany, błyskotliwie konfrontujący tryskający pożądaną młodzieńczą świeżością świat mediów, kina, portali z ukrytymi, mrocznymi kulisami teatru piękna i pożądania. W landrynkowej i krwawej, słodkiej i odrażającej, pełnej czarnego humoru "Substancji" odbija się doświadczenie wielu aktorek budujących karierę na kapitale urody. Ale ów body horror jest przy tym dojmujący i bezbłędny w dużo głębszych diagnozach, w których zewnętrzne oczekiwania, uwewnętrzniona nienawiść do siebie, przemysł urody i przemysł rozrywki bez końca dyscyplinują kobiece ciała i dusze (autorka opisu: Małgorzata Sadowska).Na 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 18-28 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Pełny program ogłosimy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.