Nagrodzony Złotą Palmą "To był zwykły przypadek" i inne tytuły z Cannes w programie 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty

Canneńskie nowości w programie festiwalu

Najnowszy film irańskiego reżysera to wstrząsający manifest. Nie jest to kolejna, kręcona z ukrycia, paradokumentalna produkcja jak głośne " Niedźwiedzie nie istnieją " czy " Taxi Teheran ", lecz pełnoprawny thriller – trzymający w napięciu i świetnie zagrany. Mechanik samochodowy Vahir rozpoznaje w kliencie swojego warsztatu dawnego oprawcę, lecz ma wątpliwości, czy to na pewno on. W prostym, dobrym człowieku rodzi się żądza zemsty. Vahir zbiera grupę przyjaciół, którzy także cierpieli przez tajemniczego człowieka, przedstawiciela okrutnego reżimu. Czy wymierzą mu sprawiedliwość? Czy z ofiar zamienią się w katów? Panahi stawia niewygodne pytania w swoim mocnym filmie moralnego niepokoju. Tworzy dzieło głęboko humanistyczne i antytotalitarne, przeraźliwie uniwersalne, tym razem ubrane w kostium kina drogi i przewrotnego kina gatunkowego.Nowy film weteranów canneńskiego konkursu. Zainspirowana obserwacjami, jakie twórcy poczynili w domu dla samotnych matek (w większości nieletnich) w belgijskim Liège, fabuła krąży wokół pięciu bohaterek. To dziewczyny, które już wiedzą, co znaczy przemoc, bieda i uzależnienia, ale jeszcze mają szansę nie powtórzyć błędów własnych rodziców. Stawiające pierwsze kroki w miłości, zajmujące się dziećmi, choć same wciąż potrzebują opieki, spragnione nastoletniej beztroski – Jessica, Perla, Ariane, Julie and Naïma wypełniają kino Dardennów młodzieńczą energią i wiarą w przyszłość.Nowy film Siergieja Łoźnicy był jednym z najmocniejszych punktów canneńskiego konkursu. Dwaj prokuratorzy to podróż w czasie do lat 30. i epoki stalinowskich czystek, a zarazem film tak bardzo współczesny, że seans przyprawia o gęsią skórkę. Chirurgicznie wręcz precyzyjna wiwisekcja mechanizmów państwowej przemocy dokonuje się u Łoźnicy w bardzo kameralnej opowieści, iście kafkowskiej scenerii, labiryncie schodów, poczekalni i korytarzy. Oto młody prokurator odwiedza za kratami więźnia politycznego, choć nie podoba się to kierownictwu zakładu i NKWD. Reszta to opowieść o systemie sprawiedliwości, który w dyktaturze staje się narzędziem opresji i kontroli.Zdobywczyni Queer Palm i nagrody dla najlepszej aktorki (jednogłośnie uznana canneńskim objawieniem Nadia Melliti ) to debiut, który zachwycił widzów i krytykę. Bohaterka filmu – 17-letnia Fatima, tytułowa najmłodsza siostra – próbuje sprostać oczekiwaniom rodziny i religijnym islamu. Ale ta wychowana na paryskich ulicach córka algierskich imigrantów ma również własne pragnienia – czy da się je pogodzić z wartościami świata, w którym funkcjonuje? Zrealizowany z niesłychaną wrażliwością, fenomenalnie zagrany przez Melliti The Little Sister " to przejmujący, nieoczywisty coming of age i film o bitwie o własną tożsamość, w której wygrywa się i przegrywa jednocześnie.Orły republiki domykają fascynującą kairską trylogię Tarika Saleha , na którą składają się także " Morderstwo w hotelu Hilton " i " Chłopiec z niebios " (NH 2023). Prezentowany w canneńskim konkursie głównym polityczny dreszczowiec z poprzednimi tytułami, poza miejscem akcji, łączy także Fares Fares , który tym razem wciela się w rolę wielkiego egipskiego gwiazdora filmowego, uwikłanego w polityczną intrygę. George romansuje, pije, bryluje – wiedzie typowy żywot celebryty, przekonanego o swojej nietykalności. Pewnego dnia dostaje jednak propozycję, która może radykalnie wpłynąć na jego życie i karierę. Saleh zrobił nie tylko – mrożący krew w żyłach – film o autorytarnym reżimie, ale i o artystach, którym tylko się wydaje, że polityka ich nie dotyczy.Najcichszy i najbardziej melancholijny film tegorocznego konkursu głównego festiwalu w Cannes. Japońska reżyserka Chie Hayakawa zaskoczyła kilka lat wcześniej interesującą dystopią " Plan 75 ". Teraz wybrała rewiry nieco bardziej intymne – świat dorastania, pełen magii i samotności, piękna i naiwności, uśmiechu i bólu. Bohaterką filmu, niczym w niedawnym " Totemie Lili Avilés , jest dziewczynka, która musi poradzić sobie z tym, że jej ukochany tata odchodzi. 11-letnia Fuki ucieka w świat wyobraźni, próbuje zdobyć przyjaciół, poradzić sobie z rzeczywistością, której często nie rozumie. Hayakawa tworzy przepiękną, emocjonalną mozaikę, pełną zachwycających wizualnie impresji niczym z obrazów mistrza Renoira. Portret dorastania w Tokio lat 80. ubiegłego wieku tka z czułością, niekiedy zaś z brutalną szczerością.Najnowszy film twórcy " Czerwonego nieba " i " Undine " z prędkością rozpędzonego na wiejskiej drodze kabrioletu wyrzuca nas ze strefy komfortu i zostawia poobijanych i oszołomionych w opowieści, która długo nie pozwoli nam się pozbierać. Mistrzowsko dyrygujący relacjami " Miroirs No. 3 " rozgrywa się na niemieckiej wsi, gdzie po wypadku ląduje Laura. Nieznajomą dziewczynę przygarnia do domu Betty – i tak oto rozpoczyna się fascynująca gra luster.Opisy filmów Panahiego Hayakawy przygotował Marcin Pieńkowski, autorką pozostałych jest Małgorzata SadowskaNa 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 17-27 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 3 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą jego wirtualnej odsłony. Pełny program wydarzenia ogłosimy 1 lipca, zaś 3 lipca rozpocznie się sprzedaż biletów na pokazy stacjonarne i dostępów do seansów online.