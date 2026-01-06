Najbardziej oczekiwane polskie filmy 2026 roku

Ekranizacja klasyki literatury, folkowy horror, dreszczowiec z hollywoodzką obsadą, widowiska wojenne, biografie legendarnych artystek i polityków, wreszcie kameralne dramaty psychologiczne z festiwalowym potencjałem. Polskie kino w 2026 roku zapowiada się wyjątkowo obficie i różnorodnie. Oto 10 filmów, których premier nie możemy się doczekać.
Najbardziej oczekiwane polskie filmy w 2026 roku według redakcji Filmwebu
Jan Komasa ponownie próbuje swoich sił za granicą. Po nieźle przyjętej "Rocznicy" mocniej eksponowany "Dobry chłopiec" może okazać się dla twórcy projektem szerzej otwierającym uchylone drzwi do mówiącego angielszczyzną Zachodu. Jego debiut na ziemiach brytyjskich paradoksalnie ma szansę ponieść się nawet większym echem niż produkcja współtworzona z Amerykanami. Powody? Debiutujący na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto thriller ma w obsadzie gwiazdę "Dojrzewania" Stephena Grahama i w pokrętny sposób może też stać się dla serialu czymś w typie sadystycznie obmyślanego epilogu. Nie ma tu sądu ani zakładu karnego, a wymierzeniem sprawiedliwości zajmie się tu dysfunkcyjna para, która – tropem kina Michaela Hanekego – poszuka własnych metod resocjalizacji młodocianego przestępcy. Polska, USA czy Wielka Brytania – dobrze wiedzieć, że Komasa nieprzerwanie pozostaje zainteresowany niepokojem drzemiącym pod powierzchnią naszych czasów. Trzymamy kciuki, by po angielsku umiał o nich opowiadać z równą reżyserską mocą. Scenariusz napisali Bartek Bartosik oraz Naqqash Khalid. Autorem zdjęć jest Michał Dymek. Wśród producentów znaleźli się Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Zdjęcia były realizowane w Yorkshire i Warszawie. Premiera: 6 marca.
Biografii figur polskiej (pop)kultury okresu PRL ciąg dalszy. Po "Bo we mnie jest seks" poświęconym Kalinie Jędrusik nadszedł czas na polską gwiazdę estrady, Violettę Villas, w którą wcieli się inna polska gwiazda, Sandra Drzymalska. Biograficzna opowieść Karoliny Bielawskiej nie będzie jednak kolejną lukrowaną, wysokobudżetową produkcją, budującą pomnik podtrzymujący znaczenie ikony czasów minionych. Wręcz przeciwnie – opowieść zaskakuje już miejscem, z którego na życie wokalistki decyduje się spoglądać reżyserka; nie z zakochanej w niej publiczności, a z raczej pustego domu, w którym czeka na nią niezaspokojony emocjonalnie syn Krzysztof. Jego wspomnienia miały być impulsem do obmyślenia koncepcji na film, a żona mężczyzny wraz z Bielawską odpowiadała za zamknięcie jego historii w formę filmowego scenariusza. Właśnie dlatego poza wkraczaniem na firmament, "Dzięcioł i Violetta" będzie równie zaangażowany bolesnym upadkiem wokalistki, a pełne ekscytacji występy równoważone zostaną spustoszeniem, jakie w relacji matki i syna pozostawiło uzależnienie, sława i oślepiające światła muzycznej sceny.
Jan Holoubek pracuje w tempie, jakby jutra miało nie być. Reżyser "Heweliusza", "Rojsta" i "Wielkiej wody" pokaże publiczności w 2026 roku aż dwa duże projekty. Pierwszy to poświęcony zbrodni połanieckiej serial "Wśród nocnej ciszy". Drugim będzie łączący elementy kryminału, westernu oraz kina wojennego "Dziki, dziki wschód". Akcja filmu ma się rozgrywać w 1943 roku na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Główny bohater, niemiecki urzędnik Martin Wolff, zostaje wysłany do polskiej wioski, aby wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego przybycie zaburza delikatną równowagę, jaka wytworzyła się pomiędzy naznaczonymi wojną mieszkańcami, skorumpowanymi kolaborantami a nazistowskimi władzami. Główną rolę gra znany m.in. z "Demona" Itay Tiran, a partnerują mu Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow, Jacek Beler i Joanna Kulig.
Wśród zapowiadanych polskich premier 2026 roku znalazła się "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów" w reżyserii Piotra Domalewskiego, twórcy "Cichej nocy". W rolę Jacek Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik, a jako Grażynę "Gajkę" zobaczymy Magdalenę Popławską. Opowieść o nich koncentruje się na codzienności – mieszkaniu pełnym ludzi, decyzjach podejmowanych w biegu, chwilach bliskości przerywanych przez aresztowania i wieloletnie rozłąki. To historia o tym, jak życie prywatne miesza się z polityką i jak wysoką cenę płaci się za konsekwencję. Premiera filmu wpisuje się w obchody 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych, przypominając, że za przełomowymi wydarzeniami stali konkretni ludzie i ich osobiste wybory. Premiera: 2 października.
W rodzimym kinie debiuty, na które z wypiekami czeka się jeszcze przed premierą, należą do spraw wyjątkowych i właśnie w atmosferze wyjątkowości witano "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" na zeszłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wszystko przez to, że reżyserująca projekt Emi Buchwald w środowisku od dłuższego czasu uchodziła za wyróżniającą się prymuskę. Krótkometrażowa "Nauka", "Piękna łąka kwietna" czy "Nauka jazdy" pozwoliły się jej przedstawić jako twórczyni z wrażliwym głosem, stylowym okiem i uważnym na język uchem. W pierwszym pełnym metrażu swoje atuty jedynie multiplikuje, opowiadając osobistą historię czworga rodzeństwa, nawiedzanych przez duchy nieprzepracowanych problemów i nierozwiązanych impasów. Swoją metodą prowadzenia filmu nie fabułą, ale ciągnącymi nas za rękę postaciami, Buchwald osiąga tak rzadkie w polskim kinie wrażenie nawiązania jakiejś autentycznej bliskości z sylwetkami na ekranie. W mieszkaniu na Dobrej jesteśmy gośćmi, którzy z szacunku chcą zdjąć buty w przedpokoju, wsłuchać się w wartki ciąg bratersko-siostrzeńskich spraw i stopniowo zżyć z ich losami, być obok nich – zaprasza w naszej recenzji Maciej Satora i, mówiąc szczerze, szkoda by było z tego zaproszenia niego nie skorzystać. Kinowa premiera: 13 marca.
Polskie kino grozy łączące elementy folkowego horroru oraz rodzinnej psychodramy o toksycznych relacjach rodzinnych? Jesteśmy zaintrygowani! Debiutanckie dzieło Marty Giec opowiada historię młodej dziewczyny, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci. W "Opi" występuje pięć aktorek - Wiktoria Kruszczyńska, Gabriela Muskała, Magdalena Boczarska, Natalia Pitry oraz Iwona Bielska reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. Zainspirowana twórczością Romana Polańskiego i Ariego Astera reżyserka zapowiada obraz, który "obnaża mrok ludzkiego umysłu dzięki wnikliwej obserwacji psychologicznej zanurzonej w niezwykłości, brutalności i kuszącej wizualności terroru na ekranie". Produkuje legendarne studio Platige Image, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy aktorski film fabularny.
Rok 1939. Wojna dopiero się zaczyna, a tysiące polskich oficerów trafiają do radzieckiej niewoli. W takich realiach rozgrywa się "Pojedynek", jeden z zapowiadanych polskich filmów na 2026 rok. Historia skupia się na młodym, cenionym pianiście, który w obozie staje się naturalnym autorytetem dla innych więźniów – jego załamanie mogłoby uruchomić efekt domina i złamać opór całej grupy. Naprzeciw niego staje agent systemu, dla którego to nie tylko zadanie służbowe, ale osobisty test skuteczności, a ich relacja szybko przeradza się w cichą, wyniszczającą grę nerwów. Film pokazuje codzienność obozu: złudne obietnice, strach, nadzieję na szybki powrót do domu i alternatywę w postaci desperackiej ucieczki, która może kosztować życie. Za kamerą filmu stanął Łukasz Palkowski, twórca takich seriali, jak "Chyłka", "Belfer" i "Behawiorysta", a na ekranie zobaczymy m.in. Jakuba Gierszała, Bogusława Lindę, Julię Pietruchę, Tomasza Kota oraz Mateusza Kościukiewicza. W kinach od 27 lutego.
Łukasz Ronduda, którego "Wszystkie nasze strachy" triumfowały w 2021 na festiwalu w Gdyni, wraca z nowym filmem. Reżyser od początku swojej kariery eksploruje granicę między światami kina a sztuki współczesnej – i wygląda na to, że tym razem będzie podobnie. Za inspirację dla "Powiedz mi, co czujesz" posłużyło życie twórców projektu "Skup łez". Film zapowiadany jest jako niekonwencjonalna historia miłosna o parze młodych artystów. Sztuka staje się w ich związku narzędziem terapeutycznym mającym pomóc zbudować zdrowy związek w świecie, w którym wydaje się to coraz bardziej nieosiągalne. W obsadzie aktorzy młodego pokolenia: Jan Sałasiński, Izabella Dudziak oraz Sebastian Dela. Film znalazł się w programie 55. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Rotterdamie, co rokuje bardzo dobrze.