Oto najchętniej oglądane zwiastuny 2025 roku

Magazyn "Forbes" przygotował ranking 10 najchętniej oglądanych w Internecie zwiastunów filmów kinowych w 2025 roku. Zestawienie zdominowały tytuły Disneya i 20th Century Studios, które zajęły aż siedem czołowych pozycji.     

Najwięcej wyświetleń zebrał minutowy teaser "Diabeł ubiera się u Prady 2" - 181,5 mln. Kontynuacja kasowej komedii z Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt trafi do kin dwie dekady po premierze oryginału - 1 maja 2026 roku. 

Kolejne miejsca na podium zajęły aktorski remake "Vaiany", który zadebiutuje na ekranach w lipcu 2026, a także "Lilo & Stitch", czyli druga po "Zwierzogrodzie 2" hollywoodzka produkcja z tego roku, której wpływy z box office'u przekroczyły miliard dolarów.  

Co ciekawe, "Avatar: Ogień i popiół" znalazł się w rankingu o dwie pozycje niżej niż "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki". Mimo dużego zainteresowania zwiastunem produkcja Marvela zarobiła w trakcie całej swojej obecności w kinach mniej niż widowisko Jamesa Camerona po 10 dniach dystrybucji.

Top 10 najchętniej oglądanych zwiastunów w 2025 roku



1. "Diabeł ubiera się u Prady 2" — 181.5 mln


2. "Vaiana" (2026) — 161.2 mln

3. "Lilo & Stitch" (2025) — 149.4 mln



5. "Toy Story 5" — 133.6 mln


6. "Avatar: Ogień i popiół" — 127.6 mln


7. "Zwierzogród 2" — 125.6 mln


8. "Odyseja" — 121.4 mln


9. "Michael" — 113.9 mln


10. "Wicked: Na dobre" — 113 mln

