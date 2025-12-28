Oto najchętniej oglądane zwiastuny 2025 roku

Magazyn "Forbes" przygotował ranking 10 najchętniej oglądanych w Internecie zwiastunów filmów kinowych w 2025 roku. Zestawienie zdominowały tytuły Disneya i 20th Century Studios, które zajęły aż siedem czołowych pozycji.
Najwięcej wyświetleń zebrał minutowy teaser "Diabeł ubiera się u Prady 2
" - 181,5 mln. Kontynuacja kasowej komedii z Meryl Streep
, Anne Hathaway
i Emily Blunt
trafi do kin dwie dekady po premierze oryginału - 1 maja 2026 roku.
Kolejne miejsca na podium zajęły aktorski remake "Vaiany
", który zadebiutuje na ekranach w lipcu 2026, a także "Lilo & Stitch
", czyli druga po "Zwierzogrodzie 2
" hollywoodzka produkcja z tego roku, której wpływy z box office'u przekroczyły miliard dolarów.
Co ciekawe, "Avatar: Ogień i popiół
" znalazł się w rankingu o dwie pozycje niżej niż "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
". Mimo dużego zainteresowania zwiastunem produkcja Marvela zarobiła w trakcie całej swojej obecności w kinach mniej niż widowisko Jamesa Camerona po 10 dniach dystrybucji.
Top 10 najchętniej oglądanych zwiastunów w 2025 roku