Wybieramy najciekawsze tytuły o przetrzymywaniu w piwnicy

Na ekranie filmowi bohaterowie muszą mierzyć się najczęściej z innymi wrogo nastawionymi ludźmi. " Pełzająca śmierć Alexandra Ajy to dowód, że na drodze do bezpiecznego wyjścia czasem stają siły natury. Hailey ( Kaya Scodelario ) ignoruje informacje o zagrożeniu powodziowym, aby odnaleźć własnego ojca. Gdy dociera do ciężko rannego Dave'a ( Barry Pepper ), oboje kończą poniżej poziomu gruntu w pomieszczeniu, które stopniowo wypełnia się wodą. To nie jedyny problem - do piwnicy wpłynęły wygłodniałe aligatory. Opowieść przybiera formę walki o przetrwanie, dostarczając postaciom kolejnych przeszkód do pokonania. Nawet atak krokodyli na stacji benzynowej obserwowany przez bohaterkę zza piwnicznego okna potrafi ekscytować - to zasługa umiejętnego budowania stawki oraz wykorzystywania ciasnych przestrzeni jako świadome ograniczenie. Jedna z pozycji, która może zainteresować fanów niemal każdego gatunku, choćby widzów lubiący horrory i kino akcji.