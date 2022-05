Najciekawsze wydarzenia w poniedziałek na 19. MDAG

Film: "Młodzieżowa Liga mistrzów" (Kids Cup) reż. Line Hatland, Kinoteka, sala 2, 11:00

Film i debata: "USA kontra Reality Winner" (United States vs. Reality Winner) Kinoteka, sala 1, 18:30

Film i spotkanie: "Jak przetrwać pandemię" (How to Survive a Pandemic) reż. David France, Kinoteka, sala 4, 20:15

Film i spotkanie: "Najgłośniej słychać milczenie" (Silence Heard Loud) reż. Anna Konik, Kinoteka, sala 3, 20:30

Filmy i wydarzenia, których nie można ominąć w poniedziałek.Afnan z Palestyny, Khalidi z Tanzanii i USA, Yu z Chin, Fred z Brazylii i Anna z Norwegii – wszyscy ciężko trenowali przez ostatni rok, przygotowując się do pucharu. Mają to samo marzenie. Ich celem jest wygrana, ale niesprawiedliwi sędziowie, tęsknota za domem czy przestrzelony rzut karny mogą popsuć wszystko.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Kids-Cup 25-letnia Reality Winner (prawdziwe imię i nazwisko), była agentka wywiadu i żołnierka amerykańskich sił powietrznych oraz patriotka, odkrywa dowody świadczące o ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, co skończyło się zwycięstwem Donalda Trumpa. Film podejmuje problematykę tajemnicy państwowej i jej granic.Po filmie odbędzie się debata "Czego Państwo nie powinno przed nami ukrywać?" Której partnerem jest Tygodnik Polityka, a gośćmi będą Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich i Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Amnesty International Polska. Debatę poprowadzi Edwin Benedyk, dziennikarz Tygodnika Polityka.Więcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/United-States-vs.-Reality Więcej o debacie: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/event/Debata%253A-Czego-panstwo-nie-powinno-przed-nami-ukrywac%253F-Po-pokazie-filmu%253A-%25E2%2580%259EUSA-KONTRA-REALITY Nowy film dobrze znanego festiwalowej publiczności Davida France'a ("Witamy w Czeczenii", "Jak przetrwać zarazę") dokumentuje największe przedsięwzięcie naukowe naszych czasów: wyścig z czasem i śmiercią wywołany przez pandemię COVID-19. Reżyser przedstawia punkt widzenia najważniejszych osób w tym wyścigu: dr. Anthony'ego Fauciego, dr Kizzmeki Corbett, odpowiedzialnej za szczepionkę Moderny, dr. Alberta Bourla, szefa Pfizera czy dr. Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego WHO.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyseremWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/How-to-Survive-a Przestronna sala uniwersytetu. Siedem osób siedzi w kręgu. Czytają eseje na temat problemów współczesnego świata. To jedyny moment, kiedy widzimy ich razem. Ze słonecznej sali przenosimy się w przestrzeń miasta, które staje się zmiennym tłem dla ich słów. Kawałek po kawałku składamy fragmenty w całość i obserwujemy siedem dramatycznych historii z życia Angeli, Janahana, Merwy, Michaela, Mohameda, Nirmali i Selamawit. Uciekli od wojny, terroryzmu, etnicznej nienawiści, prześladowań, domowej przemocy. Uniknęli śmierci.Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserkąWięcej o filmie i bilety: https://mdag.pl/19/pl/warszawa/movie/Silence-Heard