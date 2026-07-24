Najgłośniejsze filmy z Cannes. Złota Palma, Grand Prix i odkrycia światowego kina w programie 20. BNP Paribas Dwa Brzegi

Najciekawsze filmy tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes będzie można zobaczyć podczas jubileuszowej, 20. edycji Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. W programie znalazły się filmy laureatów Złotej Palmy, Grand Prix, a także najgłośniejsze premiery światowego kina autorskiego. To wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zobaczyć dzieła najważniejszych współczesnych reżyserów, od Cristiana Mungiu, Pedro Almodóvara i Asghara Farhadiego po Lukasa Dhonta czy Andrieja Zwiagincewa.
Festiwal otworzy "Tchórz" ("Coward") Lukasa Dhonta
, młodego reżysera i scenarzysty z Belgii, który zasłynął już wcześniej takimi filmami jak "Girl
" (Nagroda dla najlepszego aktora sekcji Un Certain Regard Cannes 2018) czy "Blisko
" (Grand Prix Cannes 2022). "Tchórz
" to opowieść o dojrzewaniu w warunkach ekstremalnych i różnych obliczach tchórzostwa. Emmanuel Macchia
i Valentin Campagne
otrzymali w Cannes nagrodę za najlepsze kreacje aktorskie. Filmem zamknięcia będzie "Natura miłości" ("The Beloved") Rodriga Sorogoyena
, jedna z najbardziej wyczekiwanych premier europejskiego kina z wybitną rolą Javiera Bardema
, który wciela się w postać reżysera filmowego i znakomicie portretuje różne oblicza tego zawodu.
W weekend otwarcia festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi pokażemy zdobywcę Złotej Palmy, film uznanego rumuńskiego reżysera Cristiana Mungiu "Fiord" ("Fjord")
. To bardzo interesujący dramat społeczno-psychologiczny. Na przykładzie jednej rodziny niezwykle trafnie pokazany jest konflikt światopoglądowy, systemowy i obyczajowy. Kolejnym filmem jest "Minotaur" Andrieja Zwiagincewa
("Lewiatan
", "Niemiłość
"), opowieść o moralnym rozpadzie człowieka i systemów społecznych w cieniu współczesnej Rosji. "Minotaur
" otrzymał Grand Prix Cannes 2026.
Polecamy także nagrodzone ex aequo za reżyserię: "Czarną kulę" ("The Black Ball") Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo
. Epicka, wielopokoleniowa opowieść inspirowana zagubionym rękopisem Federico Garcíi Lorki
oraz "Ojczyznę" ("Fatherland") Pawła Pawlikowskiego
opowiadająca o podróży Thomasa Manna i jego córki przez Niemcy w 1949 roku. Wyróżniony w Cannes za scenariusz i osiągnięcia techniczne "Człowiek epoki" ("A Man of His Time") Emmanuela Marre'a
, czerpie inspirację z życia pradziadka reżysera, Henriego Marre’a i przypomina bohatera z "Eroici
" Andrzeja Munka
. Nagrodę za najlepsze role kobiece otrzymały Virginie Efira
i Tao Okamoto
w filmie "Niespodziewane" ("All of a Sudden") Ryûsuke Hamaguchiego
. To subtelnie poprowadzona opowieści o przypadkowym spotkaniu dwóch kobiet, które odkrywają siłę bliskości i wzajemnego zrozumienia.
W Cannes miał swoją premierę film "Historie równoległe" ("Parallel Tales") Asghara Farhadiego
, inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego
, a współprodukowany przez Macieja Musiała
i Krzysztofa Piesiewicza
. Teraz na naszym festiwalu będzie można ocenić jak blisko Farhadiemu
do Kieślowskiego
. Wśród aktorów: Isabelle Huppert
, Catherine Deneuve
, Vincent Cassel
i Pierre Niney
. Pedro Almodóvar
powraca z "Gorzkimi świętami"
("Bitter Christmas"), melancholijnym dramatem o stracie, rodzinnych tajemnicach i skrywanych emocjach. Premierowo zobaczymy "Życie kobiety" ("A Woman's Life") Charline Bourgeois-Taquet
, subtelny portret lekarki zmuszonej do przewartościowania własnego życia. Z kolei film "Niech żyją nam" ("The Brirthday Party") Léi Mysius
to pełen napięcia thriller o rodzinie żyjącej na odludziu, której spokój burzą tajemnicze wydarzenia poprzedzające urodzinowe przyjęcie. W jednej z głównych ról Monica Bellucci
. Hirokazu Koreeda
, wybitny japoński reżyser i scenarzysta, kiedyś nagrodzony w Cannes Złotą Palmą za "Złodziejaszki
" teraz przedstawia śmieszną i przerażającą zarazem historię z niedalekiej przyszłości w filmie "Chłopiec z pudełka" ("Sheep in the Box")
.
Program dopełniają filmy odkryte w najważniejszych sekcjach festiwalu w Cannes. Nagrodzony przez publiczność w Directors' Fortnight "Widzę budynki upadające niczym błyskawice" ("I See Buildings Falling Like Lightning") Clio Barnard
. To poruszający portret młodego pokolenia mierzącego się z nierównościami społecznymi i wyzwaniami dorosłości. Z sekcji Un Certain Regard do dwubrzegowego programu trafi "The Meltdown" Manueli Martelli
, hipnotyzujący dramat osadzony w Chile początku lat 90., w jednej z głównych ról Jakub Gierszał
(gość festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi) oraz laureat głównej nagrody tej sekcji - "Everytime" Sandry Wollner
, intymna opowieść o żałobie, poczuciu winy i próbie odbudowania rodzinnych więzi. Zaprezentujemy także nagrodzoną Revelation Queer Palm w Cannes, czułą historię miłosną - "Flesh and Fuel" Pierre'a Le Galla
z udziałem Juliana Świeżewskiego
, który zaprosi na film i opowie o pracy nad tym filmem. 20. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 1–9 sierpnia 2026 roku w Kazimierzu Dolnym. Zachęcamy do śledzenia aktualności w newsletterze oraz w mediach społecznościowych Festiwalu. Szczegóły na stronie www.dwabrzegi.pl