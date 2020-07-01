Najgorszy aktor według Tarantino zagra w remake'u filmu Andrzeja Żuławskiego

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Paramount Pictures szykuje się do realizacji filmu "Possession". Aktualnie trwa proces angażowania obsady.
Z filmu o Putinie do remake'u "Opętania"
"Possession" będzie remakiem legendarnego filmu Andrzeja Żuławskiego "Opętanie". Gwiazdami obrazu są Margaret Qualley i Callum Turner.
Teraz dowiedzieliśmy się, że dołączył do nich Paul Dano
. Aktora mogliśmy ostatnio oglądać w filmie "Mag z Kremla
", w którym zagrał szarą eminencję odpowiedzialną za dojście do władzy w Rosji Władimira Putina. Dano
stał się w ubiegłym roku bohaterem kontrowersji, kiedy Quentin Tarantino
skomentował jego rolę w filmie "Aż poleje się krew
". Reżyser nazwał go najgorszym aktorem w Gildii Aktorów. W jego obronie stanęło wiele osób, w tym reżyser "Batmana
" Matt Reeves
.
Getty Images © Emma McIntyre
O filmie "Opętanie"
Akcja nakręconego w 1981 roku "Opętania
" rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark (Sam Neill
) i Anna (Isabelle Adjani
) przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumienie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę.
"Opętanie
" miało światową premierę w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1981 roku. Film zbierał początkowo mieszane recenzje, ale wraz z upływem lat zyskał status dzieła kultowego, a także klasyki kina grozy. Za amerykański remake odpowie reżyser "Uśmiechnij się" Parker Finn.
Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
O filmie "Opętanie" w programie "Na skróty"