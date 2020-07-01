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Najgorszy aktor według Tarantino zagra w remake'u filmu Andrzeja Żuławskiego

Nexus Point News / autor: /
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Najgorszy aktor według Tarantino zagra w remake'u filmu Andrzeja Żuławskiego
Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Paramount Pictures szykuje się do realizacji filmu "Possession". Aktualnie trwa proces angażowania obsady.

Z filmu o Putinie do remake'u "Opętania"



"Possession" będzie remakiem legendarnego filmu Andrzeja Żuławskiego "Opętanie". Gwiazdami obrazu są Margaret Qualley i Callum Turner.

Teraz dowiedzieliśmy się, że dołączył do nich Paul Dano. Aktora mogliśmy ostatnio oglądać w filmie "Mag z Kremla", w którym zagrał szarą eminencję odpowiedzialną za dojście do władzy w Rosji Władimira Putina.

Dano stał się w ubiegłym roku bohaterem kontrowersji, kiedy Quentin Tarantino skomentował jego rolę w filmie "Aż poleje się krew". Reżyser nazwał go najgorszym aktorem w Gildii Aktorów. W jego obronie stanęło wiele osób, w tym reżyser "Batmana" Matt Reeves.

07.jpg Getty Images © Emma McIntyre


O filmie "Opętanie"



Akcja nakręconego w 1981 roku "Opętania" rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark (Sam Neill) i Anna (Isabelle Adjani) przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumienie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę.

"Opętanie" miało światową premierę w konkursie głównym festiwalu w Cannes w 1981 roku. Film zbierał początkowo mieszane recenzje, ale wraz z upływem lat zyskał status dzieła kultowego, a także klasyki kina grozy. 

Za amerykański remake odpowie reżyser "Uśmiechnij się" Parker Finn. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

O filmie "Opętanie" w programie "Na skróty"




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