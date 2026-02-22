Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepsza animacja roku wybrana! "K-popowe łowczynie demonów" miażdżą konkurencję na gali Nagród Annie
W sobotę wręczone zostały Nagrody Annie. Wyróżnienia przyznawane są za najlepsze dokonania w świecie animacji.


Jedna animacja, by wszystkimi rządzić



Tegoroczna gala odbyła się pod dyktando jednego tytułu. "K-popowe łowczynie demonów" wygrały w każdej kategorii, w której były nominowane. Tym samym zdobyły 10 statuetek Annie. Film został uznany animacją roku. Doceniono go również m.in. za reżyserię, scenariusz, muzykę i w kategoriach technicznych.

To zaś oznacza, że wielkimi przegranymi są: "Elio" (nominowany w 10 kategoriach, bez wygranej), "Zwierzogród 2" (nominowany w 7 kategoriach, bez wygranej) oraz "Mała Amelia" (także 7 nominacji, bez choćby jednej nagrody).

Czy to oznacza, że "K-popowe łowczynie demonów" są już pewne zdobycia Oscara dla najlepszej pełnometrażowej animacji? Niekoniecznie. Od momentu powstania oscarowej kategorii tylko 14 z 23 zdobywców Annie dla najlepszej animacji powtórzyło sukces na gali oscarowej.

Warto też zauważyć, że jeden z konkurentów netfliksowego hitu został na wczorajszej gali doceniony. To "Arco", który został uznany najlepszą niezależną animacją. I to właśnie zwycięzca w tej kategorii przed rokiem dostał Oscara (był to "Flow").

W kategoriach serialowych sytuacja było zupełnie inna. Tu nie było jednego wielkiego zwycięzcy. Zamiast tego "Miłość, śmierć i roboty", "Niepokonani" oraz "Częste skutki uboczne" podzieliły między sobą większość nagród. Każdy z tych seriali zdobył bowiem po trzy statuetki.


Nagrody Annie 2026 w najważniejszych kategoriach



ANIMACJA
"K-popowe łowczynie demonów"

ANIMACJA NIEZALEŻNA
"Arco"

TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
"Wow Lisa" odc. Rainy Day

TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI
"Cudownie Dziwny Świat Gumballa" odc. The Rewrite

TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DOROSŁYCH
"Częste skutki uboczne" odc. pilotowy

SERIAL LIMITOWANY
"Niepokonani" odc. 8

Pełną listę znajdziecie TUTAJ

Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"




