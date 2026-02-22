Najlepsza animacja roku wybrana! "K-popowe łowczynie demonów" miażdżą konkurencję na gali Nagród Annie

W sobotę wręczone zostały Nagrody Annie. Wyróżnienia przyznawane są za najlepsze dokonania w świecie animacji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Jedna animacja, by wszystkimi rządzić
Tegoroczna gala odbyła się pod dyktando jednego tytułu. "K-popowe łowczynie demonów" wygrały w każdej kategorii, w której były nominowane. Tym samym zdobyły 10 statuetek Annie.
Film został uznany animacją roku. Doceniono go również m.in. za reżyserię, scenariusz, muzykę i w kategoriach technicznych.
To zaś oznacza, że wielkimi przegranymi są: "Elio"
(nominowany w 10 kategoriach, bez wygranej), "Zwierzogród 2"
(nominowany w 7 kategoriach, bez wygranej) oraz "Mała Amelia"
(także 7 nominacji, bez choćby jednej nagrody).
Czy to oznacza, że "K-popowe łowczynie demonów"
są już pewne zdobycia Oscara dla najlepszej pełnometrażowej animacji? Niekoniecznie. Od momentu powstania oscarowej kategorii tylko 14 z 23 zdobywców Annie dla najlepszej animacji powtórzyło sukces na gali oscarowej.
Warto też zauważyć, że jeden z konkurentów netfliksowego hitu został na wczorajszej gali doceniony. To "Arco", który został uznany najlepszą niezależną animacją
. I to właśnie zwycięzca w tej kategorii przed rokiem dostał Oscara (był to "Flow
").
W kategoriach serialowych sytuacja było zupełnie inna. Tu nie było jednego wielkiego zwycięzcy. Zamiast tego "Miłość, śmierć i roboty", "Niepokonani" oraz "Częste skutki uboczne" podzieliły między sobą większość nagród. Każdy z tych seriali zdobył bowiem po trzy statuetki.
Nagrody Annie 2026 w najważniejszych kategoriach ANIMACJA
"K-popowe łowczynie demonów
" ANIMACJA NIEZALEŻNA
"Arco
" TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
"Wow Lisa
" odc. Rainy Day TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DZIECI
"Cudownie Dziwny Świat Gumballa
" odc. The Rewrite TELEWIZYJNA ANIMACJA DLA DOROSŁYCH
"Częste skutki uboczne
" odc. pilotowy SERIAL LIMITOWANY
"Niepokonani
" odc. 8
.
Zwiastun filmu "K-popowe łowczynie demonów"