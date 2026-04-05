Newsy Gdzie jest Wally? W "Apocalypto". Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali
Gdzie jest Wally? W "Apocalypto". Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali

Gdzie jest Wally? W &quot;Apocalypto&quot;. Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali
Choć "Easter egg" dosłownie oznacza wielkanocne jajko, w świecie filmów, gier i literatury termin ten ma zupełnie inne znaczenie. To ukryte smaczki, żarty i sekrety pozostawione przez twórców dla spostrzegawczych widzów i fanów.

Historia tego pojęcia sięga 1980 roku i gry Adventure na konsolę Atari. Warren Robinett, jeden z projektantów, postanowił w sprytny sposób podpisać swoje dzieło - ukrył w grze tajną wiadomość: Created by Warren Robinett. Sekret przez długi czas pozostał nieodkryty, a kiedy Atari się o nim dowiedziało, zamiast go usuwać, uznano go za dobrą zabawę i zachętę do dalszego "polowania na jajka".

Dziś przyglądamy się dziesięciu wybranym Easter eggom z filmów i seriali - zaskakującym, zabawnym, szalonym.

10. "Stranger Things" – stroje z "Różowych lat 70."



Serial Dufferów to kopalnia smaczków i nostalgii dla fanów produkcji z lat 70. i 80., jednak w trzecim sezonie nawiązano też do innego, późniejszego serialu osadzonego w jednej z tych dekad. Chodzi o "Różowe lata 70." - w finale Lucas i Max noszą takie same stroje, jak Eric i Donna z kultowego sitcomu.

9. "TRON" – Pac-Man



We fragmencie pierwszej części serii w cyfrowym świecie można dopatrzyć się Pac-Mana – ikony gier arcade, która w tamtym czasie miała zaledwie dwa lata. W tle słychać też charakterystyczny dźwięk towarzyszący poruszaniu się charakterystycznej kulki. Trzeba przyznać, że Pac-Man świetnie pasuje do stylistyki oryginalnego "TRONA". Postać ta wiele lat później pojawiła się także w drugiej części "Strażników Galaktyki", choć James Gunn przemycił ją w zdecydowanie mniej subtelny sposób.



W scenie z "E.T." tytułowy bohater widzi dziecko w przebraniu Yody z "Gwiezdnych wojen", a postać ta od razu kojarzy mu się z domem. Kilkanaście lat później George Lucas mrugnął okiem do widzów, gdy w galaktycznym senacie na Coruscant pokazał lożę, w której znalazło się kilku przedstawicieli tej samej rasy, co przyjazny kosmita z klasyka Stevena Spielberga. Ciekawe, jak żyło im się później pod rządami Imperium.



To są droidy, których szukamy! W jednej ze scen klasyka Stevena Spielberga wśród hieroglifów można ujrzeć wizerunki C-3PO i R2-D2 z kultowej sagi Lucasa, odpowiedzialnego też za serię o Indianie Jonesie. To zresztą nie jedyny raz, gdy filmy o słynnym archeologu nawiązują do "Star Wars" - w "Poszukiwaczach…" jeden z samolotów ma nazwę OB-CPO (co kojarzy się jednoznacznie z Obi-Wanem Kenobim i C-3PO), a w "Świątyni Zagłady" da się dostrzec klub o nazwie Obi-Wan.

Na tym odniesienia do "Gwiezdnych wojen" w kinematografii się nie kończą. R2-D2 można dostrzec np. także w… "Star Treku" J.J. Abramsa, który lata później sam miał okazję nakręcić dwie części "Star Wars".

6. "Toy Story" – dywan z "Lśnienia"



W filmach Pixara znajdziemy wiele Easter eggów – czasem są to postaci z nadchodzących lub poprzednich filmów studia widoczne gdzieś w kadrze, czasem odniesienia do słynnych dzieł kinematografii. Taki przypadek znajdziemy już w pierwszym pełnometrażowym dziele studia - "Toy Story". Dywan w korytarzu Sida z pewnością będzie wyglądać znajomo dla wszystkich, którzy mieli okazję obejrzeć "Lśnienie" Kubricka. Biorąc pod uwagę przeżycia zabawek w domu młodego dręczyciela, nie dziwi, że twórcy postanowili nawiązać do legendarnego horroru i hotelu Overlook. Warto przy tym wspomnieć, że Sid i jego charakterystyczna koszulka z czaszką powracają w trzeciej części "Toy Story" - okazuje się, że chłopak po latach zajmuje się wywozem śmieci.

5. "Gra o tron" – miecz Gandalfa



Żelazny Tron z serialu HBO to zapewne jeden z najbardziej ikonicznych rekwizytów w historii telewizji. Po przyjrzeniu mu się bliżej można zauważyć, że jeden z mieczy użytych do jego stworzenia do złudzenia przypomina Glamdringa – oręż Gandalfa z "Władcy Pierścieni". To spora ciekawostka dla fanów trylogii Petera Jacksona, choć śledztwo internautów wykazało, że w Żelaznym Tronie można dostrzec także repliki mieczy z "Robina z Locksley" oraz "Królestwa niebieskiego. Czy twórcy przy budowaniu Tronu posiłkowali się znanymi mieczami z innych produkcji? Niewykluczone, biorąc pod uwagę, że w serialu użyto także… odtworzoną głowę George’a W. Busha, która akurat dostępna była w dziale rekwizytów.



Film braci Russo do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych odsłon MCU, a sporą rolę ma w nim Nick Fury, w którego wciela się Samuel L. Jackson. W filmie Fury (uwaga, spoiler!) pozoruje swoją śmierć i ma nawet okazję odwiedzić postawiony mu nagrobek. Na kamieniu wyryty jest cytat z Księgi Ezechiela - ten sam, który w "Pulp Fiction" recytuje Jules. W ten sposób twórcy nawiązali do jednej z najsłynniejszych i najbardziej docenianych wcześniejszych ról Jacksona.

3. "Predator 2" – czaszka ksenomorfa



W "Predatorze 2" twórcy pozwolili sobie na małe, ale efektowne mrugnięcie okiem do innej klasyki sci-fi. Gdy ekipa policyjna trafia do gabloty trofeów kosmicznych myśliwych, wśród zdobytych łbów wyraźnie widać czaszkę Ksenomorfa z serii "Obcy". Wówczas był to interesujący smaczek, a lata później zobaczyliśmy starcie tych dwóch istot już bezpośrednio na ekranie w dylogii "Obcy kontra Predator", która zresztą nie cieszy się dziś szczególnym uznaniem.

2. "Apocalypto" – Wally




Przedziwny przypadek. W "Apocalypto" Mela Gibsona w scenie z głównym bohaterem wśród ciał znalazła się klatka z… Wallym z popularnych książek "Gdzie jest Wally?" Martina Handforda. W publikacjach tych na pełnych detali obrazkach z różnych epok musimy odnaleźć tytułowego bohatera ubranego w pasiasty strój. Na podobnej zasadzie Gibson umieścił go w "Apocalypto" (choć trzeba zaznaczyć, że Handford raczej nie rysował bohatera leżącego na trupach). Uwaga - klatki z Wallym nie odnajdziemy w wersjach z fizycznych nośników. Na szczęście ślady po tym żarcie reżysera wciąż zachowały się na YouTubie.

1. "Podziemny krąg" – kubki Starbucksa



W niemal każdej scenie "Fight Clubu" da się dostrzec kubek Starbucksa - niby drobny detal, ale nieprzypadkowy (nie to, co w niesławnej wpadce z "Gry o tron"). David Fincher wykorzystał go jako ironiczny komentarz do świata korporacji i wszechobecnego konsumpcjonizmu, który film przecież otwarcie krytykuje. To jednak dopiero początek zabawy. Jeszcze zanim Tyler Durden na dobre pojawi się w fabule, jego postać przemyka przez ekran w pojedynczych klatkach, dosłownie na ułamek sekundy.


Jakie inne Easter eggi z filmów i seriali znacie i lubicie? Koniecznie dajcie znać, a tymczasem życzymy wesołych świąt!

Powiązane artykuły Podziemny krąg

Zobacz wszystkie artykuły

Toy Story  (1995)

 Toy Story

Apocalypto  (2006)

 Apocalypto

Poszukiwacze zaginionej Arki  (1981)

 Poszukiwacze zaginionej Arki

Predator 2  (1990)

 Predator 2

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

W Hollywood nie będzie strajku. Scenarzyści porozumieli się ze studiami

14 komentarzy
Filmy Box office

Kino familijne triumfuje. Marzec w polskich kinach

3 komentarze
Filmy

Groźny wypadek na planie filmu Daily Wire

20 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Wiemy, kiedy Jezus powróci. Data premiery 6. sezonu "The Chosen"

31 komentarzy
Inne Filmy

Brian Cox ma się za lepszego reżysera niż Quentin Tarantino?

48 komentarzy
Filmy

Pierwsze opinie o nowym "Resident Evil": "Mocna rzecz"

54 komentarze
Filmy

Wielkanoc w kinach Cinema City z niespodzianką od Kinder