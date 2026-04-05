Gdzie jest Wally? W "Apocalypto". Najlepsze Easter eggi z filmów i seriali

Choć "Easter egg" dosłownie oznacza wielkanocne jajko, w świecie filmów, gier i literatury termin ten ma zupełnie inne znaczenie. To ukryte smaczki, żarty i sekrety pozostawione przez twórców dla spostrzegawczych widzów i fanów.
Historia tego pojęcia sięga 1980 roku i gry Adventure na konsolę Atari. Warren Robinett, jeden z projektantów, postanowił w sprytny sposób podpisać swoje dzieło - ukrył w grze tajną wiadomość: Created by Warren Robinett
. Sekret przez długi czas pozostał nieodkryty, a kiedy Atari się o nim dowiedziało, zamiast go usuwać, uznano go za dobrą zabawę i zachętę do dalszego "polowania na jajka".
Dziś przyglądamy się dziesięciu wybranym Easter eggom z filmów i seriali - zaskakującym, zabawnym, szalonym.
That 70’s Show & Stranger Things!
Serial Dufferów
to kopalnia smaczków i nostalgii dla fanów produkcji z lat 70. i 80., jednak w trzecim sezonie nawiązano też do innego, późniejszego serialu osadzonego w jednej z tych dekad. Chodzi o "Różowe lata 70.
" - w finale Lucas i Max noszą takie same stroje, jak Eric i Donna z kultowego sitcomu.
We fragmencie pierwszej części serii w cyfrowym świecie można dopatrzyć się Pac-Mana – ikony gier arcade, która w tamtym czasie miała zaledwie dwa lata. W tle słychać też charakterystyczny dźwięk towarzyszący poruszaniu się charakterystycznej kulki. Trzeba przyznać, że Pac-Man świetnie pasuje do stylistyki oryginalnego "TRONA
". Postać ta wiele lat później pojawiła się także w drugiej części "Strażników Galaktyki
", choć James Gunn
przemycił ją w zdecydowanie mniej subtelny sposób.
W scenie z "E.T.
" tytułowy bohater widzi dziecko w przebraniu Yody
z "Gwiezdnych wojen
", a postać ta od razu kojarzy mu się z domem. Kilkanaście lat później George Lucas
mrugnął okiem do widzów, gdy w galaktycznym senacie na Coruscant pokazał lożę, w której znalazło się kilku przedstawicieli tej samej rasy, co przyjazny kosmita z klasyka Stevena Spielberga
. Ciekawe, jak żyło im się później pod rządami Imperium.
To są droidy, których szukamy! W jednej ze scen klasyka Stevena Spielberga
wśród hieroglifów można ujrzeć wizerunki C-3PO
i R2-D2
z kultowej sagi Lucasa
, odpowiedzialnego też za serię o Indianie Jonesie
. To zresztą nie jedyny raz, gdy filmy o słynnym archeologu nawiązują do "Star Wars
" - w "Poszukiwaczach…
" jeden z samolotów ma nazwę OB-CPO (co kojarzy się jednoznacznie z Obi-Wanem Kenobim
i C-3PO
), a w "Świątyni Zagłady
" da się dostrzec klub o nazwie Obi-Wan.
Na tym odniesienia do "Gwiezdnych wojen
" w kinematografii się nie kończą. R2-D2
można dostrzec np. także w… "Star Treku
" J.J. Abramsa
, który lata później sam miał okazję nakręcić dwie części "Star Wars
".
W filmach Pixara znajdziemy wiele Easter eggów – czasem są to postaci z nadchodzących lub poprzednich filmów studia widoczne gdzieś w kadrze, czasem odniesienia do słynnych dzieł kinematografii. Taki przypadek znajdziemy już w pierwszym pełnometrażowym dziele studia - "Toy Story
". Dywan w korytarzu Sida z pewnością będzie wyglądać znajomo dla wszystkich, którzy mieli okazję obejrzeć "Lśnienie
" Kubricka. Biorąc pod uwagę przeżycia zabawek w domu młodego dręczyciela, nie dziwi, że twórcy postanowili nawiązać do legendarnego horroru i hotelu Overlook. Warto przy tym wspomnieć, że Sid i jego charakterystyczna koszulka z czaszką powracają w trzeciej części "Toy Story" - okazuje się, że chłopak po latach zajmuje się wywozem śmieci.
Żelazny Tron z serialu HBO to zapewne jeden z najbardziej ikonicznych rekwizytów w historii telewizji. Po przyjrzeniu mu się bliżej można zauważyć, że jeden z mieczy użytych do jego stworzenia do złudzenia przypomina Glamdringa – oręż Gandalfa
z "Władcy Pierścieni
". To spora ciekawostka dla fanów trylogii Petera Jacksona
, choć śledztwo internautów wykazało, że w Żelaznym Tronie można dostrzec także repliki mieczy z "Robina z Locksley
" oraz "Królestwa niebieskiego
. Czy twórcy przy budowaniu Tronu posiłkowali się znanymi mieczami z innych produkcji? Niewykluczone, biorąc pod uwagę, że w serialu użyto także… odtworzoną głowę George’a W. Busha
, która akurat dostępna była w dziale rekwizytów.
Film braci Russo
do dziś uznawany jest za jedną z najlepszych odsłon MCU, a sporą rolę ma w nim Nick Fury
, w którego wciela się Samuel L. Jackson
. W filmie Fury
(uwaga, spoiler!) pozoruje swoją śmierć i ma nawet okazję odwiedzić postawiony mu nagrobek. Na kamieniu wyryty jest cytat z Księgi Ezechiela - ten sam, który w "Pulp Fiction
" recytuje Jules. W ten sposób twórcy nawiązali do jednej z najsłynniejszych i najbardziej docenianych wcześniejszych ról Jacksona
.
W "Predatorze 2
" twórcy pozwolili sobie na małe, ale efektowne mrugnięcie okiem do innej klasyki sci-fi. Gdy ekipa policyjna trafia do gabloty trofeów kosmicznych myśliwych, wśród zdobytych łbów wyraźnie widać czaszkę Ksenomorfa z serii "Obcy
". Wówczas był to interesujący smaczek, a lata później zobaczyliśmy starcie tych dwóch istot już bezpośrednio na ekranie w dylogii "Obcy kontra Predator
", która zresztą nie cieszy się dziś szczególnym uznaniem.
Przedziwny przypadek. W "Apocalypto
" Mela Gibsona
w scenie z głównym bohaterem wśród ciał znalazła się klatka z… Wallym z popularnych książek "Gdzie jest Wally?" Martina Handforda
. W publikacjach tych na pełnych detali obrazkach z różnych epok musimy odnaleźć tytułowego bohatera ubranego w pasiasty strój. Na podobnej zasadzie Gibson umieścił go w "Apocalypto
" (choć trzeba zaznaczyć, że Handford
raczej nie rysował bohatera leżącego na trupach). Uwaga - klatki z Wallym nie odnajdziemy w wersjach z fizycznych nośników. Na szczęście ślady po tym żarcie reżysera wciąż zachowały się na YouTubie.
W niemal każdej scenie "Fight Clubu
" da się dostrzec kubek Starbucksa - niby drobny detal, ale nieprzypadkowy (nie to, co w niesławnej wpadce z "Gry o tron
"). David Fincher
wykorzystał go jako ironiczny komentarz do świata korporacji i wszechobecnego konsumpcjonizmu, który film przecież otwarcie krytykuje. To jednak dopiero początek zabawy. Jeszcze zanim Tyler Durden na dobre pojawi się w fabule, jego postać przemyka przez ekran w pojedynczych klatkach, dosłownie na ułamek sekundy. Jakie inne Easter eggi z filmów i seriali znacie i lubicie? Koniecznie dajcie znać, a tymczasem życzymy wesołych świąt!