Nadal nie dojrzeliśmy. Freaks & Geeks na 17. American Film Festival. Karnety już w sprzedaży

Geeki na pewno to wyłapią: rok temu, co do dnia, ogłaszaliśmy w tym miejscu dokładnie tę samą sekcję. Freaki zapamiętają coś prostszego – że wreszcie mogą kupić karnet na 17. TAURON American Film Festival. Nic zresztą dziwnego, że akurat teraz wracamy do tematu niedojrzałości: sami też nie jesteśmy jeszcze pełnoletni – do osiemnastki brakuje nam roku, a patrząc na amerykańskie standardy, całe cztery lata. Mamy więc prawo się nie spieszyć, podobnie jak bohaterowie drugiej odsłony Freaks and Geeks, którą znów razem z Filmwebem budujemy z komedii sprzed dwóch dekad. Dziś rozpoczynamy sprzedaż karnetów oraz akredytacji dziennikarskich i branżowych, a na sam festiwal zapraszamy od 17 do 22 listopada, niezmiennie do Wrocławia.
Dorosłość jest przereklamowana
Tak o nadchodzącej sekcji Freaks and Geeks pisze redaktor Filmwebu Maciej Satora, jeden z jej kuratorów: Rozciągnięta koszulka ulubionego zespołu albo fryzura, która kłania się tylko nożyczkom bliskich przyjaciół. Niedająca satysfakcji praca albo całodniowa prokrastynacja z kumplami na kanapie. Stolik zawalony pustymi butelkami albo bongo upchnięte na centralnej półce uklejonego regału. Znacie ten typ bohatera – widzieliście go już na zeszłorocznym American Film Festival w trakcie seansów z sekcji Freaks and Geeks. Jej tegoroczna odsłona robi to, co sequele komedii z XXI wieku mają w zwyczaju: daje przestrzeń swoim protagonistom na to, by dojrzeć, a potem dziwi się, że nie chciało im się specjalnie do tego zebrać.
Po opowieściach o dorastaniu nadszedł więc moment na historie tych, którzy – chociaż powinni – dojrzeć długo nie potrafili. Amerykańska komedia lat 2000. staje się skarbnicą takich narracji, wynosząc klincz samostanowienia i kryzysu przemijających wartości do głównego dylematu swoich czasów. Często nieuświadomionego zresztą dylematu, który tragicznie zatrzymuje nas w miejscu: to zadaniem sprawnych scenarzystów i wyczulonych na improwizację reżyserów staje się zwrócenie na niego uwagi tych ekscentrycznych postaci.
By to zrobić, twórcy czasem będą musieli przekrzyczeć gitarowe riffy ("Idź twardo: historia Deweya Coksa"), a czasem przebić się przez chmury marihuanowego otępienia ("Boski chillout"). Uparte niedojrzewanie swoich bohaterów zderzą też z chwilami formacyjnymi: ciążą, która zmusi do radykalnej zmiany, a potem zapyta o jej sens i zasadność ("Wpadka") i nadchodzącym ślubem, który oprócz romantycznego spełnienia unaoczni głębokie niedobory innej, przyjacielskiej miłości ("Stary, kocham cię"). Ceremonie będą miały w tym roku szczególną moc, a ołtarze staną się świadkami połączenia losów przeciwniczek walczących o serce przyjaciółki ("Druhny"), a także samotnie wychowywanych synów, którzy przez nowy związek rodziców będą musieli nazwać się braćmi ("Bracia przyrodni"). Najlepiej, że na salę nie trzeba przynosić koperty – wystarczy dobry humor i otwartość na udział w tym wspólnym komediowym weselichu.
W ramach przeglądu będzie można zobaczyć: "Bracia przyrodni"
(Step Brothers), reż. Adam McKay "Stary, kocham cię"
(I Love You, Man), reż. John Hamburg "Boski chillout"
(Pineapple Express), reż. David Gordon Green "Druhny"
(Bridesmaids), reż. Paul Feig "Wpadka"
(Knocked Up), reż. Judd Apatow "Idź twardo: historia Deweya Coksa"
(Walk Hard: The Dewey Cox Story), reż. Jake Kasdan
Kuratorami cyklu pozostają Jan Lubaczewski oraz Maciej Satora
z redakcji Filmwebu, którzy ponownie szykują dla Was kolejną serię towarzyszącego sekcji podcastu, w którym posłuchacie o wszystkich filmach z tegorocznego zestawu – pierwszy odcinek już 12 października.
Karnety i akredytacje
Karnety oraz akredytacje dziennikarskie i branżowe (przyznawane dziennikarkom, dziennikarzom oraz osobom z branży filmowej aktywnym zawodowo) można kupić do 31 października lub do wyczerpania puli. Karnety i akredytacje umożliwiają najpełniejsze doświadczanie festiwalu – korzystając z nich, można uczestniczyć w 26 seansach stacjonarnych. Karnety i akredytacje nie obejmują online'owej części festiwalu.
Ceny:
Karnet: 390 zł
Karnet – zniżka dla osób posiadających kartę Klubu Przyjaciół Kina Nowe Horyzonty: 375 zł
Akredytacja branżowa: 390 zł
Akredytacja dziennikarska: 290 zł
Karnet na nadchodzącą edycję festiwalu zakupisz klikając TUTAJ
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17. TAURON American Film Festival: co w programie?
W programie festiwalu tradycyjnie znajdą się najnowsze i najlepsze filmy niezależne z USA, przeboje ze światowych festiwali, Hollywood z górnej półki i kultowe klasyki. Niedawno ogłosiliśmy też pierwsze tytuły z sekcji Kobiety w drodze
– programu, który wyjeżdża wprost z motywu tegorocznej edycji. Kolejne informacje programowe będziemy ujawniać w najbliższych tygodniach (zachęcamy do śledzenia mediów AFF-u), zaś pełny program ogłosimy 3 listopada. 5 listopada rozpocznie się sprzedaż pojedynczych biletów na seanse stacjonarne oraz pakietów i dostępów online.