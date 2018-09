Najlepsze dni na kino? MEGAŚRODY w Multikinie!

Razem z Multikinem zapraszamy Was do obejrzenia hitów kinowych takich jaki innych megaseansów w każdą środę tylko za 14,90 zł! Dla każdego! Co to za magia, zapytacie. A my odpowiemy – to MEGAŚRODY w Multikinie, oferta dla wszystkich bez wyjątków. Ilość biletów jest nieograniczona, więc każdy załapie się na tańsze kino. W każdą środę macie szansę obejrzeć najbardziej oczekiwane premiery, a także pokazy przedpremierowe w specjalnej cenie 14,90 zł. Bez żadnych dodatkowych warunków. Nie musicie wysyłać SMS-ów, kupować dwóch biletów czy ograniczać się do jednego wybranego seansu. Możecie obejrzeć każdy film.Jak to działa? Zasady są proste:Z biletów MEGAŚRODY możecie skorzystać w każdą środę. Nie potrzebujecie żadnych kodów czy smsów, po prostu podchodzicie do kasy lub kupujecie bilet (albo bilety – kupcie tyle, ile chcecie!) przez stronę Multikina. Cena biletów w ramach MEGAŚRODY nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami. To jak? Proste! Do zobaczenia w najbliższą środę w Multikinie! :)Repertuar dostępny