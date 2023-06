Najlepsze filmy i seriale dziejące się w Toskanii. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Reżyser Bernardo Bertolucci to postać znana nie tylko we Włoszech ze swoich kontrowersyjnych filmów, które ogląda się z nieskrywanym przejęciem i zachwytem. " Ukryte pragnienia " to, w przeciwieństwie do kilku poprzednich produkcji twórcy " Zawodu: Reporter " i " Ostatniego tanga w Paryżu ", których akcja dzieje się za granicą, film z jego ojczystego kraju. Tym razem akcja toczy się na włoskiej prowincji. Do małego toskańskiego miasteczka przybywa amerykańska dziewczyna. Niedługo po śmierci swojej matki postanawia odpocząć od Stanów Zjednoczonych i spędzić wakacje w willi dawnych przyjaciół zmarłej. Mimo, że dzieli ich różnica wieku, bohaterka znajduje wspólny język z innym gościem domu, umierającym pisarzem. W spalonej słońcem Toskanii chowa się znacznie więcej niż zaszłości sprzed lat i świeże traumy - w tle przegląda się pełne niepowodzeń i bólu życie każdego z bohaterów. Ozdobą filmu jest piękna sceneria i świetna gra aktorska utalentowanej obsady. " Ukryte pragnienia " to też pierwsza główna rola w karierze Liv Tyler