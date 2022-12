Najlepsze filmy i seriale o Dzikim Zachodzie. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Filmy i seriale o Dzikim Zachodzie. Oto 10 najlepszych westernów

10 Westworld 2016 - 2022 7,9 106 519 ocen społeczności 46 412 chce zobaczyć Western Sci-Fi Anthony Hopkins Evan Rachel Wood science fiction w jednym? Takie niecodzienne połączenie to sprawka Western i serialw jednym? Takie niecodzienne połączenie to sprawka Jonathana Nolana (brata Christophera ) i Lisy Joy , którzy zainspirowani filmem z lat 70. stworzyli historię ekskluzywnego parku rozrywki. Przyjeżdżają do niego żądni przygód bogacze, chcący poczuć się jak bohater westernów. Immersyjne doświadczenie zostało utrzymane dzięki hostom – robotom wiernie udających mieszkańców Dzikiego Zachodu. Kim są podległe ludziom maszyny, gdy narzucona z góry kontrola przestanie obowiązywać? Osobisty dramat w walce o sprawiedliwość utrzymywał przed ekranami od pierwszych sezonów, które wraz z odsłanianiem kolejnych tajemnic świata przedstawionego przyciągał coraz mniejszą widownię. Ostatecznie przygoda serialu w telewizji zakończyła się w tym roku, po emisji czterech sezonów.

8 Truposz Dead Man 1995 1 min. 7,6 42 827 ocen społeczności 31 788 chce zobaczyć Dramat Western Psychologiczny Johnny Depp Gary Farmer Jim Jarmusch w latach 90. szybko zyskał status niezależnego reżysera o wyróżniającym z tłumu przywiązaniu do własnych zasad tworzenia kina. Nikogo nie powinno dziwić, że western w jego wykonaniu to zupełnie odmienne spojrzenie na mitologię tamtego okresu, którą wykształciła popkultura. Fabuła " Truposza " rozpoczyna się w drugiej połowie XIX wieku – człowiek o imieniu William Blake przypadkowo zostaje oskarżony o morderstwo i musi uciekać przed wynajętymi zabójcami. Dramat pozbawiony pojedynków rewolwerowców i akcja spowolniona do granic możliwości tworzą seans-przeżycie wykraczający poza klasyczne oglądanie kolejnego filmu. W roli głównej wystąpił Johnny Depp

7 Deadwood 2004 - 2006 8,0 9 381 ocen społeczności 14 039 chce zobaczyć Historyczny Kryminał Western Timothy Olyphant Ian McShane Akcja serialu rozgrywa się w latach 70. i 80. XIX wieku w Południowej Dakocie. W tytułowym miasteczku Deadwood od zawsze królował chaos i bezprawie. Na przestrzeni trzech sezonów walka z rdzennymi mieszkańcami o podbicie ich ziem, a następnie gorączka złota były jedynie początkiem problemów osadników, którzy nieśmiało myśleli o spokojnej przyszłości. Dziki Zachód w ujęciu twórców to nic innego jak bezwzględna preria, dzięki której można stracić życie, ale także uzyskać dostęp do bogactwa. Serial telewizyjny HBO ujął to w ponadczasowy sposób, co pozwoliło wrócić do historii w filmie z 2019 roku.

6 Butch Cassidy i Sundance Kid Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969 50 min. 7,9 19 959 ocen społeczności 13 457 chce zobaczyć Western Paul Newman Robert Redford Ikoniczny duet dwóch rzezimieszków to przepis na świetne kino. Butch to bardziej powściągliwy wyjadacz, który nierzadko musi hamować porywczego i nieopierzonego Sundance Kida. Sprawiedliwość powoli dogania rabusiów ratujących się ucieczką za granicę. Majestat prerii (widoczny choćby przy słynnej scenie skoku z klifu) stanowi piękne tło dla powolnej degradacji bohaterów, bliskich sobie niczym rodzina. Ponad pół wieku od premiery wciąż nie odebrało wyrazistości tej wyjątkowo żywej ekranowej pocztówce z czasów dawno minionych, kiedy w zapomnienie odchodził western, jaki znaliśmy m.in. dzięki Johnowi Fordowi

4 Dzika banda The Wild Bunch 1969 25 min. 7,7 9 302 oceny społeczności 7 829 chce zobaczyć Western William Holden Ernest Borgnine Pod słowami o wyraźnej pokoleniowej zmianie podpisałby się zapewne Sam Peckinpah , twórca " Dzikiej bandy ". Choć w momencie realizacji filmu był już reżyserem po 40 roku życia, jego werwa przekładała się na wydarzenia ekranowe. Fabuła skupia się na klasycznym westernowym pościgu – tytułową grupę ścigają stróże prawa na czele z byłym przyjacielem herszta złodziei. Jak przystało na twórcę sławnego przez brutalność, akcja ma wyjątkowo gorzki posmak. W zasadzie Peckinpah rozprawia się to z kolejnym mitem – Dzikiego Zachodu jako czasu honorowych dżentelmenów, przedłużenia etosu rycerskiego. Kodeksy nie mają w tym świecie żadnego znaczenia, zwłaszcza gdy ludzkie wartości są wyceniane taniej od podrzędnych produktów w miasteczkowym sklepie.

Dobry western to nie tylko pustynne biegacze przetaczające się przez ekran, długie strzelaniny i triumfalny pochód bohatera zaprawionego w bojach. Jak to w kinie bywa, liczy się pomysł i jego egzekucja, która potrafi zachwycić widownię swoją oryginalnością albo powieleniem znanych form z precyzją doświadczonego rzemieślnika. Żyjąc w świecie seriali, gatunki migrują także na małe ekrany, a ich twórcy, niekiedy dzięki pieniądzom stacji i platform streamingowych, takich jak Netflix czy HBO, mogą w pełniejszym wymiarze zrealizować swoje nietuzinkowe pomysły.Takie kryteria spełnili ludzie odpowiedzialni za poniższe dziesięć tytułów – to filmy i seriale, które nie aspirują do bycia jednym z setek takich samych produktów. Mieszanina nowych propozycji z żelazną klasyką to nie tyle zbiór szczegółowych informacji o różnicach w dzisiejszym postrzeganiu ponoć podupadającego gatunku, ile pokaz jego możliwości. Przed wami 10 ekranowych wypraw na Dziki Zachód.