Najlepsze filmy i seriale o dżungli. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Przygodowa komedia z The Rockiem rozgrywająca się w dżungli? Widzieliśmy to już co najmniej kilka razy. Gwiazdor wybrał się do egzotycznego lasu w reboocie " Jumanji " (i jego sequelu o podtytule " Następny poziom "). W zeszłym roku jako kapitana parowca w amazońskiej głuszy przedstawił nam go Disney w widowisku " Wyprawa do dżungli ". Tradycja rozpoczęła się jednak znacznie wcześniej. Reżyser Peter Berg obsadził byłego wrestlera jako Becka, specjalistę od brudnej roboty na usługach szefa mafii. Gdy syn bossa znika w niewyjaśnionych okolicznościach, bohater musi wybrać się na przymusowe wakacje do Amazonii, aby rozwiązać sprawę. Choć były to dopiero jego aktorskie początki, The Rock na oczach widza transformuje się w prawdziwego bohatera kina akcji, którym jest do dziś. Dzięki cameo pewnej legendy tego typu filmów pałeczka została symbolicznie przekazana – gatunek otrzymał nową twarz.