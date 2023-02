Najlepsze filmy i seriale o giełdzie. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Film opowiada o pierwszych 24 godzinach kryzysu finansowego z perspektywy pewnej firmy finansowej z siedzibą na Wall Street. Analityk odkrywa nieprawidłowości finansowe, które szybko mogą pogrążyć całe przedsiębiorstwo, ale także większość świata finansów. " Margin Call " to jeden z tych tytułów, które ogląda się w napięciu mimo, że rozwiązanie może wydawać się znane jeszcze zanim film się rozpocznie. Widać tu ogromny wpływ produkcji napisanych przez Aarona Sorkina , który również pośrednio dotykał wielkich pieniędzy w nakręconym trzy lata później przez Davida Finchera The Social Network ". Ożywienie zapisanych słów to zasługa pełnej gwiazd obsady, w której znaleźli się Kevin Spacey