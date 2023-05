Najlepsze filmy i seriale o małpach. Top 10 produkcji, które warto obejrzeć

Jaki jest goryl, każdy widzi. W filmie " Wielki Joe " tytułowy zwierzak rośnie do niebotycznych rozmiarów, co przyciąga uwagę afrykańskich kłusowników. Męczące odpieranie ataków kolejnych ludzi, którzy starają się porwać i sprzedać wielkoluda sprawiają, że jego opiekunka Jill ( Charlize Theron ) postanawia oddać go do zoo w Los Angeles. Podróż za ocean nie jest tym samym, co nieprzebyte przez człowieka połacie dżungli. Spłoszony Joe zaczyna reagować nerwowo, jakby przeczuwając wiszącą w powietrzu kryminalną intrygę. Duet Theron Paxton i ich animatroniczna małpa to bohaterowie urokliwej opowieści o przyjaźni między człowiekiem a wielkim zwierzęciem, którą wciąż mogą oglądać starsi i trochę młodsi widzowie.