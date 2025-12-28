Newsy Filmy Będą dreszcze na widok listy najlepszych horrorów 2025 według użytkowników Filmwebu?
W mijającym roku do kin i na platformy streamingowe trafiło całkiem sporo głośnych horrorów. Sprawdziliśmy, które z nich przypadły widzom gustu. Przejrzeliśmy Wasze oceny na Filmwebie i sporządziliśmy listę dziesięciu najlepiej ocenianych horrorów 2025 roku

Top 10 horrorów 2025 roku według średniej ocen użytkowników Filmwebu



Zestawienie powstało na bazie średniej ocen filmów posiadających w bazie Filmwebu gatunek "horror". Inne gatunki były dozwolone.

Pod uwagę brane były wyłącznie filmy pełnometrażowe, których rok produkcji w bazie Filmwebu to 2025 (nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).

W zestawieniu znalazły się wyłączenie te tytuły, na które Filmwebowicze oddali przynajmniej 1000 głosów.

10
plakat filmu Wąwóz

Wąwóz

The Gorge
2025
2h 7m

Horror

Romans

Akcja

USA

Wielka Brytania

Horror

Romans

Akcja

Dwoje wyszkolonych agentów zostaje przydzielonych do posterunków w wieżach strażniczych po przeciwnych stronach ogromnego, ściśle tajnego wąwozu. Ich zadaniem jest ochrona świata przed nieznanym, tajemniczym złem, które czai się w jego głębinach. Choć dzieli ich dystans, nawiązują więź. Kiedy w końcu poznają prawdziwe, katastrofalne zagrożenie dla ludzkości, muszą połączyć siły i poddać próbie zarówno swoje fizyczne, jak i psychiczne możliwości, by utrzymać zło w wąwozie – zanim będzie za późno.


Zwiastun filmu "Wąwóz"




9
plakat filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Final Destination: Bloodlines
2025
1h 50m

Horror

Kanada

USA

Horror

Najnowsza odsłona krwawego i kasowego cyklu studia New Line Cinema zabiera widzów do samych początków tego, jak śmierć zaczęła realizować swoje obłąkane poczucie sprawiedliwości. Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefanie wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią.


8
plakat filmu 28 lat później

28 lat później

28 Years Later
2025
1h 55m

Horror

USA

Wielka Brytania

Horror

W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.


7
plakat filmu Together

Together

2025
1h 42m

Horror

Australia

USA

Horror

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.


6
plakat filmu Drakula. Historia wiecznej miłości

Drakula. Historia wiecznej miłości

Dracula: A Love Tale
2025
2h 9m

Horror

Romans

Finlandia

Francja

Wielka Brytania

Horror

Romans

Żar miłości czy chłód nieśmiertelności? XV-wieczny książę Vlad, po stracie ukochanej, zostaje przeklęty wiecznym życiem. Przez stulecia błąka się po świecie, by w XIX-wiecznym Paryżu spotkać kobietę, łudząco podobną do tej, którą utracił. Napędzany obsesją i nadzieją, gotów jest złamać każde prawo – ludzkie i boskie – by odzyskać miłość.


5
plakat filmu Brzydka siostra

Brzydka siostra

Den stygge stesøsteren
2025
1h 45m

Komedia

Horror

Dania

Norwegia

Polska

Szwecja

Rumunia

Komedia

Horror

Historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To nie jest bajka dla grzecznych dziewczynek, to obrzydliwie wciągająca opowieść o obsesji piękna, aż do bólu, która fascynuje, miażdży i zostawia ślad.


Zwiastun filmu "Brzydka siostra"




4
plakat filmu Zniknięcia

Zniknięcia

Weapons
2025
2h 8m

Horror

USA

Horror

W spokojnym miasteczku Maybrook w Pensylwanii pewnej nocy siedemnaścioro uczniów tej samej klasy w tajemniczy sposób opuszcza swoje domy o dokładnie 2:17 nad ranem. Ich nauczycielka, Justine Gandy, znajduje w klasie tylko jednego chłopca – Alexa Lilly'ego. Rozpoczyna się śledztwo, które szybko zmienia życie Justine w koszmar – społeczność odwraca się od niej, a dyrektor szkoły zawiesza ją w obowiązkach. Kobieta, nękana koszmarami i coraz bardziej zdeterminowana, zaczyna własne dochodzenie. W tym samym czasie Archer Graff, ojciec jednego z zaginionych dzieci, również zdeterminowany jest odkryć, co stało się z dziećmi. W cieniu śledztwa pojawia się tajemnicza i ekscentryczna Gladys (Amy Madigan).


3
plakat filmu Grzesznicy

Grzesznicy

Sinners
2025
2h 17m

Horror

Australia

Kanada

USA

Horror

Próbując zostawić swoje trudne życie za sobą, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć wszystko od nowa, ale odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło. "Jeśli tańczysz z diabłem, pewnego dnia odwiedzi cię w domu".


2
plakat filmu Frankenstein

Frankenstein

2025
2h 32m

Sci-Fi

Horror

Meksyk

USA

Sci-Fi

Horror

Dr Victor Frankenstein, młody naukowiec owładnięty obsesją przezwyciężenia śmierci, tworzy z fragmentów ciał istotę, która ma stać się jego naukowym triumfem. Gdy dzieło ożywa, szybko okazuje się, że nie jest jedynie bezwolnym eksperymentem - posiada świadomość, emocje i pragnienie zrozumienia swojego miejsca w świecie. Stworzenie, odrzucone i przerażone własnym istnieniem, zaczyna szukać odpowiedzi u swojego twórcy. Między nim a Victorem rodzi się niszcząca relacja pełna żalu, gniewu i wzajemnego oskarżenia. W atmosferze gotyckiego mroku opowieść staje się dramatem o samotności, moralnej odpowiedzialności i granicach ludzkiej ambicji.


1
plakat filmu Oddaj ją

Oddaj ją

Bring Her Back
2025
1h 44m

Horror

Australia

USA

Horror

Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.


Zwiastun filmu "Oddaj ją"




