Będą dreszcze na widok listy najlepszych horrorów 2025 według użytkowników Filmwebu?

Top 10 horrorów 2025 roku według średniej ocen użytkowników Filmwebu

10 Wąwóz The Gorge 2025 2h 7m Horror Romans Akcja Scott Derrickson USA Wielka Brytania Horror Romans Akcja Anya Taylor-Joy Miles Teller Dwoje wyszkolonych agentów zostaje przydzielonych do posterunków w wieżach strażniczych po przeciwnych stronach ogromnego, ściśle tajnego wąwozu. Ich zadaniem jest ochrona świata przed nieznanym, tajemniczym złem, które czai się w jego głębinach. Choć dzieli ich dystans, nawiązują więź. Kiedy w końcu poznają prawdziwe, katastrofalne zagrożenie dla ludzkości, muszą połączyć siły i poddać próbie zarówno swoje fizyczne, jak i psychiczne możliwości, by utrzymać zło w wąwozie – zanim będzie za późno.

Zwiastun filmu "Wąwóz"

8 28 lat później 28 Years Later 2025 1h 55m Horror Danny Boyle USA Wielka Brytania Horror Jodie Comer Aaron Taylor-Johnson W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.

7 Together 2025 1h 42m Horror Michael Shanks Australia USA Horror Dave Franco Alison Brie Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.

5 Brzydka siostra Den stygge stesøsteren 2025 1h 45m Komedia Horror Emilie Blichfeldt Dania Norwegia Polska Szwecja Rumunia Komedia Horror Lea Myren Ane Dahl Torp Historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek. To nie jest bajka dla grzecznych dziewczynek, to obrzydliwie wciągająca opowieść o obsesji piękna, aż do bólu, która fascynuje, miażdży i zostawia ślad.

Zwiastun filmu "Brzydka siostra"

4 Zniknięcia Weapons 2025 2h 8m Horror Zach Cregger USA Horror Josh Brolin Julia Garner W spokojnym miasteczku Maybrook w Pensylwanii pewnej nocy siedemnaścioro uczniów tej samej klasy w tajemniczy sposób opuszcza swoje domy o dokładnie 2:17 nad ranem. Ich nauczycielka, Justine Gandy, znajduje w klasie tylko jednego chłopca – Alexa Lilly’ego. Rozpoczyna się śledztwo, które szybko zmienia życie Justine w koszmar – społeczność odwraca się od niej, a dyrektor szkoły zawiesza ją w obowiązkach. Kobieta, nękana koszmarami i coraz bardziej zdeterminowana, zaczyna własne dochodzenie. W tym samym czasie Archer Graff, ojciec jednego z zaginionych dzieci, również zdeterminowany jest odkryć, co stało się z dziećmi. W cieniu śledztwa pojawia się tajemnicza i ekscentryczna Gladys (Amy Madigan).

3 Grzesznicy Sinners 2025 2h 17m Horror Ryan Coogler Australia Kanada USA Horror Michael B. Jordan Hailee Steinfeld Próbując zostawić swoje trudne życie za sobą, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, aby zacząć wszystko od nowa, ale odkrywają, że czeka na nich jeszcze większe zło. "Jeśli tańczysz z diabłem, pewnego dnia odwiedzi cię w domu".

2 Frankenstein 2025 2h 32m Sci-Fi Horror Guillermo del Toro Meksyk USA Sci-Fi Horror Oscar Isaac Jacob Elordi Dr Victor Frankenstein, młody naukowiec owładnięty obsesją przezwyciężenia śmierci, tworzy z fragmentów ciał istotę, która ma stać się jego naukowym triumfem. Gdy dzieło ożywa, szybko okazuje się, że nie jest jedynie bezwolnym eksperymentem - posiada świadomość, emocje i pragnienie zrozumienia swojego miejsca w świecie. Stworzenie, odrzucone i przerażone własnym istnieniem, zaczyna szukać odpowiedzi u swojego twórcy. Między nim a Victorem rodzi się niszcząca relacja pełna żalu, gniewu i wzajemnego oskarżenia. W atmosferze gotyckiego mroku opowieść staje się dramatem o samotności, moralnej odpowiedzialności i granicach ludzkiej ambicji.

1 Oddaj ją Bring Her Back 2025 1h 44m Horror Danny Philippou Michael Philippou Australia USA Horror Billy Barratt Sora Wong Po śmierci ojca siedemnastoletni Andy i jego niedowidząca przyrodnia siostra Piper trafiają pod opiekę Laury — ekscentrycznej byłej opiekunki, która wychowuje też niemego Olivera. Z czasem Andy zaczyna podejrzewać, że Laura ukrywa mroczne sekrety, zwłaszcza gdy obsesyjnie faworyzuje Piper i coraz bardziej podważa jego zdrowie psychiczne. Gdy chłopak odkrywa, że Oliver jest opętany przez demona i że Laura planuje mroczny rytuał, by wskrzesić swoją zmarłą córkę, rodzeństwo staje do walki o przetrwanie w domu, w którym granice między miłością, żałobą i obłędem zacierają się.

Zwiastun filmu "Oddaj ją"

Zestawienie powstało na bazie średniej ocen filmów posiadających w bazie Filmwebu gatunek "horror". Inne gatunki były dozwolone.Pod uwagę brane były wyłącznie(nawet jeśli filmy były dostępne wyłącznie na festiwalach lub pokazach przedpremierowych).W zestawieniu znalazły się wyłączenie te tytuły, na któreSprawdźcie też najlepszewedług użytkowników Filmwebu.