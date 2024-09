Najlepsze kino komercyjne z Azji na Pięciu Smakach – ogłaszamy pierwsze tytuły sekcji Asian Cinerama!

Karnety na 18. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków są już dostępne!

Na 18. Pięciu Smakach jak zwykle nie zabraknie atrakcyjnych tytułów, które wyszły spod ręki mistrzów lub stały się przepustką do sławy początkujących reżyserów. Filmy reprezentujące komercyjne oblicze kinematografii azjatyckich, które jest obecnie w fazie rozkwitu, rzadko trafiają na ekrany kin w Polsce. Wielka szkoda, bo zdumiewają mocą i innowacyjnością. Śmiało można powiedzieć, że to w Azji bije dziś serce kina rozrywkowego. Pokazy Asian Cineramy są więc jedyną szansą, aby doświadczyć filmowych emocji, jakimi żyją widzowie w Seulu, Tokio czy Bangkoku. Zapraszamy w tę emocjonującą podróż!Tajwan, koniec lat 80. Jedenastoletni Jie mieszka ze swoim tatą, pracującym w restauracji jako kelner. Tai-lai marzy o kupnie lokalu i otwarciu w nim własnego biznesu. W dobie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrastających cen nie jest to jednak łatwe – zwłaszcza dla tak uczciwego człowieka.Jie znajdzie się w kręgu zainteresowania Xie, człowieka trzęsącego sektorem nieruchomości w mieście, znanego wszystkim jako Szczwany Lis. Ten twardy mężczyzna, kierujący się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, dostrzega w chłopcu samego siebie sprzed lat. Rozpoczyna się więc walka o duszę dziecka. Czy przeżywający przyspieszone dojrzewanie chłopiec podąży za naukami mentora, który mu imponuje, czy pozostanie przy wartościach przekazywanych mu przez ojca?"Szczwany Lis" opowiada o konkretnym okresie w historii Tajwanu. Znakomity scenariusz, który nie wpada w pułapkę łatwych rozwiązań, i pewna reżyserska ręka, sprawiają, że to poruszające dzieło opowiada o ważnych sprawach w sposób uniwersalny.Lok-kwun przypadkiem trafia do Miasta za Murami – najgęściej zaludnionego miejsca na Ziemi, w którym porządek egzekwowany jest przez przestępcze triady. Jego pojawienie się w tym najniebezpieczniejszym zakątku miejskiej dżungli przypomni, że spokój, jaki tu ostatnio panował, jest chwiejny i dany tylko na chwilę.Po dwóch mocnych filmach, które święciły triumfy na festiwalach, Soi Cheang zebrał gwiazdorską obsadę i zwrócił się ku kinu komercyjnemu. "Zmierzch wojowników: Miasto za Murami" oszałamia emocjonującymi sekwencjami walk oraz rozmachem narracyjnym i scenograficznym. Odtworzenie mitycznej dzielnicy Hongkongu, złożonej z labiryntów ciasnych uliczek, zachwyca i przenosi w chropowatą przeszłość – do zupełnie innego Hongkongu niż ten dzisiejszy.Pema mieszka w wiosce położonej wysoko w Himalajach. Kiedy znika Tashi, jeden z jej trzech mężów, a mieszkańcy zaczynają plotkować o jej ciąży, dziewczyna postanawia go odnaleźć. Rusza w długą drogę, wiodącą poprzez ośnieżone górskie krajobrazy, aby stanąć w obronie swojego dobrego imienia i dowiedzieć się więcej o samej sobie."Shambhala" – pierwszy film z Nepalu, który trafił na festiwal w Berlinie – została zrealizowana w jednej z najwyżej położonych osad na świecie. Otaczające ją monumentalne góry są jednym z kluczowych bohaterów opowieści – milczącym, ale nie dającym o sobie zapomnieć. Wypełniona poezją, a jednocześnie zbudowana na obserwacji dnia codziennego, "Shambhala" portretuje zwyczaje i obyczajowość Nepalczyków. Jest także głębokim duchowym przeżyciem, które skłania do refleksji nad pozycją kobiety w tradycyjnej społeczności.18. edycja festiwalu odbędzie się w formule hybrydowej:Dostępne są dwa rodzaje karnetów:, w cenie 380 zł – umożliwia wstęp na wszystkie projekcje filmowe (za wyjątkiem uroczystego otwarcia) podczas festiwalu w kinach oraz dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. W programie znajdzie się co najmniej 40 filmów pełnometrażowych. Liczba karnetów jest ograniczona., w cenie 200 zł – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Online dostępne będą 32 filmy z programu festiwalu. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu.Posiadaczy karnetów Pięć Smaków Kino+Online będzie obowiązywała rezerwacja miejsc na seanse kinowe. Rezerwacji będzie można dokonać za pośrednictwem prostego serwisu, dostępnego z każdego komputera i urządzenia mobilnego z dostępem do sieci.Od 24 października, kiedy zostanie ogłoszony pełny program festiwalu, można będzie zakupić również bilety na pojedyncze pokazy w kinach i pojedyncze dostępy na platformie internetowej.Więcej na stronie piecsmakow.pl