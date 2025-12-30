Najlepsze nowe seriale 2025 według użytkowników Filmwebu

Rok 2025 obfitował w serialowe nowości. Niektóre z nich podbiły serca użytkowników Filmwebu. Które? Sprawdźcie poniższą listę, by się tego dowiedzieć.
Top 10 najlepszych seriali, które debiutowały w 2025 roku, według ocen użytkowników Filmwebu
W naszym rankingu skupiliśmy się wyłącznie na nowościach serialowych. Na liście zobaczycie więc tylko te seriale, których światowa premiera miała miejsce w 2025 roku
.
Po uwagę brane były wyłącznie te tytuły, które zdobyły przynajmniej 1000 głosów
.
Serial Killers o serialu "Dojrzewanie"
Serial Killers o serialu "Heweliusz"
Zwiastun serialu "Dobra robota"