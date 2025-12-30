Newsy Seriale Najlepsze nowe seriale 2025 według użytkowników Filmwebu
Najlepsze nowe seriale 2025 według użytkowników Filmwebu

Rok 2025 obfitował w serialowe nowości. Niektóre z nich podbiły serca użytkowników Filmwebu. Które? Sprawdźcie poniższą listę, by się tego dowiedzieć.

Top 10 najlepszych seriali, które debiutowały w 2025 roku, według ocen użytkowników Filmwebu



W naszym rankingu skupiliśmy się wyłącznie na nowościach serialowych. Na liście zobaczycie więc tylko te seriale, których światowa premiera miała miejsce w 2025 roku.

Po uwagę brane były wyłącznie te tytuły, które zdobyły przynajmniej 1000 głosów.

10
plakat filmu Dojrzewanie

Dojrzewanie

Adolescence
2025 -
57m

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

Wielka Brytania

Kryminał

Psychologiczny

Dramat

Trzynastolatek zostaje oskarżony o morderstwo koleżanki z klasy. Jego rodzina, terapeutka i prowadzący sprawę detektyw zadają sobie pytanie o to, co naprawdę się stało.


Serial Killers o serialu "Dojrzewanie"




9
plakat filmu Bon appétit, Wasza Wysokość

Bon appétit, Wasza Wysokość

Pokgunui syepeu
2025
1h 20m

Komedia rom.

Fantasy

Korea Południowa

Komedia rom.

Fantasy

Zdolna szefowa kuchni przenosi się w czasy dynastii Joseon, gdzie poznaje króla-tyrana. Jej nowoczesne dania urzekają władcę, ale życie pałacowe okazuje się wyzwaniem.


8
plakat filmu Częste skutki uboczne

Częste skutki uboczne

Common Side Effects
2025 -
30m

Animacja dla dorosłych

USA

Animacja dla dorosłych

Marshall i Frances, odkrywają spisek farmaceutów i rządu, ukrywających grzyb mogący wyleczyć wszystkie choroby.


7
plakat filmu Studio

Studio

The Studio
2025 -
35m

Komedia

USA

Komedia

Historia Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy kino zmaga się z utrzymaniem swojej pozycji i znaczenia, Matt oraz jego zespół skłóconych producentów mierzą się z własnymi lękami, próbując jednocześnie okiełznać narcystycznych artystów i bezwzględnych korporacyjnych zwierzchników w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich eleganckie garnitury skrywają wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja obsadowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może oznaczać spektakularny sukces albo katastrofę kończącą karierę. Matt, który żyje i oddycha kinem, przez całe życie dążył do tej pracy – ale to może go zniszczyć.


6
plakat filmu The Pitt

The Pitt

2025 -
52m

Dramat

USA

Dramat

Dr Michael "Robby" Robinavitch, który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym "The Pitt".


5
plakat filmu Heweliusz

Heweliusz

2025
1h 2m

Dramat

Katastroficzny

Belgia

Polska

Dramat

Katastroficzny

13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.


Serial Killers o serialu "Heweliusz"




4
plakat filmu Heated Rivalry

Heated Rivalry

2025 -
48m

Romans

Sportowy

Kanada

Romans

Sportowy

Shane Hollander i Ilya Rozanov to dwie wschodzące gwiazdy hokeja. Na lodzie są zażartymi rywalami. Jednak poza nimi łączy ich zupełnie inne uczucie. Czy to tylko seks czy też coś więcej?


3
plakat filmu Strefa gangsterów

Strefa gangsterów

MobLand
2025 -
50m

Dramat

Kryminał

USA

Dramat

Kryminał

Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.


2
plakat filmu Dexter: Zmartwychwstanie

Dexter: Zmartwychwstanie

Dexter: Resurrection
2025 -
49m

Kryminał

Dramat

USA

Kryminał

Dramat

Dexter budzi się ze śpiączki i rusza do Nowego Jorku, by naprawić relacje ze swoim synem Harrisonem, ale gdy pojawia się Angel Batista z wydziału policji w Miami z szeregiem pytań, obaj muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością.


1
plakat filmu Dobra robota

Dobra robota

Pokssak sogasssuda
2025 -
1h 2m

Melodramat

Korea Południowa

Melodramat

Rozgrywająca się na wyspie Czedżu, rozciągnięta na cztery tętniące życiem sezony opowieść o losach "niepospolitej buntowniczki" Ae-sun i "twardego jak żelazo" Gwan-sika.


Zwiastun serialu "Dobra robota"




