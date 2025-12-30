Najlepsze nowe seriale 2025 według użytkowników Filmwebu

Top 10 najlepszych seriali, które debiutowały w 2025 roku, według ocen użytkowników Filmwebu

Serial Killers o serialu "Dojrzewanie"

7 Studio The Studio 2025 - 35m Komedia Evan Goldberg Seth Rogen USA Komedia Seth Rogen Catherine O'Hara Historia Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy kino zmaga się z utrzymaniem swojej pozycji i znaczenia, Matt oraz jego zespół skłóconych producentów mierzą się z własnymi lękami, próbując jednocześnie okiełznać narcystycznych artystów i bezwzględnych korporacyjnych zwierzchników w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich eleganckie garnitury skrywają wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja obsadowa, spotkanie marketingowe czy gala rozdania nagród może oznaczać spektakularny sukces albo katastrofę kończącą karierę. Matt, który żyje i oddycha kinem, przez całe życie dążył do tej pracy – ale to może go zniszczyć.

5 Heweliusz 2025 1h 2m Dramat Katastroficzny Jan Holoubek Belgia Polska Dramat Katastroficzny Magdalena Różczka Michał Żurawski 13 stycznia 1993 roku pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypływają z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zamienia się w desperacką walkę o przetrwanie, gdy potężny sztorm stawia ich w obliczu brutalnej siły morza. Na lądzie zrozpaczone rodziny zderzą się z mroczną stroną ludzkiej natury i podejmują równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych na morzu.

Serial Killers o serialu "Heweliusz"

3 Strefa gangsterów MobLand 2025 - 50m Dramat Kryminał Anthony Byrne Guy Ritchie USA Dramat Kryminał Tom Hardy Helen Mirren Kto przejmie władzę w Londynie? Harriganowie i Stevensonowie, dwie skłócone londyńskie rodziny przestępcze, stają do walki na śmierć i życie, która może zakończyć się upadkiem imperiów i zrujnować życie wielu ludziom. Harry Da Souza, zaprawiony w ulicznych bojach zbir, który jest równie niebezpieczny co przystojny, trafia w sam środek konfliktu. I dobrze wie, z kim najlepiej trzymać, gdy ścierają się dwie potężne rodziny. Gdy walczą ze sobą dwa imperia, zasady się nie liczą. Pewne jest tylko jedno: rodzina jest najważniejsza.

Zwiastun serialu "Dobra robota"

W naszym rankingu skupiliśmy się wyłącznie na nowościach serialowych. Na liście zobaczycie więc tylko te seriale, którychPo uwagę brane były wyłącznie te tytuły, które