Najlepsze oferty ostatniego weekendu Smart! Week na Allegro

PIĄTEK 14 października

239 zł cena promocyjna 149 zł

















209 zł cena promocyjna 89,99 zł

















SOBOTA 15 października

1499 zł cena promocyjna 1 199 zł





3 499,00 zł cena promocyjna 2974 zł









NIEDZIELA 16 października

1 899 zł cena promocyjna 1599 zł









Przed nami weekend pełen promocji. Smart! Week potrwa na Allegro jeszcze do niedzieli. W tym czasie możecie przeglądać promocyjne oferty sięgające nawet 50% – zniżki obejmują produkty z takich kategorii, jak elektronika, zdrowie, uroda, dom i ogród oraz wiele więcej. W tym roku po raz pierwszy Smart! Week oferuje także zakup w promocyjnych cenach biletów na wybrane wydarzenia dostępne w serwisie eBilet.Promocje czekają na wszystkich użytkowników Allegro, ale najciekawsze oferty znajdą posiadacze pakietu Smart!, a także wszyscy korzystający z bezpłatnego, testowego Smart! na Start – szukajcie oznaczeń "Smart! Only".Informacje o usłudze Allegro Smart! znajdziecie pod linkiem TUTAJ , a TU – promocyjne oferty Smart! Week.Jeśli czekacie na konkretną promocję, możecie ją dodać do "obserwowanych", tak by około 20 minut przed jej startem otrzymać o niej powiadomienie.W poniższym zestawieniu znajdziecie ciekawe oferty przygotowane na dziś, sobotę oraz niedzielę. Więcej możecie przeglądać pod linkiem TUTAJ , a także wyszukiwać na Allegro za pomocą filtra "oferty Smart! Week" lub wpisując w wyszukiwarkę Allegro hasło "Smart Week".Już dziś w ramach promocji Smart! Week na Allegro można kupić dużo taniej kabinową walizkę cenionej marki Wittchen. Jest niewielkie wymiary 54 cm x 40 cm x 20 cm spełniają wymagania względem bagażu podręcznego większości linii lotniczych, a trwałe tworzywo, z jakiego jest wykonana, gwarantują wiele wspólnych podróży. Walizka posiada różnie cztery kółka oraz wysuwana rączkę, które przekładają się komfort przemieszczania się z nią, a także szyfrowany zamek zwiększający bezpieczeństwo. Walizka dostępna jest w czterech kolorach: granatowym, bordowym, turkusowym i czarnym.Jeśli znacie markę Wittchen, wiecie, jak pożądane są jej produkty. Pod wskazanym wyżej linkiem znajdziecie nie lada ofertę – torebkę ze skóry ekologicznej za mniej niż połowę ceny. Torebka ma pudełkowy kształt i dużą przednią kieszeń, która otwiera się jak harmonijka. Na klapie znajduje się błyszcząca metalowa ozdoba, pod którą ukryty jest magnes zamykający kieszeń. To prosta i jednocześnie elegancka torebka, więc będzie pasowała do większości stylizacji – zarówno codziennych, jak i bardziej wyszukanych. Jej wymiary 16 cm na 22,5 cm na 7 cm pomieszczą przedmioty w formacie A4.Roborock S6 Pure to kompaktowe i inteligentne urządzenie, które łączy w sobie funkcje odkurzacza i mopa. Dzięki wbudowanym czujnikom urządzenie podczas mopowania dozuje odpowiednią ilość wody, by zapewnić skuteczne mycie. Dzięki turboszczotce wykonanej z miękkiego, gęstego włosia oraz gumowej pięcioramiennej szczotce rogowej czyszczenie podłogi jest jednocześnie dokładne i delikatne. Sterowanie robotem możliwe jest za pomocą aplikacji Xiaomi Home dostępnej także w języku polskim. Jest ustawienia umożliwiają wprowadzenie harmonogramu sprzątania o różnych pora dniach i nocy, tak by nie przeszkadzać domownikom w codziennych czynnościach. Dodatkowo cicha praca urządzenia nie zakłóca domowego spokoju. Można więc powiedzieć, że sprząta się samo i niezauważalnie.Rower elektryczny, który będzie można kupić w promocyjnej cenie na Allegro już w tę sobotę, posiada energooszczędny akumulator, na którym można przejechać 25-35 km z prędkością sięgającą 35 kilometrów na godzinę. Dzięki amortyzowanej sztycy podsiodłowej rowerem można pokonywać w komfortowy sposób także wyboiste trasy. Odporne na wstrząsy opony o antypoślizgowej teksturze zapewniają natomiast bezpieczną jazdę nawet podczas trudnych warunków drogowych. Bezpieczeństwo gwarantuje także jasny reflektor oświetlający przestrzeń na dwa metry do przodu. Ruszajcie w drogę!Oprócz dużego rozmiaru ekranu telewizor LED LG 55" 4K zwraca uwagę wysoką jakością obrazu, przewyższającą czterokornie Full HD, a także trybem Filmmaker Mode, który – jak można przeczytać w opisie – zapewnia wygładzanie obrazu w ruchu oraz zachowuje oryginalne proporcje, kolory i częstotliwość zmiany klatek. Dzięki temu można oglądać filmy dokładnie tak, jak zaplanowali to jego autorzy. Technologia Active HDR odznacza się natomiast obrazem o żywych kolorach i dokładnym odwzorowaniem szczegółów. Poza standardowymi opcjami, takimi tak sterowanie głosem czy możliwość zainstalowania najpopularniejszych aplikacji, telewizor zapewnia także szereg udogodnień dla graczy, a także dla miłośników sportów na ekranie. Wszystkie efektowne usprawnienia telewizora znajdziecie pod LINKIEM Wszystkie promocyjne oferty Smart! Week znajdziecie pod linkiem TUTAJ