Najlepsze seriale o więzieniach na Netflix, HBO Max, Apple TV+, Disney+ i Playerze. Top 10 seriali, które warto obejrzeć

Seriale ukazujące życie więźniarek cieszą się popularnością widowni. Jedną z takich produkcji jest porównywany do " Orange Is the New Black " hiszpański serial " Uwięzione ". Opowiada on historię Macareny, która trafia do więzienia za przestępstwa podatkowe. Aby przetrwać, młoda kobieta musi nauczyć się walczyć o swoje. W rolach głównych Maggie Civantos Alba Flores , czyli gwiazda hitu " Dom z papieru ". Na uwagę zasługuje kreacja Najwy Nimri , czyli ekranowej Zulemy, obdarzonej błyskotliwym umysłem manipulantki.