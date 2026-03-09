Newsy Filmy Festiwale i nagrody Najlepsze zdjęcia roku wybrane! "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodą operatorów filmowych
Seriale / Festiwale i nagrody / Filmy

Najlepsze zdjęcia roku wybrane! "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodą operatorów filmowych

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Najlepsze+zdj%C4%99cia+roku+wybrane+%22Jedna+bitwa+po+drugiej%22+z+nagrod%C4%85+operator%C3%B3w+filmowych-165529
Najlepsze zdjęcia roku wybrane! &quot;Jedna bitwa po drugiej&quot; z nagrodą operatorów filmowych
Niedziela obfitowała w Hollywood w imprezy, podczas których przyznawano kolejne nagrody. Jedną z tych imprez była gala Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.


Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych. Lista laureatów



Gala zakończyła się triumfem Michaela Baumana, który zdobył nagrodę główną - za zdjęcia do filmu kinowego. Bauman jest autorem zdjęć do filmu "Jedna bitwa po drugiej". To była jego pierwsza nominacja w tej kategorii.

Bauman jest również za zdjęcia do tego filmu nominowany do Oscara. I tu jest to jego pierwsza szansa na statuetkę w karierze.

Michael Bauman miał jeszcze szansę na drugą wygraną podczas gali nagród operatorów. Był bowiem nominowany za zdjęcia do serialu "Potwór: Historia Eda Geina". W tej kategorii jednak przegrał Pete'em Konczalem.

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

ZDJĘCIA PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO
Michael Bauman - "Jedna bitwa po drugiej"

ZDJĘCIA W SERIALU PÓŁGODZINNYM
Adam Newport-Berra - "Studio" odc. The Oner

ZDJĘCIA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM
Pete Konczal - "Black Rabbit" odc. Isle of Joy

ZDJĘCIA W SERIALU GODZINNYM
Alex Disenhof - "Grupa zadaniowa" odc. Crossings
Christophe Nuyens - "Gwiezdne wojny: Andor" odc. I Have Friends Everywhere

NAGRODA SPOTLIGHT
Mátyás Erdély - "Orphan"

ZDJĘCIA W FILMIE DOKUMENTALNYM
Brandon Somerhalder - "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

Jedna bitwa po drugiej  (2025)

 Jedna bitwa po drugiej

