Najlepsze zdjęcia roku wybrane! "Jedna bitwa po drugiej" z nagrodą operatorów filmowych

Niedziela obfitowała w Hollywood w imprezy, podczas których przyznawano kolejne nagrody. Jedną z tych imprez była gala Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Amerykańskie Stowarzyszenie Operatorów Filmowych. Lista laureatów
Gala zakończyła się triumfem Michaela Baumana
, który zdobył nagrodę główną - za zdjęcia do filmu kinowego. Bauman jest autorem zdjęć do filmu "Jedna bitwa po drugiej"
. To była jego pierwsza nominacja w tej kategorii. Bauman
jest również za zdjęcia do tego filmu nominowany do Oscara. I tu jest to jego pierwsza szansa na statuetkę w karierze. Michael Bauman
miał jeszcze szansę na drugą wygraną podczas gali nagród operatorów. Był bowiem nominowany za zdjęcia do serialu "Potwór: Historia Eda Geina"
. W tej kategorii jednak przegrał Pete'em Konczalem
.
Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Poniżej przedstawiamy listę laureatów: ZDJĘCIA PEŁNOMETRAŻOWEGO FILMU FABULARNEGO Michael Bauman
- "Jedna bitwa po drugiej
" ZDJĘCIA W SERIALU PÓŁGODZINNYM Adam Newport-Berra
- "Studio
" odc. The Oner ZDJĘCIA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM Pete Konczal
- "Black Rabbit
" odc. Isle of Joy ZDJĘCIA W SERIALU GODZINNYM Alex Disenhof
- "Grupa zadaniowa
" odc. Crossings Christophe Nuyens
- "Gwiezdne wojny: Andor
" odc. I Have Friends Everywhere NAGRODA SPOTLIGHT Mátyás Erdély
- "Orphan
" ZDJĘCIA W FILMIE DOKUMENTALNYM Brandon Somerhalder
- "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
"