Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje

Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC ogłosiło nominacje do Nagrody za najlepsze zdjęcia do filmu fabularnego. O nagrodę ubiegało się 31 dzieł filmowych. Nominację otrzymało sześć z nich.
Nagrody PSC 2026. Kto zrobił najlepsze zdjęcia w polskim filmie?
W tym roku nominację w głównej kategorii - zdjęcia do filmu fabularnego - otrzymało sześć osób. Kto z nich otrzyma statuetkę, tego dowiemy się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 marca.
Lista nominacji wygląda następująco:
• BRAT
, zdj. Jolanta Dylewska
• CHOPIN, CHOPIN!
, zdj. Michał Sobociński
• DZIEWCZYNA Z IGŁĄ
, zdj. Michał Dymek
• FRANZ KAFKA
, zdj. Tomasz Naumiuk
• OJCIEC
, zdj. Adam Suzin
• PEJZAŻ W KOLORZE SEPII
, zdj. Piotr Niemyjski
Nagroda PSC przyznawana jest od 2013 roku. Od 2019 roku Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych przyznaje również nagrody za zdjęcia w filmie dokumentalnym i serialu.