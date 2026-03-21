Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje
Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje

Najlepsze zdjęcia w polskim filmie. Znamy nominacje
Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC ogłosiło nominacje do Nagrody za najlepsze zdjęcia do filmu fabularnego. O nagrodę ubiegało się 31 dzieł filmowych. Nominację otrzymało sześć z nich.

Nagrody PSC 2026. Kto zrobił najlepsze zdjęcia w polskim filmie?



W tym roku nominację w głównej kategorii - zdjęcia do filmu fabularnego - otrzymało sześć osób. Kto z nich otrzyma statuetkę, tego dowiemy się podczas uroczystej gali, która odbędzie się 28 marca.

Lista nominacji wygląda następująco:

•    BRAT, zdj. Jolanta Dylewska
•    CHOPIN, CHOPIN!, zdj. Michał Sobociński
•    DZIEWCZYNA Z IGŁĄ, zdj. Michał Dymek
•    FRANZ KAFKA, zdj. Tomasz Naumiuk
•    OJCIEC, zdj. Adam Suzin
•    PEJZAŻ W KOLORZE SEPII, zdj. Piotr Niemyjski

Nagroda PSC przyznawana jest od 2013 roku. Od 2019 roku Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych przyznaje również nagrody za zdjęcia w filmie dokumentalnym i serialu.

