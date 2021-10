Najnowsza powieść autorki bestsellerowych "Współlokatorów"!

Beth O'Leary to autorka pełnych wdzięku i poruszających komedii romantycznych.



Jej powieści to idealny wybór dla fanów Jojo Moyes!



"W drogę!"

JEDEN SAMOCHÓD.

PIĘCIORO PASAŻERÓW.

I DROGA PEŁNA MIŁOSNYCH WYBOJÓW.



Media o książce:



Uwielbiam "W drogę!". Moim zdaniem to najlepsza powieść w dorobku Beth O'Leary. Nastrojowa i mądra, ukazuje beztroskę pierwszej miłości i zestawia ją z późniejszymi doznaniami już po rozstaniu… O'Leary potrafi wyrazić słowami to, co myślimy i czujemy, kiedy tworzymy związki.

Gillian McAllister



Nastrojowa, poruszająca i z wdziękiem opowiedziana historia o ludziach, z którymi można się identyfikować, choć popełniają błędy. Książka zwala z nóg. Na pewno będzie bestsellerem. Louise O'Neill



Przejmująco delikatna historia miłosna. Równie zabawna, co poruszająca. Najlepsza książka w dorobku Beth O'Leary.

Richard Roper

Addie i jej siostra wyruszają w długą podróż do Szkocji na ślub przyjaciółki. Wyprawa nie rozpoczęła się jeszcze na dobre, gdy dochodzi do wypadku. W ich samochód przypadkowo uderza były chłopak Addie, Dylan, z którym po ich traumatycznym rozstaniu unikała kontaktu przez prawie dwa lata. Dylan razem ze swoim najlepszym kumplem również jadą na ten ślub. Po stłuczce ich samochód nie nadaje się do dalszej jazdy. Addie nie pozostaje nic innego, jak zaproponować wspólną podróż. W małym samochodzie pełnym bagaży i tajemnic mają pokonać ponad 600 kilometrów. Konfrontacji z przeszłością nie da się uniknąć.