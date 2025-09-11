Najpiękniejszy "list miłosny do kina" powraca na wielki ekran! "Cinema Paradiso" od jutra w kinach!

Nagrodzony Oscarem i Złotym Globem obraz o magii kina, sile wspomnień i dorastaniu na Sycylii w cieniu srebrnego ekranu. Ta historia ponad 30. lat temu podbiła serca widzów i weszła do kanonu kinematografii, zachwycając kolejne pokolenia kinomanów. Dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych jeden z najważniejszych i najbardziej kochanych filmów w historii światowego kina właśnie powraca na ekrany!
"Cinema Paradiso
" w reżyserii Giuseppe Tornatore
pozostaje do dziś najpiękniejszym "listem miłosnym do kina", jaki kiedykolwiek spisano na taśmie filmowej. Muzykę do filmu skomponował Ennio Morricone
, co zapoczątkowało jego wieloletnią współpracę i przyjaźń z Tornatore
(pracowali m.in. przy filmach "Malena
", "Koneser
", "1900: Człowiek legenda
").
Tytułowe "Cinema Paradiso
"– jego niesamowita i równie osobliwa widownia oraz bogaty repertuar – stają się dla dorastającego na sycylijskiej prowincji bohatera tłem niezapomnianych przygód i jego pierwszej "wielkiej miłości". To ponadczasowa opowieść o przyjaźni, marzeniach, dorastaniu i wielkiej fascynacji X Muzą. Z okazji repremiery filmu powstał artystyczny plakat, którego autorem jest "Plakiat", czyli Maks Bereski, plakacista, kinoman, który o swoim projekcie pisze tak: "Cinema Paradiso" było zawsze jednym z moich ulubionych filmów, wyobraźcie więc sobie moje zdziwienie i wdzięczność, gdy zaproponowano mi stworzenie oficjalnego polskiego plakatu do tego filmu, ufając i dając wolność twórczą. Nostalgiczne spojrzenie w przeszłość w sycylijskie zwierciadło dzieciństwa, czas refleksji i podsumować. Spoglądanie (niczym przez wizjer kinooperatora z kabiny projekcyjnej) na to co było z perspektywy czasu. Odwołania do słonecznych Włoch; kolaż łączący stare techniki projektowe w nową całość. To dla Ciebie Alfredo, wróciłem. E per te, Alfredo. Grazie, sono sommosso e grato. Cinema, amore mio.
Ten klasyk, który pokochali widzowie na całym świecie znajdziecie w repertuarach kin studyjnych od 12 września. Dystrybutorem tytułu jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Więcej informacji i lista kin: stowarzyszeniekinstudyjnych.pl
Informacja sponsorowana